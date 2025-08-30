Chiều tối 30/8, bão số 6 đi vào đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị
GĐXH - Chiều tối nay (30/8), bão số 6 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị, với cường độ gió mạnh cấp 6-7.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 6, nhiều trạm ghi nhận gió mạnh: Bạch Long Vĩ cấp 7, giật 9; Cô Tô cấp 7, giật 8; Hòn Ngư cấp 6, giật 9, sóng cao 2,5m; Cồn Cỏ cấp 6, giật 8; Đô Lương (Nghệ An) giật 10; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cấp 6, giật 7; nhiều nơi khác gió giật cấp 7. Các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng đã có mưa to, nơi mưa rất to trên 200mm.
Hồi 13h ngày 30/8, tâm bão ở 17,9°N - 107,0°E (ven biển Hà Tĩnh - Quảng Trị). Gió mạnh nhất cấp 8 (62-74 km/h), giật 10-11. Bão di chuyển hướng Tây, tốc độ 20-25 km/h. Gió mạnh cấp 8, giật 10-11 có thể gây gãy cành cây, tốc mái, biển động mạnh, rất nguy hiểm với tàu thuyền và lồng bè.
Dự báo chiều tối 30/8, tâm bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị, với cường độ gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8. Gió giật có thể đạt cấp 9-10. Dọc ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10.
Cùng với tác động về gió mạnh, bão số 6 sẽ gây mưa với trọng tâm mưa lớn từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Tổng lượng mưa cả đợt ước tính 200-400 mm, có nơi trên 600 mm. Mưa cũng sẽ mở rộng ra trung du và đồng bằng Bắc Bộ từ chiều tối, đêm 30/8 đến hết 31/8. Lượng mưa phổ biến 50-120 mm, có nơi trên 200 mm.
Dự báo diễn biến (12h tới): 01h ngày 31/8, bão đi Tây Tây Bắc 20 km/h, vào đất liền Hà Tĩnh -Bắc Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp. Vị trí: 18,2°N-104,5°E (Trung Lào). Cường độ < cấp 6. Vùng nguy hiểm: 16,5°-20,0°N, phía Tây 110,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển Thanh Hóa - Quảng Trị (bao gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ).
Dự báo tác động: Trên biển, từ Thanh Hóa - Quảng Trị (Hòn Ngư, Cồn Cỏ) có gió cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật 10; sóng 2,0-4,0m, gần tâm bão 3,0-5,0m, biển động mạnh. Bắc vịnh Bắc Bộ gió cấp 6-7, giật 9; sóng 2,0-4,0m. Nước dâng: Ven biển Nghệ An - TP. Huế cao 0,2-0,4m.
Trên đất liền: Nghệ An - Quảng Trị gió cấp 6, giật 8; riêng Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật 10. Mưa lớn: Chiều 30/8 đến hết 31/8: Thanh Hóa - Quảng Trị mưa to đến rất to, 100-220mm, có nơi >400mm. Trung du, đồng bằng Bắc Bộ mưa 50-120mm, có nơi >250mm.
