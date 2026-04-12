Chính thức giảm thuế xăng, dầu, nhiên liệu bay về 0 đến hết tháng 6/2026

Sáng 12/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, với 460/460 ĐBQH tán thành (chiếm 100% ĐBQH có mặt tham gia biểu quyết tán thành), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay.

Về thuế bảo vệ môi trường, Quốc hội quyết nghị mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Về thuế giá trị gia tăng, xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình bày báo cáo tóm tắt về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay.

Liên quan đến kiểm soát hóa đơn của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Bộ trưởng cho biết, ngoài các nội dung về giảm thuế theo Nghị quyết này, các doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý thuế, hóa đơn, chứng từ trong việc kê khai doanh thu, chi phí.

Đối với việc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng nhằm trục lợi chính sách, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt. Trong đó, Bộ Công Thương được yêu cầu đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý nghiêm các đối tượng có dấu hiệu vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo tính toán, chính sách này dự kiến làm giảm thu NSNN bình quân khoảng 7.300 tỷ đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, đây được xác định là biện pháp tài khóa đặc biệt trong bối cảnh đặc biệt, nhằm bảo đảm ổn định nguồn cung, hạn chế tác động của biến động giá năng lượng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.