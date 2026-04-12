Chính thức giảm thuế xăng, dầu, nhiên liệu bay về 0 đến hết tháng 6/2026
Với 100% ĐBQH có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay.
Sáng 12/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, với 460/460 ĐBQH tán thành (chiếm 100% ĐBQH có mặt tham gia biểu quyết tán thành), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay.
Về thuế bảo vệ môi trường, Quốc hội quyết nghị mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.
Về thuế giá trị gia tăng, xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.
Về thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã trình bày báo cáo tóm tắt về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay.
Liên quan đến kiểm soát hóa đơn của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Bộ trưởng cho biết, ngoài các nội dung về giảm thuế theo Nghị quyết này, các doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý thuế, hóa đơn, chứng từ trong việc kê khai doanh thu, chi phí.
Đối với việc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng nhằm trục lợi chính sách, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt. Trong đó, Bộ Công Thương được yêu cầu đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý nghiêm các đối tượng có dấu hiệu vi phạm theo quy định của pháp luật.
Theo tính toán, chính sách này dự kiến làm giảm thu NSNN bình quân khoảng 7.300 tỷ đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, đây được xác định là biện pháp tài khóa đặc biệt trong bối cảnh đặc biệt, nhằm bảo đảm ổn định nguồn cung, hạn chế tác động của biến động giá năng lượng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Nhằm bảo đảm việc điều hành thị trường xăng dầu và nhiên liệu bay trong nước phù hợp với diễn biến giá thế giới, Quốc hội giao Chính phủ ban hành Nghị quyết để quyết định một số nội dung và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
Cụ thể, Chính phủ được điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian hiệu lực của Nghị quyết; đồng thời, trong trường hợp khẩn cấp, được điều chỉnh các quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt nêu tại Nghị quyết.
Trong thời gian Nghị quyết có hiệu lực, nếu có sự khác nhau giữa quy định của Nghị quyết này với các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến các sắc thuế nêu trên, thì thực hiện theo quy định của Nghị quyết này.
Tin sáng 12/4: Tiết lộ giới tính thai nhi có thể bị phạt đến 15 triệu đồng; nam sinh lớp 10 dũng cảm cứu người giữa dòng nước xoáyThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Phạt tiền từ 7 đến 15 triệu đồng đối với hành vi bắt mạch, hoặc siêu âm, hoặc xét nghiệm cung cấp thông tin về giới tính thai nhi; nam sinh lớp 10 bất chấp hiểm nguy lao xuống biển Cửa Lò, cứu được 2 người gặp nạn.
Người dân Hà Nội được gì từ dự án cải tạo kênh Thụy Phương đang khẩn trương thi công trước mùa mưa?Thời sự - 19 giờ trước
GĐXH - Dự án cải tạo kênh Thụy Phương đang được thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm nay.
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước, nơi nào là tâm điểm mưa lớn?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau đợt nắng nóng gay gắt, từ giữa tháng 4 thời tiết cả nước dịu dần khi mưa rào và dông xuất hiện, nhất là tại miền Bắc và Hà Nội.
Sau bê bối thực phẩm trong trường mầm non: Hàng loạt xã ở Thái Nguyên đồng loạt kiểm traThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau bê bối tại Trường Mầm non Hòa Bình ở xã Văn Lăng hàng loạt xã ở Thái Nguyên kiểm tra an toàn thực phẩm trong trường học.
Hà Nội tăng tốc triển khai không gian ngầm, xây dựng hệ thống chống ngập bền vữngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Hà Nội đang tăng cường xây dựng các bể điều tiết ngầm dưới lòng đất, điều này giúp giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu, hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ khi mưa lớn; đồng thời tạo nền tảng để thành phố từng bước hoàn thiện hạ tầng thoát nước theo hướng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Cải biến xe đầu kéo để vận chuyển trái phép dầu diesel qua biên giớiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện một phương tiện được gia cố thêm thùng kim loại hình trụ để cất giấu hàng hóa, bên trong chứa 1.290 lít dầu diesel.
Tin sáng 10/4: Thời điểm miền Bắc chuyển mưa dông, dứt nắng nóng gay gắt; Kết quả lấy ý kiến người lao động về hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng VươngThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Nắng nóng ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12/4; Khảo sát đã ghi nhận hơn 70.000 ý kiến tham gia, trong đó khoảng 62% ý kiến ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ mùng 10/3 sắp tới.
Miền Bắc nắng nóng liên tục rồi lại sắp đón không khí lạnh?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ ngày 20/4, nhiều khả năng miền Bắc đón một đợt không khí lạnh, nhiệt độ giảm đáng kể sau chuỗi ngày nắng nóng.
Lãnh đạo TP Hà Nội khảo sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Đoàn KhuêThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 9/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà chủ trì buổi khảo sát công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Đoàn Khuê, phường Việt Hưng. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng "chuẩn vàng" mới cho an toàn vệ sinh thực phẩm học đường Thủ đô.
Hà Nội: Hối hả phá dỡ công trình, khẩn trương trả mặt bằng sạch dự án mở rộng đường Tam TrinhThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Những ngày gần đây, trên tuyến đường Tam Trinh (thuộc địa bàn phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội), công tác giải phóng mặt bằng để mở rộng tuyến đường này đang được triển khai khẩn trương.
