Chọn dãy số theo phong thủy, một người bất ngờ nhận tin trúng Vietlott

Trúng thưởng Vietlott tiền tỷ

Mới đây, Vietlott đã tiến hành trao thưởng cho chủ nhân mới nhất của giải thưởng Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT số 01497, trị giá 15.123.590.000 đồng. Người chơi may mắn là anh H.Q – hiện đang sinh sống và làm việc tại Nghệ An.

Được biết, tờ vé số may mắn trúng Jackpot có các cặp số trùng với giải thưởng như sau: 21-22-33-35-36-43.

Người chơi may mắn trúng thưởng hơn 15 tỷ đồng Vietlott.

Chia sẻ về niềm vui trúng Vietlott của mình anh H.Q cho biết, anh có thói quen chọn số theo phong thủy. Anh H.Q thường xem các con số hợp với mình theo từng thời điểm, đồng thời tham khảo thêm kết quả các kỳ quay trước. Khi nhận tin trúng số, anh H.Q chỉ nghĩ mình trúng giải nhỏ nên vẫn sinh hoạt bình thường. Đến khi kiểm tra lại kỹ hơn sau bữa tối, anh mới nhận ra mình chính là người trúng Jackpot. Khi biết chính xác giá trị giải thưởng, anh H.Q đã rất bất ngờ và đã chia sẻ niềm vui này với gia đình.

Với tấm lòng hảo tâm, anh H.Q đã trích 300 triệu đồng để trao tặng cho các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh H.Q có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Vietlott Mega 6/45 là gì?

Theo đó, Mega 6/45 là một trò chơi xổ số tự chọn kiểu Mỹ do sự hợp tác của Công ty điện toán Vietlott và Tập đoàn Berjaya (Malaysia) phát hành bắt đầu từ ngày 18/7/2016 cho tới hôm nay.

Mega 6/45 là sản phẩm xổ số điện toán tự chọn theo ma trận do xổ số Vietlott phát hành trên toàn quốc. Không giống như xổ số truyền thống do các công ty xổ số kiến thiết phát hành, xổ số Mega có 45 cặp số trong 1 lồng cầu từ 01 đến 45.

Người trúng thưởng Vietlott sẽ phải nộp 10% tiền thuế của giải thưởng theo quy định.

Cơ cấu giá trị giải thưởng Vietlott - xổ số Mega 6/45:

Giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trúng tối thiểu là 12 tỷ, giá trị giải thưởng được cộng dồn liên tục cho đến khi có người trúng giải. Sau mỗi kỳ quay nếu không có người trúng giải thưởng Jackpot, giá trị giải thưởng Jackpot sẽ được cộng dồn không giới hạn cho lần quay thưởng tiếp theo. Do đó có rất nhiều khách hàng đã trúng thưởng giải Jackpot với giá trị gần 100 tỷ đồng.

- Đầu tiên là giải Jackpot: giá trị giải tối thiểu là 12 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng cả 6 số.

- Tiếp theo là giải nhất: trị giá 10 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số.

- Giải nhì: trị giá 300.000 đồng cho các vé trúng 4 trong 6 số.

- Giải ba: trị giá 30.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số.

