Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Con dâu quên đám giỗ mẹ chồng vì bận đưa thú cưng đi làm đẹp

Thứ ba, 20:43 19/08/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Con dâu mang thú cưng đi cắt móng, tỉa lông, massage thư giãn… và quên luôn đám giỗ mẹ chồng.

Ngày này tuần sau là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng tôi. Thông thường, vào những dịp như vậy, tôi sẽ băn khoăn trong việc chọn quà tặng cho vợ. Nhưng lần này thì khác, tôi lại đang cân nhắc xem liệu có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa hay không.

Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu. Thế nhưng, cuộc sống sau khi về chung một nhà lại khác xa so với quãng thời gian hẹn hò đầy ngọt ngào.

Trước kia, vợ tôi vốn không thích nuôi thú cưng. Nhưng kể từ sau lần vô tình gây tai nạn khiến chú chó của người hàng xóm bị chết, cô ấy thay đổi bất ngờ.

Con dâu quên đám giỗ mẹ chồng vì bận đưa thú cưng đi làm đẹp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: P.X

Một tuần sau sự việc, vợ tôi mang về một chú chó lông xù. Tôi nghĩ rằng cô ấy mua nó để đền cho hàng xóm. Nhưng không, cô ấy giữ lại nuôi trong nhà và từ đó cuộc sống gia đình tôi bắt đầu xáo trộn.

Tôi là người rất kỹ tính trong chuyện ăn ở, vệ sinh. Chỉ cần thấy lông chó, mèo vương vãi là đã khó chịu. Thế nhưng, chú chó của vợ để lông khắp nơi, trên sofa, thảm, giường… Có hôm, khi ăn cơm tôi còn thấy cả lông chó dính trên bát, suýt chút nữa nôn ngay tại bàn.

Trong khi tôi khó chịu thì vợ lại cưng chiều chú chó hết mực. Từ thức ăn, thuốc men đến phụ kiện đắt tiền, cô ấy không tiếc tiền mua. Cô còn ôm ấp, vuốt ve, gọi nó là “con” và xưng “mẹ”. Chưa hết, cô ấy để chó liếm cả tay, chân, thậm chí cả mặt. Hình ảnh đó khiến tôi ám ảnh đến mức không còn muốn gần gũi vợ.

Không thể chịu đựng thêm, tôi đề nghị vợ dừng việc nuôi chó. Nhưng cô ấy phớt lờ. Đến khi vợ chồng cãi nhau kịch liệt, cô tiết lộ lý do khiến tôi chết lặng: Vì không thể có con nên mới nuôi chó để bù đắp.

Nghe vậy, tôi im lặng. Dù không thích, tôi vẫn cố gắng chịu đựng. Nhưng có lẽ vì thế mà vợ tôi càng xem trọng chú chó, không quan tâm đến cảm xúc của tôi hay những người khác trong gia đình .

Tuần trước có đám giỗ mẹ tôi. Em trai tôi được thừa kế nhà thờ nên đảm nhiệm việc cúng giỗ. Những năm trước, vợ chồng tôi vẫn về phụ nấu nướng. Sau này, để đỡ vất vả, em tôi quyết định đặt cỗ, còn vợ chồng tôi chỉ mang thêm chút bánh trái về thắp hương.

Giỗ mẹ năm nay, do có việc đột xuất, tôi nhờ vợ chuẩn bị bánh trái và sang thắp hương trước. Cô ấy đồng ý, còn bảo tôi cứ yên tâm. Nhưng khi tôi đến thì không thấy vợ đâu. Hỏi ra mới biết, cô ấy mang chó đi cắt móng, tỉa lông, massage thư giãn… và quên luôn giỗ mẹ chồng.

Tôi cố giấu nhưng cuối cùng chuyện cũng vỡ lở. Khi biết sự thật, họ hàng và hàng xóm đều xì xào, nhiều người buông lời khó nghe. Tôi vừa buồn vừa thất vọng trước cách ứng xử của vợ. Sự việc ấy cho thấy cô ấy không thực sự yêu thương, cũng chẳng để tâm đến tôi và gia đình tôi.

