Chỉ khi về già tôi mới hiểu: Đừng chia sẻ 4 điều này với bất kỳ ai, kể cả người thân

Theo ông, muốn cuộc sống về già được an yên, có 4 điều bạn nên "giấu cho kỹ", đừng để người khác biết quá tường tận.

4 điều nên giấu kỹ khi về già

1. Chuyện tiền bạc: Nhiều thì bị đố kỵ, ít thì bị khinh khi

Ông Chu vừa so lại tờ vé số lần cuối, lòng bàn tay hơi ẩm ướt. Giải ba, không nhiều, 3000 tệ (khoảng 10 triệu đồng), vừa đủ để sửa lại mái nhà dột ở quê và còn dư một chút. Ông cẩn thận kẹp tờ vé số vào cuốn từ điển cũ, nghe thấy tiếng ông Triệu hàng xóm đang ngân nga đi ngang qua.

Hôm sau đi chợ, ông Triệu sáp lại: "Ông Chu, nghe nói ông gặp vận may hả?". Ông Chu thắt lòng, ngoài mặt vẫn cười: "Vận may gì đâu, tiền hưu chỉ đủ mua vài lạng thịt". Ông nhớ đến người em họ năm xưa, nhờ đền bù đất mà có một khoản tiền, lúc chén chú chén anh lỡ lời khoe ra, sau đó anh em vì chuyện vay mượn mà tuyệt giao.

Bài học: Tiền bạc là thứ khi đưa ra ánh sáng sẽ trở thành mục tiêu. Giàu đừng khoe, nghèo đừng mượn, tự mình nỗ lực. Lòng tham và sự đố kỵ là bản tính muôn đời không đổi của con người, sức sát thương của nó cực lớn.

2. Kế hoạch tương lai: Thiên cơ bất khả lộ

Con trai gọi điện phàn nàn công việc không triển vọng, muốn hùn vốn mở nhà hàng, phấn khích nói về kế hoạch suốt buổi. Ông Chu nghe xong chỉ dặn: "Xem xét cho kỹ, cứ thong thả mà làm". Ông không nói mình cũng đang âm thầm đọc sách tài chính, tính toán cách sắp xếp lương hưu để có thêm chút lãi.

Bài học: Cha ông từng dạy: "Kế hoạch phải ủ ấm trong lòng mới thành, nói ra sớm như hạt giống chưa vùi xuống đất đã đem phơi, rất dễ khô héo". Hãy lặng lẽ nỗ lực, âm thầm gieo trồng trên con đường đời của chính mình.

3. Chuyện lục đục trong nhà: Đóng cửa bảo nhau

Tuần trước, con gái và con rể cãi nhau to, con gái khóc sưng mắt chạy về nhà mẹ đẻ. Bà vợ định chạy sang cơ quan con rể để "đòi công đạo". Ông Chu cản lại, chỉ nói với con gái: "Cứ ở lại đây, bình tĩnh rồi tính". Ông gửi cho con rể một tin nhắn đơn giản: "Lúc nào rảnh ghé nhà ăn cơm". Ba ngày sau, hai vợ chồng tự hòa giải.

Bài học: Chuyện gia đình như một cuộn len rối, chỉ có thể đóng cửa tự gỡ. Người ngoài xen vào chỉ khiến nút thắt càng chặt hơn. "Xấu chàng hổ thiếp", một khi chuyện trong nhà bị rêu rao, hậu quả sẽ khó lường.

4. Vết thương cũ: Đừng tìm sự đồng cảm từ người dưng

Khi tập thể dục buổi sáng, gặp lại đồng nghiệp cũ, đối phương lại bắt đầu phàn nàn, nghiến răng nghiến lợi về chuyện chia nhà không công bằng năm xưa. Ông Chu chỉ lắng nghe, vỗ vai họ và đưa một điếu thuốc. Ông cũng có những nỗi niềm riêng, nhưng từ lâu ông không nhắc lại nữa.

Bài học: Nhắc lại một lần là xé ra vết thương một lần. Người ngoài ngoài vài lời thở dài ra chẳng giúp được gì. Vết thương phải tự mình che chở, đợi thời gian biến nó thành một vết sẹo chai sần không còn đau đớn.

Lời kết từ sự thấu suốt

Người già giống như một cái cây cổ thụ, không còn vội vã vươn cành lá ra ngoài mà thu hết sức lực vào bộ rễ. Tiền bạc, kế hoạch, chuyện nhà, vết thương cũ... tất cả đều là dưỡng chất được rễ hấp thụ từ lòng đất, có vị ngọt, có vị đắng, nhưng đều âm thầm chuyển hóa thành sức mạnh để cây đứng vững giữa đất trời.

Chúng ta cần học cách "thu mình" lại: Một là giấu tâm tư, hai là giấu bản lĩnh, ba là giấu tiền tài, bốn là giấu hạnh phúc. Như kinh Dịch nhấn mạnh: "Quân tử tàng khí ư thân, đãi thời nhi động" (Người quân tử giấu bảo khí trong mình, đợi thời cơ mà hành động).

Giữ miệng là để giữ tâm, giữ tâm là để trong hành trình cuối cùng của sinh mệnh, bạn có được một chốn đi về viên mãn, không bị mưa gió của thế gian làm nhiễu động.

Cả đời này, giữ được miệng, giữ được tâm, đến ngày nhắm mắt xuôi tay mới dám nói rằng: "Sóng gió đã qua".

Câu chuyện ông Chu 89 tuổi (Trung Quốc) được chia sẻ lại trên Sohu.