Chính thức tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

Từ ngày 1/7/2026, nhiều chính sách về tiền lương và an sinh xã hội chính thức được áp dụng, trong đó là việc tăng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng và tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng đủ điều kiện.

Theo Điều 3 Nghị định 161/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng so với mức áp dụng trước đó).

Mức lương cơ sở này là căn cứ để tính mức lương theo bảng lương, các loại phụ cấp, hoạt động phí, sinh hoạt phí và các khoản trích, chế độ được hưởng theo quy định của pháp luật.

Từ ngày 1/7/2026, chính sách về tiền lương, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội chính thức được áp dụng.

Cùng với việc tăng lương cơ sở, theo Điều 2 Nghị định 162/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng thuộc đối tượng điều chỉnh cũng được tăng 8%.

Ngoài mức tăng 8%, Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ đối với người có mức hưởng thấp. Theo đó, sau khi điều chỉnh, người có mức hưởng dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được tăng thêm để bảo đảm mức hưởng tối thiểu.

Trong đó, người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống được tăng thêm 300.000 đồng/tháng; trường hợp có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng nhưng dưới 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.

Theo quy định, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh từ ngày 1/7/2026 sẽ là căn cứ để thực hiện các lần điều chỉnh tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Bảng lương mới nhất của Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân Quốc phòng theo mức lương cơ sở mới GĐXH - Từ 1/7/2026, bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu và bảng lương công nhân quốc phòng được thực hiện theo Thông tư 74/2026/TT-BQP.