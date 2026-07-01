Chính thức tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, chính sách về tiền lương, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội chính thức được áp dụng.
Từ ngày 1/7/2026, nhiều chính sách về tiền lương và an sinh xã hội chính thức được áp dụng, trong đó là việc tăng mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng và tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng đủ điều kiện.
Theo Điều 3 Nghị định 161/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng so với mức áp dụng trước đó).
Mức lương cơ sở này là căn cứ để tính mức lương theo bảng lương, các loại phụ cấp, hoạt động phí, sinh hoạt phí và các khoản trích, chế độ được hưởng theo quy định của pháp luật.
Cùng với việc tăng lương cơ sở, theo Điều 2 Nghị định 162/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng thuộc đối tượng điều chỉnh cũng được tăng 8%.
Ngoài mức tăng 8%, Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ đối với người có mức hưởng thấp. Theo đó, sau khi điều chỉnh, người có mức hưởng dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được tăng thêm để bảo đảm mức hưởng tối thiểu.
Trong đó, người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống được tăng thêm 300.000 đồng/tháng; trường hợp có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng nhưng dưới 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.
Theo quy định, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sau khi điều chỉnh từ ngày 1/7/2026 sẽ là căn cứ để thực hiện các lần điều chỉnh tiếp theo theo quy định của pháp luật.
Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ người có đường công danh sáng lạnĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, con số cuối trong ngày sinh Âm lịch được cho là có thể phản ánh một phần tính cách, năng lực và tiềm năng phát triển của mỗi người.
Lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2026 được tính thế nào?Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Từ 1/7/2026, lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo quy định tại Thông tư 13/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Tin sáng 1/7: Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; Từ hôm nay, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấpĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 08 giờ 00 ngày 1/7/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa công bố đề án vùng phát thải thấp sau khi được HĐND thành phố phê duyệt, đề án sẽ được áp dụng thí điểm bắt đầu từ hôm nay.
Xem tử vi đầu tháng 7 dương lịch cho con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, HợiĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tuần mới đầu tháng 7/2026 cho các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi. Cùng tham khảo và nắm bắt các cơ hội để thu hút tài lộc và phát triển.
Danh sách hàng loạt biển số xe ô tô bị phạt nguội tại Hưng Yên từ 22 - 28/6/2026, ai có trong danh sách cần liên hệ cơ quan công an làm việc ngayĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 147 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 22 - 28/6/2026.
Hưng Yên: Nhiều bất cập tại các bến bãi vật liệu xây dựng ven sông Hồng ở xã Thư VũĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng cùng trạm trộn bê tông hoạt động không phép ven sông Hồng, thuộc xã Thư Vũ (tỉnh Hưng Yên), khiến xe tải ra vào, gây bụi bặm, làm hư hỏng mặt đê và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng chú ý, chính quyền địa phương đã xác nhận có bến bãi vi phạm và đã xử phạt hành chính.
2 tháng tới, 3 con giáp lộc dâng như thủy triềuĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Trong 2 tháng tới, 3 con giáp được dự báo sẽ bước vào giai đoạn vận trình khởi sắc, công việc hanh thông, tài lộc tăng trưởng và liên tiếp đón nhận nhiều cơ hội đáng giá.
Từ 15/8, quên điều này cha mẹ có thể bị phạt nếu để trẻ em ngồi vị trí cấm trên ô tôĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 15/8, người lái ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị xử phạt theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP.
Bé trai 22 tháng tuổi tử vong thương tâm khi đi chăn bò cùng dì ở Cao BằngĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Cháu bé 22 tháng tuổi ở Cao Bằng khi đi chăn bò cùng người dì thì bất ngờ mất tích. Sau 5 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cháu bé tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Cao Bằng và Tuyên Quang.
Khung giờ sinh Âm lịch dự báo hậu vận giàu sang: Tuổi trẻ nhiều gian nan, sau 40 tuổi tài lộc nở rộĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này nhờ ý chí và sự chăm chỉ sẽ có cuộc sống sung túc khi bước vào tuổi trung niên và hậu vận.
2 tháng tới, 3 con giáp lộc dâng như thủy triềuĐời sống
GĐXH - Trong 2 tháng tới, 3 con giáp được dự báo sẽ bước vào giai đoạn vận trình khởi sắc, công việc hanh thông, tài lộc tăng trưởng và liên tiếp đón nhận nhiều cơ hội đáng giá.