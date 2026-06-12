Loại cá giàu omega-3 hỗ trợ não bộ và tim mạch, bán rất rẻ ngoài chợ Việt, nhưng vẫn bị chê vì lý do này

Loại cá dân dã, bán đầy chợ Việt, người đau nhức xương khớp nên ăn GĐXH – Có một loại cá, bán khá phổ biến tại chợ Việt, gần gũi, quen thuộc với người tiêu dùng, giá rất phải chăng được giới Y học Cổ truyền đánh giá cao vì có tác dụng kiện tỳ, dưỡng huyết, bổ vị cố tinh, nhu lợi cân cốt rất tốt cho nhóm tuổi trung niên, nghỉ hưu.

Loại cá giá rẻ đang vào mùa rất thơm ngon và giàu đạm GĐXH - Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, là mùa cá rô đồng béo và nhiều trứng nhất, giá bán phải chăng từ 80.000 - 120.000 đồng/kg, người tiêu dùng dễ dàng tìm mua tại các chợ hoặc siêu thị.