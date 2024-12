Chồng cả tháng háo hức về buổi họp lớp, vợ sốc nặng khi biết lý do thật sự là gì

Nhắc đến chuyện về quê ngoại ăn Tết, chồng đang vui vẻ bỗng dưng giận dỗi cả tuần GĐXH - Từ lúc tôi đề cập đến dịp Tết về quê ngoại, chồng bỗng dưng tỏ ra giận dỗi không muốn đi.

Tôi năm nay 34 tuổi, hôn nhân của tôi vừa tròn 9 năm và hài lòng với cuộc sống gia đình nhỏ của mình. Vợ chồng tôi có công việc ổn định, vững vàng về kinh tế, hòa thuận, đồng lòng cùng chăm lo cho hạnh phúc gia đình. Từ khi yêu và cưới nhau cho đến bây giờ vợ chồng tôi luôn hòa hợp, chưa xảy ra cãi vã bao giờ.

Chồng tôi là người đàn ông chỉn chu, cư xử luôn đúng mực với vợ con… Nhìn chung, tôi mãn nguyện với gia đình nhỏ của mình và tự hào khi đã vun vén được như ngày hôm nay. Chưa bao giờ tôi nghĩ chồng có người khác, anh ấy luôn khiến tôi tin tưởng vào người chồng mẫu mực. Nhưng đúng là đó chỉ là ý nghĩ của tôi, còn với chồng lại là chuyện khác. Sóng gió ập tới, tôi đã nhận ra con người thật của chồng.

Nhìn vào ai cũng nói chồng tôi có lối sống lành mạnh, chỉ chơi với một số đồng nghiệp và những người bạn học cũ. Chồng tôi dù đã không còn học cùng các bạn đã lâu, nhưng luôn giữ mối quan hệ, thỉnh thoảng vẫn gặp lại các bạn cũ. Thấy chồng vui vẻ, quan tâm và thân thiết với các bạn, tôi cũng lấy làm mừng, vì giữa cuộc sống thành phố hiện đại, bạn bè chân tình như vậy là đáng quý.

Dịp cuối năm nay, lớp học của chồng tôi tổ chức họp lớp, kỷ nhiệm cột mốc ngày ra trường. Cả tháng nay, chồng liên tục nói về chuyện họp lớp, tối đến ăn cơm xong là anh ấy cắm mặt vào điện thoại đến tận nửa đêm để bàn bạc, tìm cách liên lạc các bạn cũ ở xa để mời về tham dự… Chồng tâm huyết như vậy, tôi không dám can thiệp, có những người từ lúc ra trường đến giờ mới liên lạc được, chồng tôi vui mừng cũng là dễ hiểu.

Sốc nặng khi biết được chồng đã làm những gì trong ngày đi họp lớp. Ảnh minh họa

Ngày chồng đi họp lớp, tôi cũng chỉ mong chồng uống vừa phải để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Nửa đêm hôm đó chồng mới trở về nhà trong tình trạng say rượu bia, thật may là chồng đã về đến nhà an toàn. Anh ấy ngủ li bì không biết gì, tôi thay quần áo và lau mặt để chồng ngủ cho thoải mái. Cả đêm không ngủ được, từ hồi lấy nhau bây giờ tôi mới thấy chồng say tới mức đó.

Thấy điện thoại thông báo có nhiều tin nhắn tới, tôi nghĩ rằng có việc gì quan trọng nên bất đắc dĩ mở ra xem. Đây là lần đầu tôi làm chuyện này, mở được mật khẩu vì có lần thấy chồng lấy ngày sinh của con để đặt khóa máy. Mở ra, tôi bất ngờ đến sốc khi có người bạn nữ nhắn đến: "Tớ và bạn yêu nhau như mối tình đầu nhưng hồi đó chỉ giữ ở trong lòng chưa dám thổ lộ. Hôm nay gặp lại sau nhiều năm, tớ và bạn tình cảm lại dâng tràn tình cũ. Tớ thực sự hạnh phúc, nhất là lúc hai đứa trong khách sạn thương yêu nhau, bù đắp cho nhau sau bao ngày nhớ nhung, xa cách".

Xem các tin nhắn qua lại giữa hai người họ, tôi choáng váng vì chồng tôi cho rằng cuộc sống hiện tại chỉ là trách nhiệm. Còn tình cảm vẫn luôn sâu đậm với người bạn học cùng lớp. Anh ấy còn bày tỏ mong muốn một ngày nào đó ly hôn và được sống chung với người được xem là thương yêu nhất của cuộc đời...

Thì ra chồng tôi đi họp lớp, háo hức là thế cũng chỉ vì mong gặp lại người mà anh ta luôn giữ trong lòng một tình yêu thầm kín. Chồng ngoại tình trong khi gia đình đang êm ấm, hạnh phúc. Tôi đau khổ đến tuyệt vọng, tôi phải làm gì khi biết được rõ con người thật của chồng? Tôi có nên tìm cách giữ chồng, hay là ly hôn kẻ phản bội này?