Có lẽ đây là giọt nước tràn ly khiến tôi cảm thấy không còn lý do gì để níu giữ cuộc hôn nhân này nữa. Những ngày qua, trong đầu tôi liên tục xuất hiện ý nghĩ ly hôn.

Tuy vậy, tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định dứt khoát bởi trong lòng vẫn còn tình cảm dành cho vợ. Tôi đang rất bối rối và thực sự cần một lời khuyên.

Tôi nên làm gì đây?

Độc giả L.T.T.

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi ở phần bình luận phía cuối bài. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Bà lão 65 tuổi thuê nhà ra ở riêng sau 7 năm hi sinh: Bài học đắt giá cho mẹ chồng sống chung với con dâuBà lão 65 tuổi thuê nhà ra ở riêng sau 7 năm hi sinh: Bài học đắt giá cho mẹ chồng sống chung với con dâu

GĐXH - Từng yêu thương và hết lòng vì con dâu như con ruột, người mẹ 65 tuổi vẫn phải cay đắng rời nhà con.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Làm sao đối phó với đồng nghiệp khó chịu? Bí quyết từ chuyên gia Harvard

Làm sao đối phó với đồng nghiệp khó chịu? Bí quyết từ chuyên gia Harvard

Những cung hoàng đạo dễ rung động trước người khác, khó giữ lời hẹn ước chung thủy trong tình yêu

Những cung hoàng đạo dễ rung động trước người khác, khó giữ lời hẹn ước chung thủy trong tình yêu

Sống thuận buồm xuôi gió, 4 cung hoàng đạo đã thông minh lại may mắn ngút trời

Sống thuận buồm xuôi gió, 4 cung hoàng đạo đã thông minh lại may mắn ngút trời

Bỏ phố về quê rồi ở cùng con cái, cụ ông nhận ra: "Tuổi già, chỉ nơi này mới thật sự bình yên”

Bỏ phố về quê rồi ở cùng con cái, cụ ông nhận ra: "Tuổi già, chỉ nơi này mới thật sự bình yên”

Khung giờ sinh Âm lịch cực đẹp: Trẻ mang 'mệnh quý nhân', cả đời cha mẹ nở mày nở mặt

Khung giờ sinh Âm lịch cực đẹp: Trẻ mang 'mệnh quý nhân', cả đời cha mẹ nở mày nở mặt

Cùng chuyên mục

Mẹ vợ cấp cứu nằm viện, lời chồng nói khiến tôi cay đắng trào nước mắt

Mẹ vợ cấp cứu nằm viện, lời chồng nói khiến tôi cay đắng trào nước mắt

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Tôi không ngờ, người đàn ông mà tôi yêu, người con rể mà bố mẹ tôi hết lòng quý mến lại có thể nói ra câu phũ phàng đến vậy.

Ngày cưới, tôi giật mình khi thấy một nhân vật, 3 tháng sau, người này một lần nữa xuất hiện trong nhà khiến tôi tê dại

Ngày cưới, tôi giật mình khi thấy một nhân vật, 3 tháng sau, người này một lần nữa xuất hiện trong nhà khiến tôi tê dại

Tâm sự - 8 giờ trước

Khi tôi nói mình chưa sẵn sàng, mẹ chồng nghiêm giọng mắng tôi ích kỷ.

Một câu nói qua tin nhắn đã vạch trần toàn bộ sự thật về vợ tôi

Một câu nói qua tin nhắn đã vạch trần toàn bộ sự thật về vợ tôi

Tâm sự - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay hôm cãi nhau với tôi, vợ tôi tâm sự ngay với hội chị em và một cậu bạn thân.

Mẹ chồng cho 2 tỷ, tôi vô cùng khó nghĩ khi nghe lời đề nghị của bà

Mẹ chồng cho 2 tỷ, tôi vô cùng khó nghĩ khi nghe lời đề nghị của bà

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Đêm đó, sau khi nghe yêu cầu của mẹ chồng, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Giờ tôi cũng chưa biết phải làm thế nào mới là hợp lý trong hoàn cảnh này…

Lấy chồng xa, 2 năm mới về, con gái òa khóc nhìn cảnh bố mẹ ngồi trước hiên

Lấy chồng xa, 2 năm mới về, con gái òa khóc nhìn cảnh bố mẹ ngồi trước hiên

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi chỉ mong thời gian có thể chậm lại, để còn được ăn thêm nhiều bữa cơm mẹ nấu, được nghe tiếng cha run run gọi tên con gái mỗi ngày.

