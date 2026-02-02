Lãi suất tăng mạnh, kỳ hạn 6 tháng lên đến 8,2%: Bất ngờ số lãi khi gửi 500 triệu đồng

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Các chương trình cộng thêm lãi suất đang giúp kênh gửi tiền kỳ hạn ngắn ghi nhận mức lãi thực nhận trên 8%/năm tại một số ngân hàng





Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) vừa trở thành ngân hàng tiếp theo tăng lãi suất huy động trong tháng 1/2026. Lãi suất tiền gửi của ngân hàng này vừa được điều chỉnh tăng các kỳ hạn từ 6 – 24 tháng.

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ vừa được BVBank cập nhật, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 – 5 tháng tiếp tục được niêm yết tại mức lãi suất trần 4,75%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 – 11 tháng đồng loạt tăng thêm 0,1%/năm lên 6,3%/năm.

Lãi suất ngân hàng trực tuyến kỳ hạn 12 tháng cũng tăng 0,1%/năm lên 6,6%/năm.

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 15 tháng bật tăng mạnh 0,7%/năm lên 6,9%/năm.

Lãi suất huy động được BVBank đẩy lên cao nhất cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 18 và 24 tháng, lần lượt lên đến 7%/năm và 7,1%/năm, đồng nghĩa với việc tăng mạnh 0,8%/năm và 0,9%/năm.

Với biểu lãi suất huy động mới, BVBank là một trong số ít các ngân hàng niêm yết lãi suất vượt 7%/năm, cùng với OCB, Bac A Bank, PGBank, và MBV.

Đối với lãi suất tiết kiệm tại quầy, BVBank cũng giữ nguyên lãi suất kỳ hạn 1 – 5 tháng tại 4,75/năm, kỳ hạn 6 – 11 tháng giữ nguyên tại 6,15%/năm, kỳ hạn 12 tháng 6,45%/năm, và kỳ hạn 36 – 60 tháng 6,4%/năm.

Tuy nhiên, lãi suất tiết kiệm tại quầy các kỳ hạn còn lại đều được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, kỳ hạn 15 tháng tăng mạnh 0,6%/năm lên 6,75%/năm, kỳ hạn 18 tháng tăng 0,7%/năm lên 6,85%/năm, và lãi suất tiết kiệm cao nhất tại quầy lên đến 6,95%/năm cho kỳ hạn 24 tháng với mức tăng 0,8%/năm.

Ngoài lãi suất niêm yết nói trên, BVBank còn áp dụng "lãi suất cộng hưởng". Nếu khách hàng duy trì từ 80%/năm số tiền gửi ban đầu đến ngày đến hạn sẽ nhận thêm lãi suất ưu đãi theo quy định của ngân hàng từng thời kỳ.

Cũng trong sáng nay, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tiếp tục có động thái khác lạ đối với biểu lãi suất huy động trực tuyến khi điều chỉnh lãi suất ngày thứ tư liên tiếp.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến được ngân hàng công bố trên ứng dụng ACB One sáng nay, cũng là lãi suất thực đang được áp dụng cho người gửi tiền, lãi suất ngân hàng các kỳ hạn 1 – 2 tháng và 6 – 12 tháng giảm trở lại 0,1%/năm.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1 – 2 tháng mới nhất là 4,5%/năm, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng là 6,05%/năm, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng giảm về 6,15%/năm.

Với mức giảm 0,1%/năm, lãi suất tiền gửi trực tuyến cao nhất tại ACB đang là 6,25%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 – 5 tháng vẫn giữ nguyên 4,65%/năm trong cả 4 ngày điều chỉnh liên tiếp.

Trước đó, ACB đã có 3 lần điều chỉnh lãi suất tiết kiệm liên tiếp trong 3 ngày 27, 28 và 29/1/2026.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến dành cho tiền gửi dưới 200 triệu đồng được ACB công bố trên website của ngân hàng, lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng 4,4%/năm, kỳ hạn 3 tháng 4,65%/năm, kỳ hạn 6 tháng 5,2%/năm, kỳ hạn 9 tháng 5,3%/năm, và lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng là 5,7%/năm.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 30/1/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 3 3,5 5 5 5,3 5,3 BIDV 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3 VIETINBANK 3 3,4 4,5 4,5 5,2 5,3 VIETCOMBANK 2,1 2,4 3,5 3,5 5,2 5,2 ABBANK 4 4,2 6,5 6,5 6,5 6,5 ACB 4,5 4,65 6,05 6,15 6,25 BAC A BANK 4,55 4,55 6,8 6,8 6,85 6,9 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,25 6,25 BVBANK 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 7 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 3,9 3,9 5,4 5,1 5,7 5,45 LPBANK 4,5 4,75 6,2 6,3 6,3 6,3 MB 4,5 4,65 5,3 5,3 5,55 5,7 MBV 4,6 4,75 6,5 6,5 7,2 7,2 MSB 4,1 4,1 5,2 5,2 5,8 5,8 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 NCB 4,5 4,7 6,2 6,25 6,3 6,3 OCB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,6 6,8 PGBANK 4,75 4,75 7,1 7,1 7,2 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,8 5,8 6,1 6,8 SACOMBANK 4,75 4,75 6 6 6 6 SAIGONBANK 4,75 4,75 6 6 6,3 6,5 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 5,15 5,35 5,5 5,95 SHB 4,2 4,65 5,6 5,6 5,8 6 TECHCOMBANK 4,35 4,75 6,85 6,85 6,95 6,95 TPBANK 4,75 4,75 5,1 5,3 5,5 5,7 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,4 6,2 VIB 4,75 4,75 5,7 5,8 6,5 5,9 VIET A BANK 4,3 4,5 5,4 5,4 5,7 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 6 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 VPBANK 4,75 4,75 6,2 6,2 6,2 6,2

