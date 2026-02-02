Xe máy điện giá 16,8 triệu đồng ở Việt Nam động cơ 1.500W khỏe, đi 85km/lần sạc rẻ hơn Honda Vision, xe số Wave Alpha phù hợp đô thị

Xe máy điện ở Việt Nam động cơ 1.500W khỏe, đi 85km/lần sạc phù hợp đô thị





Nijia Rosa

Nổi bật trong phân khúc tầm trung giá mềm hiện nay là Nijia Rosa – mẫu xe điện sở hữu động cơ công suất lớn 1.500W, khả năng chở nặng tốt và quãng đường di chuyển đủ dài cho sinh hoạt hằng ngày. Chính sự cân bằng giữa giá bán, hiệu năng và chi phí sử dụng thấp đã giúp Rosa nhanh chóng trở thành lựa chọn quen thuộc của học sinh, sinh viên và người lao động trẻ tại nhiều đô thị.

Nijia Rosa có kích thước tổng thể 1.760 x 680 x 1.110 mm – thuộc nhóm xe máy điện nhỏ gọn, phù hợp cho việc luồn lách trong phố đông hoặc khu dân cư chật hẹp. Chiều cao yên ở mức 750 mm giúp người dùng dễ chống chân, kể cả với người có chiều cao khiêm tốn hay chị em phụ nữ.

Tổng thể xe được tạo hình mềm mại, thiên về phong cách xe ga đô thị quen thuộc, dễ nhìn và không quá cầu kỳ. Điều này giúp Rosa phù hợp với nhiều nhóm tuổi khác nhau, từ học sinh, sinh viên cho tới người đi làm.

Trọng lượng xe khoảng 95 kg, vừa đủ chắc chắn khi chạy tốc độ trung bình nhưng vẫn nhẹ tay khi dắt xe, quay đầu hoặc di chuyển trong giờ cao điểm. Với những người lần đầu sử dụng xe máy điện, Rosa mang lại cảm giác điều khiển dễ chịu, không bị nặng nề như nhiều mẫu xe điện thân lớn.

Nijia cũng rất chú trọng yếu tố thẩm mỹ khi mang tới bảng màu đa dạng cho Rosa. Người dùng có thể lựa chọn từ những màu cơ bản như đen bóng, đen nhám, trắng bóng cho đến các màu thời trang như xanh rêu, xanh 3D cẩm thạch hay hồng trà sữa – đặc biệt được giới trẻ yêu thích.

Bộ bánh thép đúc đi kèm lốp không săm giúp tăng độ bền, hạn chế rủi ro thủng lốp bất ngờ và giảm chi phí bảo dưỡng trong quá trình sử dụng lâu dài. Điểm khiến Nijia Rosa “ăn đứt” nhiều mẫu xe điện phổ thông chính là khối động cơ điện công suất 1.500W – cao hơn hẳn so với các mẫu xe giá rẻ thường chỉ quanh mức 800 – 1.000W.

Nhờ công suất lớn, Rosa có khả năng tăng tốc khá tốt trong đô thị, không bị ì khi leo dốc cầu vượt hay khi chở thêm người phía sau. Đây là ưu điểm cực kỳ quan trọng với điều kiện giao thông Việt Nam, nơi việc chở hai người hay mang theo đồ đạc là nhu cầu rất phổ biến.

Theo thông số nhà sản xuất, xe có thể chịu tải lên tới 180 kg – mức tải ấn tượng ngay cả khi so với nhiều mẫu xe ga xăng cỡ nhỏ. Điều này giúp Rosa không chỉ phù hợp cho học sinh đi học mà còn đáp ứng tốt nhu cầu đi làm, giao hàng nhẹ hoặc di chuyển hai người hằng ngày.

Xe vận hành hoàn toàn tự động, không cần sang số giúp người mới sử dụng xe điện làm quen nhanh và an toàn hơn, đặc biệt trong môi trường giao thông đông đúc.

Nijia Rosa sử dụng hệ thống ắc quy 60V – 20Ah, cho phạm vi hoạt động khoảng 75 – 85 km cho mỗi lần sạc đầy, tùy thuộc vào tốc độ di chuyển và tải trọng thực tế. Với quãng đường này, người dùng hoàn toàn có thể đi học, đi làm trong 2 – 3 ngày liên tục mà không cần sạc lại, đặc biệt với những ai chỉ di chuyển 15 – 25 km mỗi ngày trong nội thành.

Nijia Rosa sử dụng hệ thống ắc quy 60V – 20Ah

Thời gian sạc đầy dao động khoảng 8 – 10 giờ, phù hợp với thói quen sạc qua đêm. Bộ sạc đi kèm có tính năng tự ngắt khi đầy pin giúp hạn chế rủi ro quá tải và tăng tuổi thọ ắc quy.

So với chi phí đổ xăng hằng ngày, tiền điện cho mỗi lần sạc của Rosa gần như không đáng kể giúp người dùng tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể mỗi tháng – nhất là trong bối cảnh giá nhiên liệu thường xuyên biến động.

Dù thuộc phân khúc giá rẻ, Nijia Rosa vẫn được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ phía sau là cấu hình đủ an toàn cho nhu cầu di chuyển đô thị hằng ngày.

Hệ thống giảm xóc gồm thụt dầu phía trước và giảm chấn thủy lực phía sau giúp xe hấp thụ dao động khá tốt khi đi qua ổ gà, gờ giảm tốc hay đoạn đường xấu nhẹ. Nhờ đó, Rosa không bị xóc nảy quá nhiều như một số mẫu xe điện rẻ tiền khác.

Sự kết hợp giữa động cơ khỏe, khung xe chắc chắn và hệ thống treo tương đối êm giúp trải nghiệm lái của Rosa dễ chịu hơn đáng kể so với những mẫu xe điện công suất thấp, nhẹ khung và giảm xóc đơn giản.

Giá xe máy điện Nijia Rosa

Với mức giá khoảng 16,8 triệu đồng, Nijia Rosa đang nằm trong nhóm xe điện “ngon – bổ – rẻ” hiếm hoi trên thị trường. Chi phí vận hành rẻ, bảo dưỡng đơn giản và không phát thải khí thải giúp Rosa trở thành phương tiện phù hợp với xu hướng sống xanh, tiết kiệm đang ngày càng phổ biến trong giới trẻ.

Trong bức tranh chung của thị trường xe điện Việt Nam, những mẫu xe như Nijia Rosa đang đóng vai trò quan trọng khi giúp xe điện trở nên gần gũi hơn với đại đa số người tiêu dùng – không chỉ là sản phẩm công nghệ mới mà là phương tiện đi lại thực tế, kinh tế và bền bỉ.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.