Nguồn cung nhà ở xã hội tăng tốc vẫn chưa theo kịp nhu cầu

Theo số liệu tổng hợp từ Bộ Xây dựng và Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), trong giai đoạn 2021–2025, nhu cầu nhà ở xã hội trên cả nước ước khoảng 1,24 triệu căn, trong khi kế hoạch phát triển chỉ đạt 428.000 căn, tương đương khoảng 39,5% so với nhu cầu thực tế. Sang giai đoạn 2025–2030, nhu cầu tiếp tục ở mức cao với 1,16 triệu căn, dù kế hoạch đã được nâng lên 634.200 căn, song vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân.

Tính chung cả giai đoạn 2021–2030, cả nước đã triển khai khoảng 657.441 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 62% so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, số căn đã hoàn thành vẫn còn khá khiêm tốn. Cụ thể, trong giai đoạn 2021–2025, mới hoàn thành 102.633 căn; lũy kế giai đoạn 2021–2030, số căn hoàn thành đạt 169.143 căn, chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng nhu cầu.

Năm 2025, ghi nhận 19 địa phương vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao, trong đó có nhiều đô thị lớn, nơi tập trung đông lao động và có nhu cầu nhà ở cao như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng. Tuy vậy, thực tế cho thấy nguồn cung tại các địa phương này vẫn còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu nhà ở hiện hữu của người thu nhập thấp và công nhân.

Ở chiều ngược lại, nhiều địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu do gặp khó khăn trong việc bố trí quỹ đất phù hợp, hoặc chất lượng quỹ đất chưa đáp ứng yêu cầu để phát triển các dự án nhà ở xã hội. Đây vẫn là một trong những "nút thắt" lớn nhất cản trở tiến độ triển khai trên thực tế.

Dù áp lực đối với giai đoạn 2025–2030 của Đề án phát triển nhà ở xã hội là rất lớn, song với tiến độ triển khai hiện nay, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và sự phối hợp ngày càng chủ động từ phía doanh nghiệp, Đề án phát triển nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ từng bước tháo gỡ khó khăn và tiến gần hơn tới các mục tiêu đã đề ra.

