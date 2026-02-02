Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng tốc vẫn chưa theo kịp nhu cầu

Thứ hai, 15:33 02/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dù đã có những tín hiệu tích cực từ một số địa phương và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, bài toán thiếu hụt nhà ở xã hội vẫn là thách thức lớn trong những năm tới.

Theo số liệu tổng hợp từ Bộ Xây dựng và Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), trong giai đoạn 2021–2025, nhu cầu  nhà ở xã hội trên cả nước ước khoảng 1,24 triệu căn, trong khi kế hoạch phát triển chỉ đạt 428.000 căn, tương đương khoảng 39,5% so với nhu cầu thực tế. Sang giai đoạn 2025–2030, nhu cầu tiếp tục ở mức cao với 1,16 triệu căn, dù kế hoạch đã được nâng lên 634.200 căn, song vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân.

Tính chung cả giai đoạn 2021–2030, cả nước đã triển khai khoảng 657.441 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 62% so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, số căn đã hoàn thành vẫn còn khá khiêm tốn. Cụ thể, trong giai đoạn 2021–2025, mới hoàn thành 102.633 căn; lũy kế giai đoạn 2021–2030, số căn hoàn thành đạt 169.143 căn, chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng nhu cầu.

Năm 2025, ghi nhận 19 địa phương vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao, trong đó có nhiều đô thị lớn, nơi tập trung đông lao động và có nhu cầu nhà ở cao như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng. Tuy vậy, thực tế cho thấy nguồn cung tại các địa phương này vẫn còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu  nhà ở hiện hữu của người thu nhập thấp và công nhân.

Ở chiều ngược lại, nhiều địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu do gặp khó khăn trong việc bố trí quỹ đất phù hợp, hoặc chất lượng quỹ đất chưa đáp ứng yêu cầu để phát triển các dự án nhà ở xã hội. Đây vẫn là một trong những "nút thắt" lớn nhất cản trở tiến độ triển khai trên thực tế.

Dù áp lực đối với giai đoạn 2025–2030 của Đề án phát triển nhà ở xã hội là rất lớn, song với tiến độ triển khai hiện nay, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và sự phối hợp ngày càng chủ động từ phía doanh nghiệp, Đề án phát triển nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ từng bước tháo gỡ khó khăn và tiến gần hơn tới các mục tiêu đã đề ra.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà ở xã hội tại các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh ThanhHà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà ở xã hội tại các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh

GĐXH - Hiện nay trên địa bàn các xã mới thuộc huyện Đông Anh (cũ), Hà Nội, nhiều dự án nhà ở xã hội đang triển khai, sắp đi vào hoạt động, thậm chí nhiều dự án đang được rao bán khiến cho người mua nhà vô cùng phấn khởi.

Điểm mặt các dự án nhà ở xã hội tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc LợiĐiểm mặt các dự án nhà ở xã hội tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

GĐXH - Nhu cầu mua nhà ở xã hội tại Hà Nội tiếp tục tăng cao, đặc biệt tại khu vực Long Biên sau sáp nhập hành chính. Năm 2025, khu vực này đón thêm nhiều dự án mới, trong khi giá căn hộ đã qua sử dụng ở các phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi đang leo thang, có nơi vượt 50-60 triệu đồng/m².

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Từ 15/5/2026 phụ nữ sinh đủ 2 con sẽ có cơ hội mua nhà ở xã hội

Từ 15/5/2026 phụ nữ sinh đủ 2 con sẽ có cơ hội mua nhà ở xã hội

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà ở xã hội tại các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà ở xã hội tại các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh

Điểm mặt các dự án nhà ở xã hội tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Điểm mặt các dự án nhà ở xã hội tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Giảm lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội: Cơ hội mở rộng, vay có dễ hơn không?

Giảm lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội: Cơ hội mở rộng, vay có dễ hơn không?

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng, mở cơ hội cho người thu nhập thấp

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng, mở cơ hội cho người thu nhập thấp

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng tháng 2/2026

Giá cả thị trường - 19 phút trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng (Hà Nội) được hình thành từ quận Tây Hồ cũ tiếp tục ấm nóng.

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sốc, thấp nhất lịch sử, xứng danh rẻ nhất phân khúc A, áp đảo doanh số Kia Morning

Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất giảm sốc, thấp nhất lịch sử, xứng danh rẻ nhất phân khúc A, áp đảo doanh số Kia Morning

Giá cả thị trường - 30 phút trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 mới nhất ở thời điểm tháng 2/2026 rất rẻ, có thể đánh bại cả Kia Morning.

