Nữ streamer qua đời ở tuổi 25 vì ung thư dạ dày: Những thói quen sinh hoạt đáng lưu ý

Thói quen sinh hoạt của nữ streamer qua đời ở tuổi 25 vì mắc ung thư dạ dày

Theo Thanh Niên Việt, truyền thông Trung Quốc đưa tin thông tin nữ streamer “Hy Hy Từ Bảo” qua đời được đăng tải trên chính tài khoản mạng xã hội của cô. Cáo phó viết rằng cô ra đi vào ngày 28/9/2026, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn quan tâm và ủng hộ cô.

Thông tin này khiến nhiều người nhớ lại một video cô từng đăng vào năm 2025, khi mới 24 tuổi. Trong video, cô cho biết mình mắc ung thư dạ dày và tự nhìn lại những thói quen sinh hoạt mà bản thân cho rằng chưa tốt. Cô cho biết mình thường đi ngủ trong khoảng 0-2 giờ sáng, một ngày chỉ ăn hai bữa và khoảng cách giữa các bữa khá dài.

Ảnh minh họa.

Cô cũng thừa nhận bản thân không thích uống nước lọc. Thay vào đó, mỗi ngày có thể uống khoảng 2 cốc cà phê, đồng thời uống trà sữa 3-4 lần mỗi tuần.

Về ăn uống, cô thường xuyên ăn đồ mua bên ngoài hoặc dùng bữa tại nhà hàng và đặc biệt yêu thích các món nhiều dầu mỡ, cay và đậm vị.

Video nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một số người nhận ra những thói quen trên cũng xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của mình.

Một số thói quen có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày

Các bác sĩ khoa Ung bướu - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc cho biết: có rất nhiều yếu tố đến từ lối sống thiếu khoa học làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày mà chúng ta có thể điều chỉnh. Dưới đây là một số thói quen sinh hoạt không tốt bạn nên tránh:

Thức khuya thường xuyên

Thức khuya ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của bạn như tăng nguy cơ bệnh tim mạch, béo phì, giảm trí nhớ… và đặc biệt gây hại cho dạ dày.

Thức khuya sẽ làm cho dạ dày của bạn hoạt động quá tải, tạo gánh nặng cho đường tiêu hóa, dịch vị dạ dày tiết nhiều hơn dễ dẫn đến mắc các bệnh như viêm loét, tăng nguy cơ ung thư hình thành.

Ăn đêm

Việc ăn khuya thường xuyên, đặc biệt là các loại đồ ăn nhanh như mì tôm, nước uống có ga… không tốt cho sức khỏe của bạn. Một số nghiên cứu cho biết ăn khuya sẽ khiến dạ dày không có thời gian nghỉ ngơi, làm cản trở sự phục hồi của niêm mạc dạ dày, lâu ngày gây tổn hại niêm mạc dạ dày và tăng nguy cơ ung thư.

Ăn ít rau xanh, trái cây tươi, ăn nhiều thịt

Theo nghiên cứu của Viện Dinh Dưỡng Quốc gia 2017, người Việt nói chung và đặc biệt là các bạn trẻ ăn rất ít rau, khoảng 170 – 200 gram mỗi ngày, bằng ½ mức khuyến cáo của WHO.

Lười ăn rau được cho khiến tình trạng táo bón nặng hơn, ứ đọng chất độc trong cơ thể, làm bệnh ung thư dễ phát triển.

Ăn mặn

Ăn mặn không có lợi cho sức khỏe, tăng nguy cơ các bệnh tim mạch, cao huyết áp, viêm dạ dày và cả ung thư dạ dày. Một nghiên cứu thực hiện trên 270 nghìn người và theo dõi từ 6 - 15 năm cho biết: những người ăn nhiều muối có nguy cơ ung thư dạ dày tăng 68% so với những người bình thường. Với mỗi gram muối ăn thêm mỗi ngày thì nguy cơ ung thư tăng 8%.

Ăn nhiều đồ ăn nướng, chế biến sẵn

Những loại thực phẩm này sinh ra chất trung gian hóa học như axit amin thơm, amin dị vòng… có thể gây đột biến tế bào và ung thư trên người.

Uống rượu

Quỹ nghiên cứu Ung thư thế giới đã cảnh báo rằng: thói quen ăn uống kết hợp rượu với thịt nguội làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày…

Lười vận động

Lười vận động khiến thức ăn không được chuyển hóa và sử dụng, tích tụ trong thành dạ dày gây ra các bệnh lý dạ dày, làm tiền đề cho ung thư tiến triển.

Để giảm nguy cơ ung thư dạ dày, bạn hãy chú ý xây dựng cho mình chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý. Bên cạnh đó, mỗi người cần chủ động thăm khám, tầm soát ung thư định kì để phát hiện những bất thường sớm, tăng cơ hội điều trị bệnh thành công.

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày không nên bỏ qua

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần đi khám sớm nếu xuất hiện các triệu chứng như:

- Đau hoặc khó chịu vùng thượng vị kéo dài.

- Đầy bụng, chướng hơi, ăn nhanh no, đi ngoài phân đen hoặc có máu.

- Buồn nôn, nôn kéo dài.

- Rối loạn tiêu hóa kéo dài không rõ nguyên nhân.

- Sụt cân bất thường, mệt mỏi, thiếu máu.

Đặc biệt, những người có tiền sử nhiễm vi khuẩn HP, viêm dạ dày mạn tính, gia đình có người mắc ung thư dạ dày hoặc có polyp đường tiêu hóa nên nội soi và tầm soát định kỳ theo khuyến cáo của bác sĩ.

Người đàn ông 62 tuổi mắc ung thư dạ dày thừa nhận suốt 20 năm chủ quan, bỏ qua dấu hiệu này GĐXH - Viêm dạ dày hơn 20 năm nhưng ngại nội soi kiểm tra, chỉ đi khám khi đau vùng thượng vị, đầy hơi, ợ hơi kéo dài, kết quả cho thấy ông mắc ung thư dạ dày giai đoạn IIB.



