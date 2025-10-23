Chính thức bỏ thi nâng ngạch công chức từ ngày 10/12/2025?
GĐXH - Ngạch công chức là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. Từ ngày 10/12/2025, chính thức bỏ thi nâng ngạch công chức?
Thi nâng ngạch công chức là gì?
Theo khoản 4 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định: Ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức.
Theo khoản 1 Điều 34 Luật Cán bộ, công chức 2008 được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định căn cứ vào lĩnh vực ngành, nghề, chuyên môn, nghiệp vụ, công chức được phân loại theo ngạch công chức tương ứng sau đây:
- Loại A gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương;
- Loại B gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương;
- Loại C gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương;
- Loại D gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên;
- Loại đối với ngạch công chức quy định tại điểm e khoản 1 Điều 42 của Luật này theo quy định của Chính phủ.
Theo đó, ngạch công chức là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. Căn cứ vào lĩnh vực ngành, nghề, chuyên môn, nghiệp vụ, công chức được phân loại theo ngạch công chức nêu trên.
Từ 10/12/2025, chính thức bỏ thi nâng ngạch công chức?
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 22/2025/TT-BNV về thi tuyển công chức, xét tuyển công chức. Thông tư có hiệu lực từ 10/12, kèm theo nội quy và quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức.
Đặc biệt, thông tư đã bãi bỏ các quy định được áp dụng đối với công chức trong việc tuyển dụng, nâng ngạch công chức tại nội quy và quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 001/2025/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Theo Điều 2 Thông tư 22/2025/TT-BNV quy định: "Bãi bỏ các quy định được áp dụng đối với công chức trong việc tuyển dụng, nâng ngạch công chức tại Nội quy và Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, viên chức".
Như vậy, chính thức từ 10/12/2025, đã bãi bỏ các quy định được áp dụng đối với công chức trong việc tuyển dụng, nâng ngạch công chức tại Nội quy và Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 001/2025/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
