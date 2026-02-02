Từ 9/2/2026, mua bán vàng không thanh toán qua tài khoản có thể bị phạt tới 20 triệu đồng
GĐXH - Căn cứ theo Nghị định số 340/2025/NĐ-CP, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, đặc biệt là hành vi mua bán vàng không thanh toán qua tài khoản theo quy định, với mức phạt lên tới 20 triệu đồng.
Theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được siết chặt nhằm tăng cường minh bạch và kiểm soát thị trường. Đối với các hành vi vi phạm quy định về mua bán vàng miếng, nghị định nêu rõ, sẽ phạt cảnh cáo đối với hành vi mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; hoặc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.
Trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần, các hành vi nêu trên sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Đáng chú ý, mức phạt này cũng được áp dụng đối với hành vi không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, Nghị định 340/2025 quy định mức phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với các hành vi như: không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ nhưng không công bố tiêu chuẩn áp dụng, không ghi nhãn hàng hóa; hoặc sản xuất vàng miếng không công bố tiêu chuẩn, khối lượng, hàm lượng theo quy định.
Đối với hành vi mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định của pháp luật (trừ vi phạm trong lĩnh vực hải quan), mức phạt được áp dụng từ 80 đến 100 triệu đồng.
Nghị định cũng quy định mức xử phạt rất nặng đối với các vi phạm nghiêm trọng. Cụ thể, phạt tiền từ 200 đến 250 triệu đồng đối với hành vi sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu không đúng giấy phép hoặc tái phạm trong việc kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua đại lý ủy nhiệm. Hành vi sản xuất vàng miếng không đúng quy định có thể bị phạt từ 250 đến 300 triệu đồng.
Đặc biệt, các hành vi như sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng không có giấy phép; xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu hoặc vàng miếng không có giấy phép sẽ bị phạt tiền từ 300 đến 400 triệu đồng.