Gửi tiền nuôi con riêng, nàng dâu bị nỗi oan 'trời thấu'

Gửi tiền nuôi con riêng, nàng dâu bị nỗi oan 'trời thấu'

Tâm sự - 1 ngày trước

Nhà mất trộm vàng cưới, nhà chồng nghi ngờ nàng dâu thông đồng với thủ phạm, dàn cảnh đánh cắp của hồi môn để nuôi con riêng.

Bị cả gia đình quay lưng vì 200 triệu tiền thừa kế, giờ họ muốn làm hòa, tôi có nên chấp nhận?

Bị cả gia đình quay lưng vì 200 triệu tiền thừa kế, giờ họ muốn làm hòa, tôi có nên chấp nhận?

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Họ đều quay lưng với ông bà và vợ chồng tôi, không ai đến thăm ông bà, coi việc chăm sóc là của vợ chồng tôi vì đã nhận 200 triệu ông bà cho.

Chồng không muốn bố mẹ tôi đi cùng chuyến du lịch với 10 người nhà chồng

Chồng không muốn bố mẹ tôi đi cùng chuyến du lịch với 10 người nhà chồng

Tâm sự - 2 ngày trước

Năm nào tôi cũng phải chi trả hết các khoản cho cả chuyến du lịch 10 người nhà chồng, nhưng khi tôi ngỏ ý mời bố mẹ tôi đi cùng thì chồng không hài lòng

Mẹ chồng mắc bệnh hiểm nghèo, lời đề nghị của chồng khiến tôi sửng sốt

Mẹ chồng mắc bệnh hiểm nghèo, lời đề nghị của chồng khiến tôi sửng sốt

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Vì không làm theo lời đề nghị của chồng, giờ tôi đang vô cùng khổ sở, bị coi như “tội đồ” của gia đình, chưa biết phải làm thế nào…

Sau một đêm, tôi từ nàng dâu có hiếu chuyển sang bất hiếu với bố mẹ chồng vì một lý do

Sau một đêm, tôi từ nàng dâu có hiếu chuyển sang bất hiếu với bố mẹ chồng vì một lý do

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Đêm ấy, tôi không sao chợp mắt nổi. Sáng hôm sau, tôi thấy mình cô đơn, lạc lõng trong chính căn nhà mình đã từng muốn gắn bó lâu dài.

Xem nhiều

Bị cả gia đình quay lưng vì 200 triệu tiền thừa kế, giờ họ muốn làm hòa, tôi có nên chấp nhận?

Bị cả gia đình quay lưng vì 200 triệu tiền thừa kế, giờ họ muốn làm hòa, tôi có nên chấp nhận?

Tâm sự

GĐXH - Họ đều quay lưng với ông bà và vợ chồng tôi, không ai đến thăm ông bà, coi việc chăm sóc là của vợ chồng tôi vì đã nhận 200 triệu ông bà cho.

Lấy chồng xa, 2 năm mới về, con gái òa khóc nhìn cảnh bố mẹ ngồi trước hiên

Lấy chồng xa, 2 năm mới về, con gái òa khóc nhìn cảnh bố mẹ ngồi trước hiên

Tâm sự
Sau một đêm, tôi từ nàng dâu có hiếu chuyển sang bất hiếu với bố mẹ chồng vì một lý do

Sau một đêm, tôi từ nàng dâu có hiếu chuyển sang bất hiếu với bố mẹ chồng vì một lý do

Tâm sự
Mẹ chồng mắc bệnh hiểm nghèo, lời đề nghị của chồng khiến tôi sửng sốt

Mẹ chồng mắc bệnh hiểm nghèo, lời đề nghị của chồng khiến tôi sửng sốt

Tâm sự
Chồng không muốn bố mẹ tôi đi cùng chuyến du lịch với 10 người nhà chồng

Chồng không muốn bố mẹ tôi đi cùng chuyến du lịch với 10 người nhà chồng

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top