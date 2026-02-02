Chợ Bưởi nhộn nhịp người dân sắm Tết
GĐXH - Chợ Bưởi - một trong những chợ cây cảnh lâu đời và nổi tiếng của Thủ đô đang bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm.
Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, không khí mua sắm tại các khu chợ truyền thống ở Hà Nội lại trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Những gian hàng ngập tràn sắc đỏ của câu đối, sắc vàng của quất, sắc hồng của đào… tạo nên bức tranh xuân rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, mua sắm, cảm nhận hương vị Tết cổ truyền.
Trong số đó, chợ Bưởi – một trong những chợ cây cảnh lâu đời và nổi tiếng của Thủ đô đang bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm. Từ sáng sớm đến tối muộn, dòng người đổ về chợ ngày một đông khi nhu cầu trang trí nhà cửa, mua cây cảnh, hoa tươi và quà biếu dịp Tết tăng cao. Các loại đào thế, quất cảnh, bưởi cảnh, bonsai… được bày bán san sát, đáp ứng thị hiếu đa dạng của người dân.
Không chỉ là nơi mua bán, chợ Bưởi những ngày giáp Tết còn trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của người Hà Nội. Tại đây, người mua không chỉ chọn cho mình một chậu cây ưng ý mà còn được hòa mình vào không khí Tết truyền thống, rộn ràng và đậm bản sắc, góp phần lưu giữ nét đẹp sinh hoạt chợ quê giữa lòng đô thị hiện đại.
