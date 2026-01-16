Mới nhất
Đề tham khảo 12 môn thi Đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội 2026

Thứ sáu, 06:30 16/01/2026 | Giáo dục

Ngày 15/1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố đề thi tham khảo 12 môn kỳ thi đánh giá năng lực (SPT) năm 2026 kèm đáp án và hướng dẫn chi tiết.

Bộ đề thi minh họa được xây dựng bao gồm các môn thi thực hiện từ năm 2025 (duy trì ổn định cấu trúc đề thi): Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Sinh học và Địa lí và 4 môn thi thực hiện từ năm 2026: Công nghệ (định hướng Nông nghiệp), Công nghệ (định hướng Công nghiệp), Tin học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật.

Các câu hỏi bám sát chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, đánh giá năng lực tư duy, kiến thức nền tảng và kỹ năng giải quyết vấn đề của thí sinh.

Theo nhà trường, việc công bố đề thi tham khảo sớm cho năm 2026 giúp thí sinh hiểu rõ hơn yêu cầu, cấu trúc bài thi cũng như các dạng câu hỏi trọng tâm, từ đó có kế hoạch ôn tập phù hợp trong giai đoạn nước rút trước kỳ thi chính thức.

Toán Ngữ văn Tiếng Anh Vật lí Hóa học Lịch sử
Sinh học Địa lí Tin học Công nghệ (định hướng Nông nghiệp) Công nghệ (định hướng Công nghiệp) Giáo dục Kinh tế và Pháp luật

Năm 2026, lần đầu tiên Kỳ thi đánh giá năng lực SPT của trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức thành hai đợt, tăng một so với những năm trước.

Trong đó, đợt một vào ngày 23-24/5 và đợt hai vào ngày 30-31/5. Thí sinh đăng ký dự thi từ 15/3 đến 15/4. Kết quả được công bố trước 15/6.

Năm nay cũng là lần đầu tiên môn Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật được đưa vào kỳ thi, bên cạnh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý như mọi năm.

Đề tham khảo 12 môn thi Đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội 2026 - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực (SPT) của Đại học Sư phạm Hà Nội 2025.

Thí sinh có thể đăng ký thi tối thiểu 3 môn, tối đa 7 môn. Đề thi kết hợp các dạng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, đánh giá mức độ thông hiểu kiến thức cốt lõi và năng lực lập luận, phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Thí sinh làm bài trực tiếp tại phòng thi. Lệ phí dự thi SPT là 250.000 đồng một môn thi.

Đề tham khảo 12 môn thi Đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội 2026 - Ảnh 2.

Lịch thi và địa điểm thi SPT 2026.

Năm 2025, kỳ thi thu hút sự quan tâm lớn của thí sinh trên cả nước với 17.439 thí sinh đăng ký dự thi tại 7 địa điểm thi khác nhau. Mỗi thí sinh đăng ký trung bình 3 bài thi. Kết quả được 25 trường sử dụng để xét tuyển đầu vào, phần lớn thuộc khối Sư phạm. Một số trường ở khối ngành khác là Đại học Xây dựng Hà Nội, Y Dược Thái Bình.

Theo quy đổi điểm của trường năm 2025, thí sinh đạt 28,33 điểm SPT theo tổ hợp A00 tương đương với 29,75 điểm thi tốt nghiệp THPT. Với khối D01 (Toán, Văn, Anh), thí sinh đạt 25,12 điểm SPT tương đương 27,75 điểm thi tốt nghiệp.

Tòa soạn Quảng cáo
Top