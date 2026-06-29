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Điều kiện bắt buộc để người lao động được hưởng lương hưu từ 1/7/2026

Thứ hai, 07:03 29/06/2026 | Đời sống
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Để được nhận lương hưu hằng tháng, người lao động cần phải đáp ứng điều kiện cơ bản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động. Đó là những điều kiện gì?

Điều kiện để hưởng lương hưu

Để được nhận lương hưu, người lao động cần đáp ứng các điều kiện cơ bản sau:

1. Điều kiện về thời gian đóng BHXH

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, thay vì phải đóng đủ 20 năm như trước đây, từ ngày 1/7/2026, người lao động chỉ cần có từ đủ 15 năm đóng BHXH (áp dụng cho cả BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện) là đủ điều kiện về thời gian để hưởng lương hưu khi đến tuổi.

Điều kiện này tạo cơ hội cho những người tham gia thị trường lao động muộn, hoặc công việc không liên tục vẫn có cơ hội nhận lương hưu và thẻ BHYT miễn phí khi về già thay vì phải rút BHXH một lần.

2. Điều kiện về tuổi nghỉ hưu

Theo quy định tại Bộ luật Lao động, năm 2026, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường là:

Lao động Nam: Từ đủ 61 tuổi 6 tháng.

Lao động Nữ: Từ đủ 57 tuổi.

(Lộ trình này sẽ tiếp tục tăng mỗi năm 3 tháng đối với nam cho đến khi đạt 62 tuổi vào năm 2028 và tăng 4 tháng đối với nữ cho đến khi đạt 60 tuổi vào năm 2035).

Điều kiện bắt buộc để người lao động được hưởng lương hưu từ 1/7/2026 - Ảnh 1.

Để được nhận lương hưu hằng tháng, người lao động cần phải đáp ứng điều kiện cơ bản theo quy định. Ảnh minh họa: TL

3. Đối với các trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi

Người lao động có thể nghỉ hưu thấp hơn tuổi quy định từ 5 đến 10 tuổi nếu thuộc các trường hợp đặc biệt, nhưng yêu cầu về thời gian đóng BHXH có quy định cụ thể:

Trường hợp yêu cầu từ đủ 15 năm đóng BHXH:

+ Có từ đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

+ Có từ đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021).

+ Sĩ quan, quân nhân, công an có từ đủ 15 năm làm trợ lý, trinh sát, hoặc công việc đặc thù quốc phòng an ninh.

+ Trường hợp bị suy giảm khả năng lao động (yêu cầu từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc):

+ Suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%: Được nghỉ hưu sớm tối đa 5 tuổi.

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên: Được nghỉ hưu sớm tối đa 10 tuổi.

+ Có từ đủ 15 năm làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Lưu ý: Đối với trường hợp nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động, tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ bị trừ 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

Đề xuất bỏ quy định làm lại ủy quyền nhận lương hưu mỗi năm

Tại Dự thảo sửa Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án, trong đó có phương án bỏ quy định ủy quyền nhận lương hưu mỗi năm làm lại một lần.

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 quy định việc ủy quyền cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội có hiệu lực tối đa 12 tháng.

Theo phản ánh của cơ quan bảo hiểm xã hội và một số địa phương, nội dung này phát sinh một số bất cập trong việc làm giấy ủy quyền tiếp khi hết hiệu lực 12 tháng.

Đặc biệt đối với người sức khỏe yếu, nhiều trường hợp không thể làm tiếp giấy ủy quyền và cũng làm phát sinh chi phí đối với trường hợp phải làm giấy ủy quyền tại văn phòng công chứng.

Bên cạnh đó quy định này cũng chưa hoàn toàn như quy định pháp luật về dân sự (không giới hạn thời gian ủy quyền) và đề nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng bỏ thời gian có hiệu lực tối đa của việc ủy quyền.

Theo Bộ Nội vụ, một số địa phương cho rằng nên giữ như quy định hiện hành để thuận lợi trong công tác quản lý đối tượng thụ hưởng.

Từ đó tại dự thảo luật, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án. Cụ thể, phương án 1, bỏ hiệu lực tối đa của việc ủy quyền như hiện hành là 12 tháng và việc thực hiện ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.

Với phương án này, việc quản lý đối tượng thụ hưởng phải được cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện thông qua việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và trách nhiệm phối hợp xác minh thông tin đủ điều kiện thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của người thụ hưởng.

Phương án 2 là giữ như quy định hiện hành. Cụ thể, trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chế độ khác theo quy định thì văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực.

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