Lãi suất tăng mạnh, kỳ hạn 6 tháng lên đến 8,2%: Bất ngờ số lãi khi gửi 500 triệu đồng

Lãi suất tăng mạnh, kỳ hạn 6 tháng lên đến 8,2%: Bất ngờ số lãi khi gửi 500 triệu đồng

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tại một số ngân hàng đã lên đến 8,2%/năm nhờ chính sách cộng thêm lãi suất.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 2 – 8/2/2026: Số lượng khu dân cư và tuyến đường bị mất điện tăng đột biến

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 2 – 8/2/2026: Số lượng khu dân cư và tuyến đường bị mất điện tăng đột biến

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Giá vàng hôm nay 2/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 2/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu khi rời xa mốc 170 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC giảm tới 5 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn cũng hạ đến 4,7 triệu đồng/lượng.

Từ 9/2/2026, mua bán vàng không thanh toán qua tài khoản có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

Từ 9/2/2026, mua bán vàng không thanh toán qua tài khoản có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Căn cứ theo Nghị định số 340/2025/NĐ-CP, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, đặc biệt là hành vi mua bán vàng không thanh toán qua tài khoản theo quy định, với mức phạt lên tới 20 triệu đồng.

Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 giảm chưa từng có, rẻ hiếm thấy dù xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 giảm chưa từng có, rẻ hiếm thấy dù xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14 các dòng đang giảm sâu khiến ngay cả iPhone 14 Pro Max đình đám cũng giảm rẻ chỉ bằng một nửa so vớ iPhone 17 Pro Max mới dù trang bị hay tính năng thua kém không quá lớn.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 2 – 8/2/2026: Cúp điện cả ngày hàng loạt hộ dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 2 – 8/2/2026: Cúp điện cả ngày hàng loạt hộ dân cư để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Giá xe Honda Future 125 FI mới nhất giảm mạnh, thấp nhất lịch sử, khách đua chọn thay Wave Alpha và RSX vì mức chi trả tốt

Giá xe Honda Future 125 FI mới nhất giảm mạnh, thấp nhất lịch sử, khách đua chọn thay Wave Alpha và RSX vì mức chi trả tốt

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda Future 125 FI 2026 mới nhất tại đại lý đang vô cùng hấp dẫn, rẻ nhất từ trước tới nay trong dòng xe máy Honda.

Giá bạc hôm nay (2/2): Mở phiên tuần mới, thị trường trong nước tiếp đà 'rung lắc' mạnh, giá giao dịch về mức 85 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (2/2): Mở phiên tuần mới, thị trường trong nước tiếp đà 'rung lắc' mạnh, giá giao dịch về mức 85 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận thị trường giảm tới 95.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên tuần mới.

Xem nhiều

Xe ga 125cc giá 32 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị hiện đại sánh ngang SH Mode, Lead, cốp rộng, tiết kiệm xăng, rẻ như Vision

Xe ga 125cc giá 32 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị hiện đại sánh ngang SH Mode, Lead, cốp rộng, tiết kiệm xăng, rẻ như Vision

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 125cc vừa ra mắt đang được dân tình săn đón nhờ giá bán hấp dẫn 32 triệu đồng, thiết kế đẹp át cả Honda Vision và SH Mode.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 2 - 8/2/2026): Cúp điện 13 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 2 - 8/2/2026): Cúp điện 13 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Sản phẩm - Dịch vụ
Đào rừng đắt khách, buôn lái phấn khởi thu về gần trăm triệu đồng mỗi ngày

Đào rừng đắt khách, buôn lái phấn khởi thu về gần trăm triệu đồng mỗi ngày

Sản phẩm - Dịch vụ
Giá bạc hôm nay (2/2): Mở phiên tuần mới, thị trường trong nước tiếp đà 'rung lắc' mạnh, giá giao dịch về mức 85 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (2/2): Mở phiên tuần mới, thị trường trong nước tiếp đà 'rung lắc' mạnh, giá giao dịch về mức 85 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường
Lái buôn ngược xuôi thu mua đào rừng Mộc Châu, Mù Cang Chải, Sa Pa về tiêu thụ tại Hà Nội

Lái buôn ngược xuôi thu mua đào rừng Mộc Châu, Mù Cang Chải, Sa Pa về tiêu thụ tại Hà Nội

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top