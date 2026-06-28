Từ 1/7, lương hưu, trợ cấp tăng 8%, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Lịch chi trả lương hưu tháng 7/2026

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 162/2026/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, quyết định tăng thêm 8% trên mức lương hưu và trợ cấp của tháng 6/2026. Thời điểm bắt đầu áp dụng chính thức là từ ngày 1/7/2026. Theo đó, người hưởng chế độ được nhận từ ngày nào?

Theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, việc chi trả lương hưu hằng tháng sẽ bắt đầu từ ngày 2 của tháng tổ chức chi trả. Cụ thể:

Đối với việc chi trả lương hưu bằng tiền mặt:

Chi trả tại điểm chi trả: từ ngày 2 đến ngày 10 hằng tháng, thời gian tổ chức chi trả ít nhất 6 giờ/ngày.

Chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển đến.

Chi trả tại điểm giao dịch của bưu điện: Từ ngày 11 đến hết ngày 25 hằng tháng.

Như vậy, lịch chi trả lương hưu tháng 7/2026 bằng tiền mặt cụ thể như sau:

Chi trả tại điểm chi trả: Từ thứ Năm, ngày 2/7/2026 đến thứ Sáu, ngày 10/7/2026, tổ chức chi trả ít nhất 6 giờ/ngày tại tất cả các điểm chi trả;

Chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển đến.

Chi trả tại điểm giao dịch của bưu điện: Từ ngày 11 của tháng, tiếp tục chi trả lương hưu tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của Tổ chức dịch vụ chi trả (Bưu điện) đến hết ngày 25 của tháng.

Lưu ý: trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ Tết thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

Lịch chi trả lương hưu hằng tháng tại các địa phương được chi trả tùy theo tình hình của các địa phương. Ảnh minh họa: TL

Đối với việc chi trả qua tài khoản cá nhân

Theo quy định, tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ngân hàng (ATM) tại BHXH khu vực. Chậm nhất vào ngày mùng 05 hàng tháng, phòng KHTC chuyển tiền vào tài khoản cá nhân cho người hưởng.

Trong tháng 7, ngày mùng 5 trùng vào ngày cuối tuần nên tiền lương hưu thường sẽ được cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển khoản vào các ngày làm việc tiếp theo.

Lưu ý

Lịch chi trả trên là lịch chung và có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình của các địa phương.

Người hưởng lương hưu nên liên hệ với cơ quan BHXH địa phương hoặc bưu điện để có thông tin chi tiết và chính xác nhất về lịch chi trả tại khu vực của mình.

Cách tính lương hưu năm 2026

Cách tính lương hưu khi đóng BHXH bắt buộc từ 2026

Căn cứ Điều 66, Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 (sửa đổi bởi Luật Nhà giáo 2025) và Điều 13 Nghị định 158/2025/NĐ-CP, mức lương hưu hằng tháng đối với người đóng BHXH bắt buộc được tính theo công thức sau đây:

Mức lương hưu hằng tháng = (Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng) x (Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH).

Cách tính lương hưu khi đóng BHXH tự nguyện 2026

Theo Điều 99, Điều 104 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 và Điều 10 Nghị định 159/2025/NĐ-CP, mức lương hưu hằng tháng đối với người đóng BHXH tự nguyện được tính theo công thức sau đây:

Mức lương hưu hằng tháng = (Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng) x (Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH).

Lịch chi trả lương hưu tháng 6/2026 trên cả nước mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào? GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 6/2026 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.