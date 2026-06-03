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Vì sao tạm dừng hoạt động du lịch trong phạm vi bảo vệ công trình Hồ Truồi ở Huế?

Thứ tư, 19:56 03/06/2026 | Thời sự
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
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GĐXH - Các hoạt động du lịch trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Hồ Truồi ở Huế bị đề nghị tạm dừng để thực hiện thủ tục cấp phép hoạt động.

Ngày 3/6, UBND xã Lộc An (TP Huế) cho biết, vừa nhận được văn bản của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi TP Huế liên quan hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Truồi.

Vì sao hoạt động du lịch trong phạm vi bảo vệ công trình Hồ Truồi ở Huế bị đề nghị tạm dừng? - Ảnh 1.

Các hoạt động du lịch trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Hồ Truồi ở Huế bị đề nghị tạm dừng để thực hiện thủ tục cấp phép hoạt động. Ảnh: Facebook Du lịch Hồ Truồi Trúc Lâm Bạch Mã.

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi TP Huế, hồ chứa nước Truồi được xây dựng từ năm 1996 và được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) giao đơn vị tiếp nhận quản lý, khai thác, sử dụng từ năm 2005.

Khu du lịch hồ Truồi được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) công nhận là điểm du lịch theo quyết định ban hành ngày 29/11/2019. Đến ngày 5/4/2022, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Sở Xây dựng TP Huế) có văn bản chấp thuận cho bến khách ngang sông hồ Truồi tiếp tục hoạt động, thời hạn đến ngày 31/12/2025.

Tuy nhiên, theo Điều 21 và Điều 22 Nghị định 114/2018/NĐ-CP cùng Điều 15 Nghị định 40/2026/NĐ-CP, các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi phải được cấp phép theo quy định.

Do đó, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi TP Huế đề nghị UBND xã Lộc An chỉ đạo Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Thanh niên Lộc Hòa cùng các phương tiện hoạt động trong phạm vi lòng hồ tạm dừng hoạt động du lịch, phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, phương tiện thủy nội địa thô sơ... để thực hiện thủ tục cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trước khi tiếp tục hoạt động.

Ông Võ Đại Thắng, Chủ tịch UBND xã Lộc An cho biết, địa phương đã họp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Vườn Quốc gia Bạch Mã để giải thích rõ các quy định liên quan cho Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Thanh niên Lộc Hòa. Trước mắt các hoạt động tại khu vực hồ Truồi sẽ tạm dừng để địa phương xây dựng phương án phù hợp.

Vì sao đề nghị tạm dừng hoạt động du lịch trong phạm vi bảo vệ công trình Hồ Truồi ở Huế? - Ảnh 2.Hà Nội: Tạm dừng lưu thông một đoạn Vành đai 3 trên cao để sửa chữa khe co giãn khẩn cấp

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành tạm dừng lưu thông và phân luồng giao thông một đoạn trên đường Vành đai 3 trên cao, hướng từ Mai Dịch đi Nguyễn Trãi, nhằm phục vụ công tác sửa chữa khẩn cấp hệ thống khe co giãn.


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