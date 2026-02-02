Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 2 - 8/2/2026): Cúp điện 13 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 30/1 – 1/2/2026: Sáng sớm nhiều khách hàng đã bị mất điện GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 2 - 8/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 2 - 8/2/2026

Lịch cúp điện Mỹ Tho





KHU VỰC: Một phần đường Ấp Bắc Phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/02/2026 đến 13:30:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 1A, phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/02/2026 đến 12:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Phố Mỹ Hoà, phường Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu phố 3B, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/02/2026 đến 12:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung An, Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/02/2026 đến 13:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, Âp 4 phường Trung An

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/02/2026 đến 15:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Ấp Bắc, Nguyễn Quân Phường Đạo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/02/2026 đến 13:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 1, thuộc Ấp 5 xã Long Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/02/2026 đến 12:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Phong, phường Mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Thái Sanh Hạnh, Học lạc, Trần Thị Thơm, Trương Thành Công Trần Nguyên Hãn, thuộc phường Mỹ Tho, Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/02/2026 đến 07:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Thái Sanh Hạnh, Học lạc, Trần Thị Thơm, Trương Thành Công Trần Nguyên Hãn, thuộc phường Mỹ Tho, Mỹ Phong

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 08/02/2026 đến 17:30:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Gò Công Đông





KHU VỰC: - Một phần ấp trại Ngang, Giồng Tân, Trại Cá, Gồng Lãnh, Giồng Lãnh 1, Giồng Lãnh 2 xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/02/2026 đến 17:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Phước 3, Tân Phước 4, Tân Phước 5, Tân Phước 6, Tân Phước 7 xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Phước 6 xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Hộ, Xóm Đen xã Tân Điền; Toàn bộ ấp Hòa Bình, Thạnh Hòa, Vạn Thành, Hiệp Trị, Lò Gạch, Lò Gạch 1, Lò Gạch 2, Lò Gạch 3, Ruộng Cạn, Dương Phú, Dương Hòa, Dương Quới, Thanh Nhung 1, Thanh Nhung 2, Hòa Thơm, Hòa Thơm 1, Hòa Thơm 2, Hòa Thơm 3, Xóm Gò, Xóm Gò 1, Xóm Gò 2, Tân Xuân, Nghĩa Chí xã Tân Hòa; - Toàn bộ ấp Cây Bàng, Tân Phú, Bà Canh, Cầu Muống, Đèn Đỏ, Bà Lầy 1, Bà Lẩy 2, Giồng Tân, Trại Cá, Vàm Kinh, Giồng Lãnh, Giồng Lãnh 1, Giồng Lãnh 2, Trại Ngang, Kinh Giữa, Kinh Ngang Giồng Đình, ấp Láng, ấp Hộ, ấp Chợ xã Gò Công Đông Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/02/2026 đến 18:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Gò Công





KHU VỰC: Một phần Khu Phố 1 – phường Bình Xuân, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/02/2026 đến 10:30:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Phố Muôn Nghiệp – phường Sơn Qui, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 02/02/2026 đến 14:30:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Phố Xóm Dinh – phường Long Thuận, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/02/2026 đến 17:30:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Phố Hưng Hòa – phường Sơn Qui, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 10:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Phố Hưng Thạnh – phường Sơn Qui, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/02/2026 đến 14:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Phố Lăng Hoàng Gia – phường Sơn Qui, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/02/2026 đến 17:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu Phố Phố 10 – phường Gò Công, Tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 15:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Ao Tham Thu 1.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/02/2026 đến 10:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu Phố Ông Cai, Khu Phố Xã Lới, Khu Phố Muôn Nghiệp, Khu Phố Năm Châu, Khu Phố Lạc Hòa, Khu Phố Trí Đồ, Khu Phố Công Lạc , Khu Phố Hòa Thân, Khu phố Mỹ Xuân - Phường Sơn Qui; khu phố 4, 5, 6, 7 - Phường Bình Xuân ( gời anh Sau I71).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/02/2026 đến 17:30:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Bình





KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Hưng xã Phú Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 12:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Lạc xã Phú Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 12:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Khánh xã Phú Thành

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Long Thới xã Long Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 12:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Khương Ninh xã Long Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 12:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Long Thới, Thới Hòa xã Long Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 12:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Phú Trung xã Long Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 12:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Khương Ninh, Hòa Phú xã Long Bình

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Ninh Quới xã Long Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Hòa Bình xã Vĩnh Hựu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp An Ninh xã Vĩnh Hựu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 16:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Thuận Trị, Xóm Thủ, Lợi An xã Long Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 12:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Lợi An xã Long Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 12:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Khánh xã Phú Thành

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Thới xã Đồng Sơn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/02/2026 đến 12:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Hòa Thạnh xã Đồng Sơn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/02/2026 đến 12:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Thọ Khương xã Phú Thành

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Hòa Đông xã Đồng Sơn. - Một phần ấp 5 xã Vĩnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/02/2026 đến 16:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cai Lậy





KHU VỰC: Một phần khu phố Mỹ Phú, Hòa Trí Phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/02/2026 đến 11:30:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Điền xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/02/2026 đến 17:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Ngãi xã Hiệp Đức tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/02/2026 đến 16:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Bình Phú tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 14:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh B xã Long Tiên tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 1, khu phố 2 phường Thanh Hòa tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An, Tân Thới, Mỹ Hội xã Tân Phú tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/02/2026 đến 16:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 1B phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 1, khu phố 2 phường Thanh Hòa tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố 1, khu phố 2 phường Mỹ Phước Tây tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Mỹ Thuận phường Nhị Quý tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 14:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Mỹ Thành tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/02/2026 đến 17:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 14 xã Long Tiên tỉnh đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/02/2026 đến 17:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 5B xã Thạnh Phú tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/02/2026 đến 16:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Hòa Trí, Phú Thuận, Hòa Nghĩa Phường Cai Lậy và một phần ấp 9, 10 xã Bình Phú tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Phước





KHU VỰC: Ấp Hưng Điền, Xã Hưng Thạnh, Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/02/2026 đến 11:30:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Hưng Thạnh, Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/02/2026 đến 17:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Hưng Thạnh, Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Hưng Thạnh, Tân Phước 1, Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Lộc, ấp 3 xã Tân Phước 1, Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Lộc, xã Tân Phước 1, Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 4 Xã Tân Phước 2, Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 16:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Xã Hưng Thạnh, Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 16:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Xã Tân Phước 3, Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/02/2026 đến 16:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Hưng Thạnh, Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/02/2026 đến 11:30:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Gạo





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Phú Quới xã Tân Thuận Bình, một phần ấp Bình Long xã Lương Hòa Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/02/2026 đến 11:30:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Long xã Lương Hòa Lạc, một phần ấp Điền Mỹ xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/02/2026 đến 17:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phấn ấp Bình Hòa A, ấp Điền Mỹ xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/02/2026 đến 09:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trường Xuân B xã Lương Hòa Lạc

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 02/02/2026 đến 11:30:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phấn ấp Tân Hòa xã Tân Thuận Bình, một phấn ấp 2 xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/02/2026 đến 11:30:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phấn ấp Tân Phú 1 xã Tân Thuận Bình, một phần ấp An Khương, Bình Thọ Đông xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Cư xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Phú xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/02/2026 đến 11:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Thới xã An Thạnh Thủy

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Cư, Nhơn Hòa xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Thạnh, Long Hiệp xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh An, Bình Ninh, Bình Phú xã An Thạnh Thủy, một phần ấp Bình Phú xã Bình Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/02/2026 đến 11:30:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, Bình Hạnh, Tân Bình xã Chợ Gạo, một phần ấp Long Thạnh xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/02/2026 đến 07:15:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 07/02/2026 đến 15:15:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa, Long An xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 07/02/2026 đến 15:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, ấp 3 xã Chợ Gạo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/02/2026 đến 11:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thành, Bình Phú Quới xã Tân Thuận Bình

