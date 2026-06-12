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Loại cá giàu omega-3 hỗ trợ não bộ và tim mạch, bán rất rẻ ngoài chợ Việt, nhưng vẫn bị chê vì lý do này

Loại cá giàu omega-3 hỗ trợ não bộ và tim mạch, bán rất rẻ ngoài chợ Việt, nhưng vẫn bị chê vì lý do này

Thứ sáu, 09:47 12/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Tại các chợ dân sinh và các chợ online giá cá mè tương đối rẻ, chỉ dao động từ 35.000-80.000 đồng/kg, loại cá này rất giàu dinh dưỡng đặc biệt là omega-3, protein vitamin và khoáng chất thiết yếu nhưng vẫn bị nhiều người tiêu dùng chê vì tanh.

Loại cá giàu omega-3 hỗ trợ não bộ và tim mạch, bán rất rẻ ngoài chợ Việt, nhưng vẫn bị chê vì lý do này - Ảnh 1.Loại cá dân dã, bán đầy chợ Việt, người đau nhức xương khớp nên ăn

GĐXH – Có một loại cá, bán khá phổ biến tại chợ Việt, gần gũi, quen thuộc với người tiêu dùng, giá rất phải chăng được giới Y học Cổ truyền đánh giá cao vì có tác dụng kiện tỳ, dưỡng huyết, bổ vị cố tinh, nhu lợi cân cốt rất tốt cho nhóm tuổi trung niên, nghỉ hưu.

Loại cá giàu omega-3 hỗ trợ não bộ và tim mạch, bán rất rẻ ngoài chợ Việt, nhưng vẫn bị chê vì lý do này - Ảnh 2.Loại cá giá rẻ đang vào mùa rất thơm ngon và giàu đạm

GĐXH - Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, là mùa cá rô đồng béo và nhiều trứng nhất, giá bán phải chăng từ 80.000 - 120.000 đồng/kg, người tiêu dùng dễ dàng tìm mua tại các chợ hoặc siêu thị.

Loại cá giàu omega-3 hỗ trợ não bộ và tim mạch, bán rất rẻ ngoài chợ Việt, nhưng vẫn bị chê vì lý do này - Ảnh 3.Loại cá sông quen thuộc ở chợ Việt được ví như 'ích mẫu hà tiêu', nhiều người chưa biết lý do

GĐXH - Hiện nay, trên thị trường cá chép sông thường dao động từ 100.000 đến hơn 300.000 đồng/kg. Loại cá sông này thường được biết đến là vị thuốc rất tốt chữa bệnh phụ khoa.

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Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
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