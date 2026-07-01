Lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2026 được tính thế nào?
GĐXH - Từ 1/7/2026, lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo quy định tại Thông tư 13/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Những đối tượng nào được hưởng tăng mức lương cơ sở mới từ 1/7/2026?
Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 13/2026/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.
Theo Thông tư, đối tượng áp dụng thực hiện mức lương cơ sở bao gồm:
- Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội thực hiện các nhiệm vụ được nhà nước giao ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ở xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh; ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
- Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
- Cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam mà vẫn được hưởng lương theo bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 76/2009/NĐ-CP, Nghị định số 14/2012/NĐ-CP, Nghị định số 17/2013/NĐ-CP, Nghị định số 117/2016/NĐ-CP và Nghị định số 07/2026/NĐ-CP.
- Người hưởng lương làm việc trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
- Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hưởng hoạt động phí theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
- Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Nghị định của Chính phủ thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
- Các đối tượng sau đây được áp dụng Thông tư này để tính toán xác định mức đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và giải quyết các chế độ liên quan đến tiền lương theo quy định của pháp luật:
+ Cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công tác, điều trị, điều dưỡng (trong nước và ngoài nước) thuộc danh sách trả lương của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động;
+ Người đang trong thời gian thử việc theo quy định tại Điều 24 Bộ luật Lao động trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động;
+ Cán bộ, công chức, viên chức đang bị tạm đình chỉ công tác, đang bị tạm giữ, tạm giam.
Lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2026 được tính thế nào?
Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2.530.000 đồng/tháng. Theo đó, cách tính lương, phụ cấp và hoạt động phí trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư 13/2026/TT-BNV. Cụ thể:
1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
*Công thức tính mức lương
Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đối tượng áp dụng, mức lương từ ngày 01/7/2026 được tính theo công thức:
Mức lương từ 01/7/2026 = 2.530.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng.
*Công thức tính mức phụ cấp
Đối với phụ cấp, cách tính phụ thuộc vào từng loại phụ cấp:
- Nếu phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:
Mức phụ cấp từ 01/7/2026 = 2.530.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng.
- Nếu phụ cấp tính theo tỷ lệ %:
Mức phụ cấp từ 01/7/2026 = (Mức lương từ 01/7/2026 + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 01/7/2026, nếu có + Phụ cấp thâm niên vượt khung từ 01/7/2026, nếu có) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng
- Nếu phụ cấp đã được quy định bằng số tiền cụ thể thì tiếp tục giữ nguyên theo quy định hiện hành.
*Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):
Trường hợp có hệ số chênh lệch bảo lưu, mức tiền chênh lệch bảo lưu được tính như sau:
Mức tiền chênh lệch bảo lưu từ 01/7/2026 = 2.530.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng
2. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, mức hoạt động phí từ ngày 01/7/2026 được tính căn cứ vào hệ số hoạt động phí theo quy định hiện hành.
Công thức tính như sau:
Mức hoạt động phí từ 01/7/2026 = 2.530.000 đồng/tháng x Hệ số hoạt động phí theo quy định.
3. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố
Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, quỹ phụ cấp được ngân sách nhà nước khoán cho mỗi thôn, tổ dân phố được tính theo mức lương cơ sở mới là 2.530.000 đồng/tháng.
Như vậy, khi lương cơ sở tăng từ ngày 01/7/2026, quỹ phụ cấp khoán đối với nhóm đối tượng này cũng được xác định theo mức lương cơ sở mới.
4. Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu
Đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu, cách tính lương và phụ cấp được xác định tùy theo phạm vi quản lý:
Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an;
Người làm việc trong tổ chức cơ yếu tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, nhưng không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, thì thực hiện cách tính lương, phụ cấp và hệ số chênh lệch bảo lưu như đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
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