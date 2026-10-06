Người phụ nữ ung thư dạ dày giai đoạn cuối thừa nhận đã chủ quan bỏ qua dấu hiệu này

Theo Người Đưa tin dịch từ China Times, bác sĩ Lâm Tương Hoành, chuyên khoa Tiêu hóa - Gan mật tại Phòng khám Nội khoa Dân Quyền Hòa Hinh ở Đài Loan (Trung Quốc), chia sẻ trường hợp người phụ nữ 35 tuổi nói trên. Khoảng nửa năm trước khi phát hiện bệnh, cô bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đầy hơi, ợ hơi và chán ăn nhưng chủ quan không đi khám mà tự mua thuốc dạ dày sử dụng.

Các triệu chứng lúc thuyên giảm, lúc tái phát khiến cô tiếp tục kéo dài tình trạng này suốt 6 tháng.

Ảnh minh họa.

Người phụ nữ 35 tuổi chủ quan với dấu hiệu ung thư dạ dày

Bác sĩ Lâm Tương Hoành cho biết trong suốt nửa năm, cô ăn ít và giảm 6 kg. Tình trạng ban đầu chỉ là đầy hơi, sau đó chuyển thành đau dạ dày ngày càng nghiêm trọng, đến mức mất ngủ nên đến viện thăm khám.

Kết quả nội soi dạ dày cho thấy bên trong dạ dày xuất hiện một ổ loét lớn và sâu, bờ tổn thương không đều. Kết quả sinh thiết xác định đây là ung thư dạ dày.

Ban đầu, các bác sĩ dự định phẫu thuật điều trị. Tuy nhiên, đáng tiếc, trong quá trình phẫu thuật, họ phát hiện các tế bào ung thư đã lan rộng trong ổ bụng, không còn khả năng phẫu thuật triệt căn. Bệnh nhân được xác định mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Theo bác sĩ Lâm Tương Hoành, bình thường người phụ nữ này không hút thuốc, không uống rượu. Tuy nhiên, gia đình cô có tiền sử ung thư dạ dày, cụ thể ông nội từng mắc bệnh.

Bên cạnh đó, do đặc thù công việc, nữ bệnh nhân thường ăn uống thất thường, chủ yếu chỉ ăn khi cảm thấy đói và hầu như không ăn trái cây.

Ung thư dạ dày có di truyền không?

Theo các chuyên gia Nhà thuốc Long Châu, nguy cơ mắc ung thư dạ dày có thể tăng gấp 2-3 lần ở những người có người thân mắc bệnh. Một tỷ lệ nhỏ ung thư dạ dày có tính chất di truyền, trong đó có những hội chứng ung thư di truyền đặc thù.

Một số dấu hiệu có thể gợi ý nguy cơ ung thư mang tính chất gia đình hoặc di truyền gồm có hai hoặc nhiều người thân trong gia đình mắc cùng một loại ung thư; ung thư xuất hiện ở nhiều thế hệ như ông, cha, con; bệnh được chẩn đoán khi còn trẻ; một người mắc nhiều loại ung thư hoặc ung thư xuất hiện ở các cơ quan đôi như cả hai mắt, hai thận hoặc hai vú...

Để giảm nguy cơ và phát hiện sớm ung thư dạ dày, những người có tiền sử gia đình mắc bệnh nên chủ động trao đổi với bác sĩ để được đánh giá nguy cơ, kiểm tra và theo dõi định kỳ phù hợp.

Với nhóm có nguy cơ cao, bác sĩ có thể cân nhắc tư vấn và xét nghiệm di truyền trong những trường hợp phù hợp để xác định nguy cơ mang các biến thể gene liên quan đến hội chứng ung thư di truyền. Bên cạnh đó, duy trì lối sống khoa học, chế độ ăn uống cân đối, thường xuyên vận động và hạn chế các yếu tố nguy cơ cũng có ý nghĩa trong chăm sóc sức khỏe.

Ảnh minh họa.

Cảnh giác với dấu hiệu ung thư dạ dày

Ở giai đoạn đầu, ung thư dạ dày thường có triệu chứng mơ hồ, không đặc hiệu, thậm chí một số người bệnh không có biểu hiện rõ ràng. Khi bệnh tiến triển, có thể xuất hiện một số dấu hiệu sau:

Đau bụng: Người bệnh có thể đau ở vùng thượng vị, phía trên rốn. Cơn đau có thể kéo dài hoặc tái diễn và thay đổi theo diễn biến của bệnh.

Ợ hơi: Ợ hơi có thể xuất hiện sau khi ăn no, sử dụng đồ uống có gas hoặc một số loại thực phẩm. Tuy nhiên, nếu tình trạng ợ hơi kéo dài, tái diễn hoặc đi kèm các triệu chứng bất thường khác, người bệnh nên được thăm khám để tìm nguyên nhân.

Sút cân: Mất cảm giác thèm ăn hoặc chán ăn có thể khiến người bệnh sụt cân mà không rõ nguyên nhân.

Buồn nôn và nôn: Triệu chứng buồn nôn, nôn có thể đi kèm chán ăn. Một số người bệnh cũng có thể xuất hiện đầy bụng, khó tiêu hoặc ợ chua.

Nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen: Ung thư dạ dày có thể gây chảy máu đường tiêu hóa. Người bệnh có thể nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen. Nếu chảy máu nhiều, người bệnh có thể đi ngoài phân màu đỏ hoặc xuất hiện các dấu hiệu mất máu, đây là tình trạng cần được cấp cứu.

Khó nuốt: Nếu khối u nằm gần tâm vị hoặc vị trí nối giữa dạ dày và thực quản, người bệnh có thể gặp khó khăn khi nuốt thức ăn do khối u gây cản trở.

Làm gì để phòng ngừa ung thư dạ dày có yếu tố di truyền?

Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày hoặc các bệnh ung thư có tính chất di truyền nên chủ động thăm khám sớm và theo dõi sức khỏe định kỳ. Với nhóm có nguy cơ cao, bác sĩ có thể tư vấn xét nghiệm di truyền nhằm xác định nguy cơ mang các gene liên quan đến ung thư, từ đó xây dựng kế hoạch theo dõi và can thiệp phù hợp.

Bên cạnh việc theo dõi y tế, nhóm nguy cơ cao nên duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống cân đối, tăng cường vận động và hạn chế các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi. Chủ động kiểm tra sức khỏe và tuân thủ lịch theo dõi theo khuyến cáo của bác sĩ có thể giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.