Một người cùng lúc trúng 3 giải đặc biệt của Vietlott

Chủ nhật, 18:57 19/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra khách hàng may mắn trúng 3 giải đặc biệt của sản phẩm Max 3D+ tại TP.HCM.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/4/2026Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/4/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 19/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Vietlott liên tục thông báo có người trúng thưởng, Jackpot gần 92 tỷ đồng đã chính thức có chủ nhân khiến nhiều người kinh ngạcVietlott liên tục thông báo có người trúng thưởng, Jackpot gần 92 tỷ đồng đã chính thức có chủ nhân khiến nhiều người kinh ngạc

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới gần 92 tỷ đồng.

Trúng Vietlott tiền tỷ

Theo đó, Vietlott thông báo, tại kỳ quay số mở thưởng ngày 17/04/2026, xổ số tự chọn Max 3D+ đã ghi nhận 1 khách hàng trúng cùng lúc 3 giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá: 1.000.000.000 đồng. Được biết, khu vực trúng thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quy định người trúng thưởng sẽ có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Một người cùng lúc trúng 3 giải đặc biệt của Vietlott - Ảnh 1.

Một người chơi may mắn cùng lúc trúng 3 giải đặc biệt của Vietlott.

Vietlott SMS là gì?

Vietlott SMS là dịch vụ cho phép thuê bao di động đăng ký tài khoản tham gia dự thưởng với Vietlott qua ứng dụng Vietlott SMS. Khách hàng thực hiện lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng và hình thành bản tin SMS đặt vé thông qua hỗ trợ từ ứng dụng, đặt và nhận vé thông qua hình thức SMS và nhận các thông báo giao dịch người chơi, hỗ trợ giải quyết các thắc mắc khiếu nại qua tổng đài CSKH riêng của dịch vụ.

Xổ số Max 3D là gì?

Sản phẩm xổ số tự chọn Max 3D được ra mắt với 2 cách chơi: Max 3D và Max3D+. Sản phẩm Max3D sẽ được mở thưởng vào vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần

Max 3D+ là sản phẩm xổ số tự chọn mang tới cho người chơi cách chơi thú vị, nhưng giải thưởng không kém hấp dẫn với giải Nhất lên đến 1 tỷ đồng cho 1 lượt tham gia dự thưởng.

Với xác suất trúng giải Nhất trị giá 1 tỷ đồng rơi vào 1/500.000 vé, xổ số Max 3D+ hiện là sản phẩm có xác suất mang tới giải thưởng tiền tỷ cao. Chỉ 10.000 đồng dự thưởng, người chơi có cơ hội nhận về 1 tỷ đồng, tức gấp 100.000 lần nếu trúng giải Nhất. Nếu chơi lớn hơn (tối đa 20 lần), tức 200.000 đồng thì giải thưởng khi đó sẽ lên tới 20 tỷ đồng.

Một người cùng lúc trúng 3 giải đặc biệt của Vietlott - Ảnh 4.

Người trúng thưởng Vietlott sẽ nộp 10% tiền thuế theo quy định.

Cách chơi xổ số Max 3D+ của Vietlott

Có 2 hình thức lựa chọn tham gia:

- Chơi cơ bản: Người chơi tự chọn cho mình một dãy số bất kỳ trong khoảng từ 000 đến 999 hoặc có thể để phần mềm máy tính lựa chọn cho mình.

- Chơi Max3D+, Max3D: Người chơi sẽ chọn cho mình 2 dãy số từ 000 đến 999 trên 1 cột theo hướng dẫn hoặc sử dụng phương án chọn ngẫu nhiên của máy tính.

Một người chơi cùng lúc trúng 5 giải đặc biệt của VietlottMột người chơi cùng lúc trúng 5 giải đặc biệt của Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra khách hàng may mắn trúng 5 giải đặc biệt của sản phẩm Max 3D Pro.

"Chọn đại" vé số Vietlott, một người bất ngờ nhận về cả bàn tiền thưởng'Chọn đại' vé số Vietlott, một người bất ngờ nhận về cả bàn tiền thưởng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ Vĩnh Long.

Tin liên quan

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 18/4/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 18/4/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 17/4/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 17/4/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 16/4/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 16/4/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 15/4/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 15/4/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 14/4/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 14/4/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/4/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/4/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 19/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

MPV 7 chỗ giá 285 triệu đồng của Toyota thiết kế rộng rãi, trang bị hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 phù hợp với người chưa giàu liệu có về Việt Nam?

MPV 7 chỗ giá 285 triệu đồng của Toyota thiết kế rộng rãi, trang bị hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 phù hợp với người chưa giàu liệu có về Việt Nam?

GĐXH - MPV 7 chỗ của Toyota với giá bán chưa tới 300 triệu, phù hợp với những khách hàng chưa khá giả.

Giá bạc hôm nay 19/4: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?

Giá bạc hôm nay 19/4: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 19/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giữ ổn định, duy trì quanh vùng 82-83 triệu đồng/kg.

