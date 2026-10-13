Chỉ nghĩ bị viêm đường tiêu hóa, nam sinh 17 tuổi đi khám phát hiện ung thư dạ dày: Có dấu hiệu này không nên chủ quan

Đau bụng kéo dài, nam sinh 17 tuổi phát hiện ung thư dạ dày

Theo thông tin được Người đưa tin dịch từ Taizhou Evening News, khoảng nửa năm trước, Tiểu Vương, 17 tuổi, sống tại Trung Quốc, thường xuyên bị đau vùng bụng trên, đầy hơi và sụt cân rõ rệt. Do bố mẹ thường xuyên đi làm xa nhà, nam sinh cho rằng các triệu chứng chỉ là biểu hiện của viêm đường tiêu hóa thông thường nên không chú ý.

Gần đây, sau hơn một tháng liên tục đau bụng và đi ngoài phân đen, Tiểu Vương mới đến Bệnh viện Nhân dân huyện Thiên Thai để thăm khám. Qua nội soi dạ dày và các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán nam sinh mắc ung thư biểu mô tế bào nhẫn ở thân dạ dày.

Kết quả chụp CT tăng cường vùng bụng cho thấy khối u đã xâm lấn đến lớp ngoài cùng của thành dạ dày. Bệnh nhân còn có nhiều vị trí di căn hạch bạch huyết và di căn mạc nối lớn. Theo thông tin được đăng tải, bệnh đã ở giai đoạn tiến triển, không còn khả năng phẫu thuật.

Bác sĩ Đinh Tân Hoa, Phó trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhân dân huyện Thiên Thai, cho biết ung thư dạ dày có nguyên nhân phức tạp, liên quan đến nhiều yếu tố. Trong đó, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori), tiền sử gia đình mắc bệnh, hút thuốc và chế độ ăn nhiều thực phẩm muối hoặc hun khói... là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ảnh minh họa.

Ung thư dạ dày có dấu hiệu dễ nhầm với bệnh tiêu hóa thông thường

Ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm có thể biểu hiện bằng những triệu chứng không đặc hiệu, dễ bị nhầm với các bệnh lý tiêu hóa thường gặp. Một số người bệnh có thể đau hoặc khó chịu vùng thượng vị, đầy bụng sau ăn, nhanh no, chán ăn, ợ nóng, khó tiêu, buồn nôn hoặc nôn.

Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể xuất hiện những biểu hiện đáng chú ý hơn như sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài, khó nuốt, nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen. Những triệu chứng này không đồng nghĩa chắc chắn với ung thư dạ dày, bởi chúng cũng có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý khác. Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài, tái diễn hoặc ngày càng nặng, người bệnh cần được thăm khám để tìm nguyên nhân.

Trường hợp Tiểu Vương cho thấy đau bụng kéo dài đi kèm đầy hơi và sụt cân không nên bị xem nhẹ. Đặc biệt, đi ngoài phân đen có thể là dấu hiệu xuất huyết đường tiêu hóa, cần được đánh giá y tế kịp thời. Nếu nôn ra máu, đi ngoài phân đen kèm chóng mặt, choáng hoặc mệt lả, người bệnh cần đến cơ sở y tế cấp cứu.

Việc chẩn đoán ung thư dạ dày cần dựa trên thăm khám và các xét nghiệm phù hợp. Nội soi dạ dày kết hợp sinh thiết là phương pháp quan trọng để xác định tổn thương và bản chất khối u; các phương pháp chẩn đoán hình ảnh có thể được sử dụng để đánh giá mức độ lan rộng của bệnh.

Làm gì để giảm nguy cơ ung thư dạ dày?

Không có biện pháp nào bảo đảm phòng ngừa hoàn toàn ung thư dạ dày. Tuy nhiên, mỗi người có thể giảm một số yếu tố nguy cơ bằng cách xây dựng chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, đồng thời chủ động phát hiện, điều trị các tình trạng bệnh lý liên quan.

Theo các tài liệu y khoa, nhiễm H. pylori kéo dài là một yếu tố nguy cơ quan trọng của ung thư dạ dày. Người có triệu chứng hoặc thuộc nhóm nguy cơ nên trao đổi với bác sĩ về việc xét nghiệm và điều trị H. pylori khi có chỉ định; không tự ý sử dụng kháng sinh.

Bên cạnh đó, nên hạn chế thực phẩm chứa nhiều muối, thực phẩm muối chua, hun khói hoặc bảo quản không phù hợp; tăng cường rau xanh, trái cây trong chế độ ăn cân đối. Không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia và duy trì vận động thể lực cũng là những lựa chọn có lợi cho sức khỏe.

Việc nội soi hoặc tầm soát ung thư dạ dày không nhất thiết áp dụng giống nhau cho tất cả mọi người. Người có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày, nhiễm H. pylori hoặc các bệnh lý tiền ung thư ở dạ dày cần được bác sĩ đánh giá nguy cơ để tư vấn kế hoạch theo dõi phù hợp.

Đáng chú ý, không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng mới đi khám. Khi đau bụng vùng thượng vị kéo dài, chán ăn, nhanh no, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc có dấu hiệu xuất huyết tiêu hóa, người bệnh cần được kiểm tra thay vì tự chẩn đoán là viêm đường tiêu hóa và điều trị kéo dài tại nhà.