Ngay cả với tài khoản tiền gửi trực tuyến có số dư từ 5 tỷ đồng trở lên, lãi suất huy động cao nhất do ACB công bố trên website cũng chỉ 5,9%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng.

Tuy nhiên, ACB áp dụng lãi suất thưởng bậc thang đối với tài khoản tiền gửi có kỳ hạn. Mức lãi suất thưởng là 0,1%/năm dành cho tài khoản tiền gửi có số dư từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; 0,15%/năm dành cho tài khoản tiền gửi có số dư từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng; và 0,2%/năm dành cho tài khoản tiền gửi có số dư từ 5 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu tại quầy giao dịch của nhà băng này, mức lãi suất huy động thực tế đang được áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm cũng chính là mức lãi suất niêm yết trên ứng dụng của ngân hàng này.

Lãi suất tiết kiệm tăng mạnh, kỳ hạn 6 tháng lên đến 8,2%

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tại một số ngân hàng đã lên đến 8,2%/năm nhờ chính sách cộng thêm lãi suất.

Làn sóng tăng lãi suất huy động tiếp tục lan rộng, đặc biệt ở kênh gửi tiết kiệm trực tuyến, khi nhiều ngân hàng áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất để hút dòng tiền nhàn rỗi, đưa lãi suất kỳ hạn 6 tháng vượt mốc 8%/năm.

NCB công bố chương trình cộng thêm lãi suất lên đến 2%/năm cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm trực tuyến thông qua ứng dụng ngân hàng số. Điều kiện áp dụng được mở rộng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Với mức cộng thêm này, lãi suất tiền gửi trực tuyến tại NCB kỳ hạn 6–8 tháng lên tới 8,2%/năm; kỳ hạn 9–11 tháng đạt 8,25%/năm; còn kỳ hạn 12–36 tháng đạt 8,3%/năm. Đây hiện là mức lãi suất tiền gửi cao nhất trên thị trường, áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm trực tuyến.

Cake by VPBank cũng đẩy lãi suất lên trên 8% thông qua chính sách cộng thêm lãi suất cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng, với mức tăng dần theo số dư tiền gửi từ 0,2% đến 1%/năm. Sau khi cộng thêm, lãi suất khách hàng được hưởng dao động trong khoảng 7,3%–8,1%/năm, tùy theo lượng tiền gửi.

Tại PVcomBank, ngân hàng này đang áp dụng chương trình cộng thêm tới 1,5%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến vào ngày thứ Sáu hằng tuần. Điều kiện áp dụng là gửi trực tuyến, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và số tiền gửi tối thiểu từ 100 triệu đồng. Với mức cộng thêm này, khoản tiền gửi 100 triệu đồng có thể hưởng lãi suất 7,6%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 7,8%/năm ở kỳ hạn 13 tháng. Nếu lựa chọn kỳ hạn từ 15–36 tháng, lãi suất thực nhận lên tới 8,3%/năm, mức hiếm gặp trên thị trường hiện nay đối với khoản tiền gửi không lớn.

Trong khi đó, BVBank đang triển khai sản phẩm chứng chỉ tiền gửi trực tuyến với lãi suất cao nhất lên tới 7,8%/năm. Khách hàng có thể mua chứng chỉ tiền gửi qua kênh số với số tiền tối thiểu từ 10 triệu đồng, áp dụng cho bốn kỳ hạn gồm 6, 9, 12 và 15 tháng. Lãi suất tương ứng là 6,5%/năm đối với kỳ hạn 6 và 9 tháng; 6,8%/năm với kỳ hạn 12 tháng; và cao nhất 7,8%/năm cho kỳ hạn 15 tháng.

Bên cạnh các chương trình ưu đãi cộng thêm, hiện một số ngân hàng đã niêm yết lãi suất tiết kiệm chính thức vượt ngưỡng 7%/năm như OCB, Bac A Bank, PGBank, MBV và Cake by VPBank.

Gửi tiết kiệm 6 tháng nhận tiền lãi thế nào?

Công thức tính tiền lãi gửi tiết kiệm 6 tháng tại ngân hàng:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi

Gửi 500 triệu đồng vào Ngân hàng A, với lãi suất 7,3% ở kì hạn 6 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:

500 triệu đồng x 8,2%/12 x 6 tháng = 20,5 triệu đồng.

Trước khi gửi tiết kiệm, bạn đọc nên so sánh lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng, lãi suất giữa các kì hạn với nhau để hưởng tiền lãi cao nhất.

Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.



