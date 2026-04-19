Một người cùng lúc trúng 3 giải đặc biệt của Vietlott
GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra khách hàng may mắn trúng 3 giải đặc biệt của sản phẩm Max 3D+ tại TP.HCM.
Trúng Vietlott tiền tỷ
Theo đó, Vietlott thông báo, tại kỳ quay số mở thưởng ngày 17/04/2026, xổ số tự chọn Max 3D+ đã ghi nhận 1 khách hàng trúng cùng lúc 3 giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá: 1.000.000.000 đồng. Được biết, khu vực trúng thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo quy định người trúng thưởng sẽ có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.
Vietlott SMS là gì?
Vietlott SMS là dịch vụ cho phép thuê bao di động đăng ký tài khoản tham gia dự thưởng với Vietlott qua ứng dụng Vietlott SMS. Khách hàng thực hiện lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng và hình thành bản tin SMS đặt vé thông qua hỗ trợ từ ứng dụng, đặt và nhận vé thông qua hình thức SMS và nhận các thông báo giao dịch người chơi, hỗ trợ giải quyết các thắc mắc khiếu nại qua tổng đài CSKH riêng của dịch vụ.
Xổ số Max 3D là gì?
Sản phẩm xổ số tự chọn Max 3D được ra mắt với 2 cách chơi: Max 3D và Max3D+. Sản phẩm Max3D sẽ được mở thưởng vào vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần
Max 3D+ là sản phẩm xổ số tự chọn mang tới cho người chơi cách chơi thú vị, nhưng giải thưởng không kém hấp dẫn với giải Nhất lên đến 1 tỷ đồng cho 1 lượt tham gia dự thưởng.
Với xác suất trúng giải Nhất trị giá 1 tỷ đồng rơi vào 1/500.000 vé, xổ số Max 3D+ hiện là sản phẩm có xác suất mang tới giải thưởng tiền tỷ cao. Chỉ 10.000 đồng dự thưởng, người chơi có cơ hội nhận về 1 tỷ đồng, tức gấp 100.000 lần nếu trúng giải Nhất. Nếu chơi lớn hơn (tối đa 20 lần), tức 200.000 đồng thì giải thưởng khi đó sẽ lên tới 20 tỷ đồng.
Cách chơi xổ số Max 3D+ của Vietlott
Có 2 hình thức lựa chọn tham gia:
- Chơi cơ bản: Người chơi tự chọn cho mình một dãy số bất kỳ trong khoảng từ 000 đến 999 hoặc có thể để phần mềm máy tính lựa chọn cho mình.
- Chơi Max3D+, Max3D: Người chơi sẽ chọn cho mình 2 dãy số từ 000 đến 999 trên 1 cột theo hướng dẫn hoặc sử dụng phương án chọn ngẫu nhiên của máy tính.