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Phường Mỹ Phong, Phường mỹ Tho

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/02/2026 đến 17:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Thành





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa xã Tân Hương Một phần ấp Hòa Quới, Trung Hòa, Phú Hòa, An Khương xã Mỹ Tịnh An

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần: ấp Phú Thạnh, Phú Ninh – xã Vĩnh Kim.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/02/2026 đến 12:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần: ấp Hưng – xã Bình Trưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/02/2026 đến 17:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Phú Quới + ấp Phú Long – xã Vĩnh Kim.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 16:30:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần: ấp Phú Thạnh – xã Vĩnh Kim.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 10:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần: ấp Hưng + ấp Thới – xã Bình Trưng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần: ấp Hưng + ấp Bắc A – xã Bình Trưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/02/2026 đến 10:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần: ấp Hoà + ấp Bình Thới B + ấp Bình Thuận + ấp Bình Hoà B + ấp Bình Hoà A + ấp Bình Trung AB – xã Bình Trưng.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 16:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần: ấp Đông – xã Kim Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 16:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần: ấp Nam – xã Long Định

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 16:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần: ấp Vĩnh Thới – xã Vĩnh Kim

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/02/2026 đến 16:30:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Bè





KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/02/2026 đến 17:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lợi Nhơn xã Mỹ Lợi

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/02/2026 đến 17:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Trinh xã Mỹ Thiện

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/02/2026 đến 17:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Trinh xã Mỹ Thiện

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/02/2026 đến 17:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh xã Cái Bè

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/02/2026 đến 17:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã An Hữu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/02/2026 đến 16:00:00 ngày 02/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Hảo xã Cái Bè

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một trạm Huỳnh Thị Hoàng Oanh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Cái Bè

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Bình Phú

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp An Thái xã Hội Cư

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/02/2026 đến 16:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp lương Tín xã Mỹ Lương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ An xã Mỹ Lợi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Thanh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 06/02/2026 đến 17:00:00 ngày 06/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ. - Toàn phần các ấp Mỹ Trinh A, Mỹ Trinh B, Mỹ Tường A, Mỹ Tường B, Hậu Phú 1, Hậu Phú 2, Hậu Phú 3, Mỹ Chánh 4, Mỹ Chánh 5, Mỹ Quới xã Hậu Mỹ.

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 08/02/2026 đến 18:30:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp An Thạnh, Khu Phố Cầu Xéo, Hòa Điền, xã Cái Bè.

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 08/02/2026 đến 18:30:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn phần các ấp Hậu Thuận, Mỹ Quới, Mỹ Phú A, Mỹ Phú B, Mỹ Thuận, Mỹ Chánh A, Mỹ Chánh B, xã Hội Cư Một phần ấp Mỹ Lược xã Mỹ Thiện. - Toàn phần các ấp Mỹ Tường, Mỹ Trinh, Mỹ Hòa, Mỹ Thị A, Mỹ Thị B xã Mỹ Thiện

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 08/02/2026 đến 18:30:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp An Thạnh, xã Cái Bè.

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 08/02/2026 đến 18:30:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Thiện, Mỹ Đức Tây

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 08/02/2026 đến 05:30:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Thiện, Mỹ Đức Tây

THỜI GIAN: Từ 18:30:00 ngày 08/02/2026 đến 19:00:00 ngày 08/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Phú Đông





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Xuân xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thành xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/02/2026 đến 17:00:00 ngày 03/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Định xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hiệp xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/02/2026 đến 17:00:00 ngày 04/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hưng xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/02/2026 đến 17:00:00 ngày 05/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Toàn phần ấp Tân Hiệp, Tân Hưng, Tân Phú, Tân Quý, Tân Lợi và một phần ấp Tân Bình xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp. - Một phần xã Phú Thuận, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/02/2026 đến 17:00:00 ngày 07/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.