Giá vàng trong nước ghi nhận sự phục hồi nhẹ sau khi giảm liên tiếp vào đầu tuần

Giá vàng trong nước ghi nhận sự phục hồi nhẹ sau khi giảm liên tiếp vào đầu tuần

GĐXH - Thị trường vàng trong nước tuần qua chứng kiến sự biến động nhẹ với xu hướng chủ đạo là phục hồi dần về cuối tuần. Giá vàng thế giới tuần qua diễn biến giằng co nhưng vẫn duy trì xu hướng tích cực.

Giá nhà riêng tại phường Yên Nghĩa tháng 4/2026, mềm hơn khu vực Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng

Giá nhà riêng tại phường Yên Nghĩa tháng 4/2026, mềm hơn khu vực Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng

GĐXH - Hiện nay, dù có lượng rao bán khá sôi nổi và mặt bằng đã thiết lập giá mới, tuy nhiên nhà riêng tại khu vực phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội vẫn có nhiều lựa chọn hợp lý cho người mua nhà.

SUV hạng B giá 268 triệu đồng đẹp hoàn hảo tựa như Mitsubishi Xforce, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chị em nhìn là mê vừa ra mắt ở Ấn Độ

SUV hạng B giá 268 triệu đồng đẹp hoàn hảo tựa như Mitsubishi Xforce, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chị em nhìn là mê vừa ra mắt ở Ấn Độ

GĐXH - SUV hạng B cùng phân khúc với Mitsubishi Xforce và Kia Seltos vừa được hãng xe Đức nổi tiếng ra mắt với giá rẻ, hứa hẹn ‘gây sốt’ trong thời gian tới’.

Một loại quả quen thuộc bán đầy chợ Việt chính thức có ‘visa’ sang Trung Quốc ai ăn một lần cũng nhớ mãi

Một loại quả quen thuộc bán đầy chợ Việt chính thức có ‘visa’ sang Trung Quốc ai ăn một lần cũng nhớ mãi

GĐXH - Loại quả Việt này có hương vị thơm ngon, tốt cho sức khỏe, giá cả lại phải chăng nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Đặc biệt, đây còn là một trong những mặt hàng hoa quả có kinh ngạch xuất khẩu đứng hàng đầu nước ta.

Trải nghiệm xe ga Honda 160cc giá 45 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị chẳng kém SH, rẻ như Lead được lòng chị em

Trải nghiệm xe ga Honda 160cc giá 45 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị chẳng kém SH, rẻ như Lead được lòng chị em

GĐXH - Xe ga Honda 160cc gây chú ý với loạt màu mới, đặc biệt bản Burgundy cao cấp, thiết kế retro hiện đại, giá từ khoảng 45 triệu đồng.

Có nên mua sedan hạng B Toyota Vios giá 260 triệu đồng thiết kế đẹp, vận hành bền bỉ từ năm 2020?

Có nên mua sedan hạng B Toyota Vios giá 260 triệu đồng thiết kế đẹp, vận hành bền bỉ từ năm 2020?

GĐXH - Sedan hạng B Toyota Vios từ năm 2020 đang thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng với mức giá rẻ, thiết kế vẫn đẹp mắt nhưng liệu đây có là lựa chọn tốt?

Một loại quả Việt bán đầy chợ giá rẻ bèo, xuất khẩu sang nước ngoài bán đắt như ‘vàng’

Một loại quả Việt bán đầy chợ giá rẻ bèo, xuất khẩu sang nước ngoài bán đắt như ‘vàng’

GĐXH - Loại quả Việt quen thuộc này có hương vị thơm ngon, tốt cho sức khỏe nên được nhiều người tiêu dùng trong nước và quốc tế ưa chuộng.

Chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP từ Phong Vũ, khách hàng nhận máy tính lỗi, đã kích hoạt bảo hành từ tháng 8/2025?

Chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP từ Phong Vũ, khách hàng nhận máy tính lỗi, đã kích hoạt bảo hành từ tháng 8/2025?

GĐXH - Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) nhận được đơn phản ánh của bà N.D.L (Hà Nội) từ tháng 3/2026 về việc mua thiết bị công nghệ trên website của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Phong Vũ (Công ty Phong Vũ), nhưng nhận sản phẩm là máy tính bị lỗi màn hình, đồng thời thời gian bảo hành đã được kích hoạt từ 7 tháng trước đó.

SUV hạng B giá 358 triệu đồng của thương hiệu đình đám thiết kế đẹp, trang bị sánh ngang Kia Seltos, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở quê nhà?

SUV hạng B giá 358 triệu đồng của thương hiệu đình đám thiết kế đẹp, trang bị sánh ngang Kia Seltos, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở quê nhà?

Trải nghiệm ô tô giá 160 triệu đồng đi hơn 300km, sạc nhanh, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH hợp với chị em đang gây sốt

Trải nghiệm ô tô giá 160 triệu đồng đi hơn 300km, sạc nhanh, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH hợp với chị em đang gây sốt

Xe máy điện giá 32,6 triệu đồng ở Việt Nam đẹp phong cách, động cơ 2.500W khỏe như xe xăng, chạy gần 100km/lần sạc, rẻ chỉ ngang Vision

Xe máy điện giá 32,6 triệu đồng ở Việt Nam đẹp phong cách, động cơ 2.500W khỏe như xe xăng, chạy gần 100km/lần sạc, rẻ chỉ ngang Vision

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 18/4/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 18/4/2026

