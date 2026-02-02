Giá vàng hôm nay 2/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh
GĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu khi rời xa mốc 170 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC giảm tới 5 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn cũng hạ đến 4,7 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tới 9h04' ngày 2/2, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh lên mức 165,6-168,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), đảo chiều tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức niêm yết đầu giờ sáng nay.
Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 165,1-168,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức niêm yết đầu giờ sáng nay.
Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Doji giữ nguyên mức niêm yết đầu giờ sáng nay, giao dịch ở mức 163,8-166,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt tuần qua, giao dịch ở mức 167-170 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh xuống mức 164-167 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt tuần qua.
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay được giao dịch ở mức 165-168 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Đầu giờ sáng 2/2, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 163,5-166,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), hạ 4,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji giảm 4,7 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt của phiên giao dịch cuối tuần qua, giao dịch ở mức 163,8-166,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Ngày 31/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh xuống mức 169-172 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tính từ đầu năm, giá vàng miếng SJC tăng 13,9 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tính từ đầu năm, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC tăng 18,1 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tại Doji giao dịch ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 169-172 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới phiên đầu tuần tiếp tục đi xuống. Lúc 8h36' ngày 2/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.725,3 USD/ounce, giảm 165,7 USD/ounce so với mức kết tuần qua.
Sáng 2/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 149,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Tuần qua, thị trường vàng ghi nhận biến động dữ dội nhất trong lịch sử, khi kim loại quý này tăng dựng đứng lên các mức giá chưa từng có, rồi lao dốc với tốc độ hiếm thấy.
Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 5.021,97 USD/ounce. Trong những phiên đầu, thị trường khá yên ắng, vàng chủ yếu dao động trong biên độ hẹp khoảng 60 USD, từ 5.000-5.100 USD/ounce.
