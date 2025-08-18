Gửi tiền nuôi con riêng, nàng dâu bị nỗi oan 'trời thấu'

Tôi bất hạnh khi không được lòng bố mẹ chồng. Nếu không mang thai trước khi cưới, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được bước chân vào nhà ông bà.

Ông bà không ưa tôi vì nhiều lý do, trong đó có việc tôi từng “lỡ một lần đò” và có con riêng. Chồng cũ của tôi là tay cờ bạc nổi tiếng, nhiều lần vỡ nợ. Chính vì điều này, hôn nhân của chúng tôi tan vỡ.

Sau khi ly hôn, tôi gặp và yêu người chồng hiện tại. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu chân thành và những rung động từ trái tim. Thế nhưng, bố mẹ chồng vẫn không mấy thiện cảm với tôi.

Ảnh minh họa: P.X

Trong mắt họ, tôi là người đàn bà không đoan chính, cưới con trai họ chỉ vì tiền. Mẹ chồng còn hay than thở với chị em của bà, rằng con trai bà bị bỏ bùa mới cưới một phụ nữ từng có một đời chồng.

Sau cưới, chúng tôi ra ở riêng trong căn nhà bố mẹ chồng cho. Hằng ngày, tôi ở nhà nội trợ, chăm con. Ngoài việc không được bố mẹ chồng yêu thương, cuộc sống của tôi nhìn chung khá bình yên.

Cho đến một ngày, tôi nghe tin chồng cũ dính líu pháp luật vì tội trộm cắp, khiến con chung của chúng tôi rơi vào cảnh bơ vơ.

Thương con, tôi đón bé rồi gửi cho một người bạn thân ở quê chăm sóc. Tôi giấu, không cho chồng hiện tại biết vì sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.

Tôi dự định nuôi con một thời gian, chờ chồng cũ chấp hành xong án phạt. Mỗi tháng, tôi đều trích một khoản tiền nhỏ gửi bạn để nuôi bé.

Sau 6 tháng, chồng cũ được tại ngoại. Tôi tìm gặp anh để bàn chuyện chăm sóc con.

Không ngờ, khi biết tôi lén chồng hiện tại nuôi con riêng, chồng cũ trở mặt, yêu cầu tôi tiếp tục nuôi bé và đưa cho anh ta một khoản tiền. Nếu không, anh ta sẽ đến gia đình chồng tôi nói hết sự thật.

Lo sợ chuyện vỡ lở, tôi đành lấy tiền tiết kiệm đưa cho chồng cũ để mua sự im lặng. Nhưng rồi, không hiểu vì sao sự việc vẫn lọt đến tai bố mẹ chồng. Họ mắng tôi không tiếc lời, và càng thêm khinh ghét, đề phòng tôi.

Cách đây một tháng, nhà tôi bị mất trộm. Hôm đó, tôi chỉ ra chợ chưa đầy 30 phút. Khi quay về, ổ khóa cửa bị phá, phòng ngủ bị lục tung, 1 chiếc nhẫn vàng và ít tiền mặt của tôi đã biến mất.

Tôi hoảng loạn hô hoán. Bố mẹ chồng chạy sang, chứng kiến cảnh tượng và lập tức nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Họ lập tức chất vấn: Có phải tôi thông đồng với chồng cũ để lấy trộm tiền vàng hay không. Họ nhìn tôi như thể đã tìm ra thủ phạm.

Chồng tôi đứng im như tượng, không một lời bênh vực. Chưa bao giờ tôi thấy mình bẽ bàng, nhục nhã và đau khổ đến vậy.

Tôi cố gắng thanh minh nhưng bị gạt phăng. Bố chồng khẳng định tôi cần tiền nuôi con riêng, lại bị chồng cũ nghiện cờ bạc đe dọa nên đã dàn cảnh trộm.

Ông còn nói, nếu không có người thông đồng, tên trộm không thể nắm rõ việc tôi rời nhà vào giờ nào, trong bao lâu. Hơn nữa, tên trộm cũng dường như biết chính xác vị trí tôi cất tiền, vàng để lục tìm, lấy cắp trong vài phút ngắn ngủi.

Trước những lời buộc tội ấy, tôi chỉ biết kêu oan trong nước mắt. Không ai tin tôi. Bố mẹ chồng tôi nói số tài sản bị mất không nhiều, không đáng để báo công an điều tra.

Tuy vậy, mọi người vẫn nghi ngờ, cho rằng tôi là thủ phạm lấy trộm. Ông bà còn bóng gió ai lấy tự trong lòng người đó hiểu và yêu cầu con trai đem tài sản có giá trị gửi vào ngân hàng hoặc đưa cho ông bà giữ hộ.

Những ngày qua, tôi sống trong sự ngờ vực và khinh miệt. Họ nhìn tôi như kẻ ăn cắp với ánh mắt soi mói, lời nói bóng gió, thậm chí những câu chửi tưởng chừng vu vơ nhưng rõ ràng nhắm vào tôi.

Tôi mệt mỏi, đau khổ và chỉ muốn rời khỏi gia đình này, rời khỏi người chồng không tin tưởng, không bảo vệ mình dù chỉ một lời. Nhưng tôi sợ nếu bỏ đi, gia đình chồng càng tin rằng tôi chính là thủ phạm.

Giờ đây, tôi không biết phải đối mặt với những ngày tiếp theo ra sao. Tôi phải làm gì đây?

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi vào phần bình luận phía cuối bài. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Vợ chỉ quan tâm con riêng của mình, bỏ bê con chồng Tôi kết hôn lần nữa vì nghĩ rằng tìm được người thương yêu con của mình. Nhưng không phải như vậy, con tôi luôn cảm thấy tủi thân khi vợ tôi chỉ quan tâm con riêng của cô ấy mà bỏ bê con gái tôi.



