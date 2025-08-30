Chiều tối 30/8, bão số 6 đi vào đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 6, nhiều trạm ghi nhận gió mạnh: Bạch Long Vĩ cấp 7, giật 9; Cô Tô cấp 7, giật 8; Hòn Ngư cấp 6, giật 9, sóng cao 2,5m; Cồn Cỏ cấp 6, giật 8; Đô Lương (Nghệ An) giật 10; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cấp 6, giật 7; nhiều nơi khác gió giật cấp 7. Các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng đã có mưa to, nơi mưa rất to trên 200mm.

Hồi 13h ngày 30/8, tâm bão ở 17,9°N - 107,0°E (ven biển Hà Tĩnh - Quảng Trị). Gió mạnh nhất cấp 8 (62-74 km/h), giật 10-11. Bão di chuyển hướng Tây, tốc độ 20-25 km/h. Gió mạnh cấp 8, giật 10-11 có thể gây gãy cành cây, tốc mái, biển động mạnh, rất nguy hiểm với tàu thuyền và lồng bè.

Bão số 6 vào các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị vào chiều tối 30/8.

Dự báo chiều tối 30/8, tâm bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị, với cường độ gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8. Gió giật có thể đạt cấp 9-10. Dọc ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10.

Cùng với tác động về gió mạnh, bão số 6 sẽ gây mưa với trọng tâm mưa lớn từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Tổng lượng mưa cả đợt ước tính 200-400 mm, có nơi trên 600 mm. Mưa cũng sẽ mở rộng ra trung du và đồng bằng Bắc Bộ từ chiều tối, đêm 30/8 đến hết 31/8. Lượng mưa phổ biến 50-120 mm, có nơi trên 200 mm.

Dự báo diễn biến (12h tới): 01h ngày 31/8, bão đi Tây Tây Bắc 20 km/h, vào đất liền Hà Tĩnh -Bắc Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp. Vị trí: 18,2°N-104,5°E (Trung Lào). Cường độ < cấp 6. Vùng nguy hiểm: 16,5°-20,0°N, phía Tây 110,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển Thanh Hóa - Quảng Trị (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ).

Dự báo tác động: Trên biển, từ Thanh Hóa - Quảng Trị (Hòn Ngư, Cồn Cỏ) có gió cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật 10; sóng 2,0-4,0m, gần tâm bão 3,0-5,0m, biển động mạnh. Bắc vịnh Bắc Bộ gió cấp 6-7, giật 9; sóng 2,0-4,0m. Nước dâng: Ven biển Nghệ An - TP. Huế cao 0,2-0,4m.

Trên đất liền: Nghệ An - Quảng Trị gió cấp 6, giật 8; riêng Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật 10. Mưa lớn: Chiều 30/8 đến hết 31/8: Thanh Hóa - Quảng Trị mưa to đến rất to, 100-220mm, có nơi >400mm. Trung du, đồng bằng Bắc Bộ mưa 50-120mm, có nơi >250mm.