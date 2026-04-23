Chàng trai trúng gần 80 tỷ Vietlott chia sẻ cách 'săn' dãy số giúp đổi đời
GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá gần 80 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP. HCM.
Trúng thưởng Vietlott tiền tỷ
Mới đây, Vietlott đã tiến hành trao thưởng cho chủ nhân mới nhất của giải thưởng Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT số 01495, trị giá 79.267.740.000 đồng. Người chơi may mắn là anh Đ.Đ.D – nhân viên văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh.
Được biết, tờ vé số may mắn trúng Jackpot có các cặp số trùng với giải thưởng như sau: 07-08-10-16-28-35.
Chia sẻ về niềm vui trúng Vietlott của mình anh D. cho biết, anh xem việc mua vé như một hình thức giải trí, cầu vận may nhưng cách anh "săn" Jackpot lại rất có chiến thuật. Thay vì mua dàn trải, anh thường kiên nhẫn chờ khi giá trị Jackpot tăng cao kỷ lục mới bắt đầu nhập cuộc để tăng thêm phần kịch tính và hấp dẫn. Bộ số giúp anh D. trúng thưởng là do anh kết hợp từ ngày tháng năm sinh cá nhân và phân tích kết quả các kỳ quay trước.
Theo quy định, anh Đ.Đ.D có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với tổng giá trị gần 8 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.
Vietlott Mega 6/45 là gì?
Theo đó, Mega 6/45 là một trò chơi xổ số tự chọn kiểu Mỹ do sự hợp tác của Công ty điện toán Vietlott và Tập đoàn Berjaya (Malaysia) phát hành bắt đầu từ ngày 18/7/2016 cho tới hôm nay.
Mega 6/45 là sản phẩm xổ số điện toán tự chọn theo ma trận do xổ số Vietlott phát hành trên toàn quốc. Không giống như xổ số truyền thống do các công ty xổ số kiến thiết phát hành, xổ số Mega có 45 cặp số trong 1 lồng cầu từ 01 đến 45.
Cơ cấu giá trị giải thưởng Vietlott - xổ số Mega 6/45:
Giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trúng tối thiểu là 12 tỷ, giá trị giải thưởng được cộng dồn liên tục cho đến khi có người trúng giải. Sau mỗi kỳ quay nếu không có người trúng giải thưởng Jackpot, giá trị giải thưởng Jackpot sẽ được cộng dồn không giới hạn cho lần quay thưởng tiếp theo. Do đó có rất nhiều khách hàng đã trúng thưởng giải Jackpot với giá trị gần 100 tỷ đồng.
- Đầu tiên là giải Jackpot: giá trị giải tối thiểu là 12 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng cả 6 số.
- Tiếp theo là giải nhất: trị giá 10 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số.
- Giải nhì: trị giá 300.000 đồng cho các vé trúng 4 trong 6 số.
- Giải ba: trị giá 30.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số.
iPhone 17e vs iPhone 17: Chênh 10 triệu mua máy nào xứng hơn?Sản phẩm - Dịch vụ - 19 phút trước
iPhone 17e và iPhone 17 tiêu chuẩn đều dùng chip A19, nhưng chênh nhau gần 10 triệu đồng. Bài so sánh này phân tích cụ thể bạn nhận được thêm gì khi chi thêm tiền - và khi nào thì không cần thiết.
Mất sổ đỏ, những trường hợp sau được thực hiện thủ tục cấp lạiSản phẩm - Dịch vụ - 22 phút trước
GĐXH - Hiện nay, theo Quyết định 3380/QĐ-BNNMT năm 2025, những đối tượng được thực hiện thủ tục cấp lại sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) khá rộng, bao gồm cả tổ chức và cá nhân.
Khi mua sắm online bùng nổ, chợ truyền thống ngày càng thưa vắng kháchSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Từng là trung tâm giao thương sôi động và gắn bó mật thiết với đời sống người dân đô thị, các khu chợ truyền thống nay đang dần rơi vào cảnh vắng khách khi làn sóng thương mại điện tử trở nên bùng nổ mạnh mẽ.
Giá USD hôm nay (23/4): Đồng bạc xanh tăng trở lại, thị trường trong nước ‘nín thở’ chờ động thái từ FedGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Tỷ giá USD hôm nay (23/4), thông tin mới nhất ghi nhận diễn biến trái chiều giữa thị trường trong nước và quốc tế. Trong khi tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, đồng USD trên thị trường thế giới tăng.
Lịch cúp điện An Giang từ ngày 23 - 26/4/2026: Cúp điện đến chiều tối nhiều khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
Giá vàng hôm nay 23/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji ra sao?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn hạ 800 nghìn đồng/lượng.
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 23 - 26/4/2026: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư và tuyến đườngSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Xe máy điện giá 35 triệu đồng ở Việt Nam gần giống Honda Lead, đi 150km/lần sạc, cốp siêu rộng, chi trả ngang Vision, chị em U40 ưa thíchGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện thiết kế thực dụng tựa Honda Lead, có giá đồn đoán từ 35 triệu đồng, hứa hẹn khuấy đảo thị trường.
Trải nghiệm xe ga 160cc giá 46 triệu đồng của Honda phong cách retro, trang bị chất hơn cả SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Lead chị em nhìn là mêGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe ga 160cc của Honda vừa chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá 46 triệu đồng, thiết kế đẹp át vía SH Mode.
Khách hàng chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP từ Phong Vũ nhận máy tính lỗi: Không quay video mở hộp, Phong Vũ có quyền từ chối đổi trả?Bảo vệ người tiêu dùng - 6 giờ trước
GĐXH - Quy định “không quay video mở hộp thì không đổi trả” đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng như một điều kiện bắt buộc khi xử lý khiếu nại. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, đây có thực sự là căn cứ hợp lệ để từ chối trách nhiệm, hay chỉ là cách đẩy rủi ro về phía người tiêu dùng?
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 22/4/2026Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 22/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.