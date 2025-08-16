Sau một đêm, tôi từ nàng dâu có hiếu chuyển sang bất hiếu với bố mẹ chồng vì một lý do

Tôi năm nay 34 tuổi, là dâu cả trong một gia đình có 2 người con trai. Thời gian đầu sau cưới, cuộc sống của tôi vô cùng viên mãn. Chồng quan tâm, yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực. Bố mẹ chồng cũng dễ tính, lại tâm lý, không can thiệp vào chuyện riêng của hai vợ chồng nên tôi thấy khá thoải mái, không bị áp lực gì cả.

Ngày tôi mang bầu, tôi còn được cả nhà đặc cách cho nghỉ ngơi, hầu như không phải làm việc nặng trong gia đình. Cứ ngỡ cuộc sống của tôi sẽ mãi "màu hồng" như vậy. Thế nhưng, biến cố ập đến đã khiến cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn, bước sang một ngã rẽ khác.

Sau khi tôi sinh con gái đầu lòng vỏn vẹn hơn 3 tháng, chồng tôi mất đột ngột trong một vụ tai nạn giao thông. Tin dữ ập đến khiến tôi ngất ngay tại chỗ. Không thể chấp nhận sự thật, đã có lúc tôi nghĩ đến việc "đi" theo chồng. Thế nhưng, nhìn con gái còn đang bú mớm trên tay, tôi lại rơi nước mắt không đành lòng bỏ con.

Ảnh minh họa.

Mất gần nửa năm liền chìm trong đau đớn và nước mắt, tôi mới dần nguôi ngoai, vực dậy tinh thần để tiếp tục cuộc sống. Khoảng thời gian ấy, có lẽ do thương tôi còn trẻ đã chịu cảnh góa chồng, một mình nuôi con nhỏ nên bố mẹ chồng cũng rất tốt với tôi.

Ông bà hỗ trợ tôi việc trông nom, rồi lo ăn uống cho cháu để tôi yên tâm đi làm. Buổi tối, mẹ chồng cũng hay sang ngủ cùng hai mẹ con tôi để tôi bớt cảm giác cô đơn, trống trải khi không có chồng ở bên.

Cũng nhờ có bố mẹ chồng bên cạnh động viên, an ủi nên tôi cũng bớt tủi thân phần nào. Vì vậy, tôi cũng luôn tự dặn mình phải coi ông bà như bố mẹ đẻ mà chăm sóc, phụng dưỡng.

Kể từ đó đến nay cũng hơn 5 năm, tôi vẫn sống cùng bố mẹ chồng. Hàng ngày, tôi dậy sớm lo dọn dẹp, cơm nước cho bố mẹ chồng và con gái, sau đó đi làm. Chiều đi làm về lại guồng quay như vậy.

Chưa kể những lúc bố mẹ chồng ốm đau, tôi đều hết lòng chăm sóc. Ngày mẹ chồng nằm viện cả tuần, tôi cũng sắp xếp công việc để chăm bà mà không nề hà gì. Từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân của mẹ chồng, đều do một tay tôi lo. Thậm chí những người cùng phòng bệnh còn ngỡ tôi là con gái đi chăm mẹ đẻ.

Rồi ngày bố chồng bị ngã phải nằm một chỗ gần cả tháng, tôi cũng lo thuốc men đầy đủ, còn thuê người về vật lý trị liệu cho ông nhanh khỏi.

Tôi không có ý kể công nhưng những gì tôi làm, bố mẹ chồng đều hiểu và cả hàng xóm láng giềng xung quanh cũng luôn khen bố mẹ chồng tôi có phúc khi có một người con dâu hiếu thảo như tôi.

Nghe những lời như vậy, tôi cũng thấy ấm lòng. Dù không còn chồng bên cạnh, tôi vẫn tự nhủ, bản thân vẫn còn bố mẹ chồng, còn tình thân để bù đắp cho mất mát của mình.

Ấy vậy mà mới đây, khi em trai chồng tôi có chuyện, tôi lại thấy hụt hẫng khi vô tình nghe được những dự định, kế hoạch của bố mẹ chồng.

Cách đây không lâu, em chồng tôi (sống trên thành phố) làm ăn thua lỗ nợ nần nên về quê ngỏ ý muốn bố mẹ bán mảnh đất vườn để chú ấy lấy tiền trả nợ. Biết chuyện, tôi không có ý kiến gì vì đất của bố mẹ chồng nên cho ai đó là quyền của ông bà.

Hơn nữa, nhà có 2 người con trai nên tôi vẫn nghĩ, việc bố mẹ chồng chia 1 nửa mảnh đất ông cha cho em chồng tôi cũng là lẽ đương nhiên.

Thế nhưng, tôi đã nhầm.

Đêm hôm ấy, tôi mất ngủ nên xuống nhà uống nước. Khi đi ngang qua phòng bố mẹ chồng, tôi vô tình thấy ông bà đang nói chuyện liên quan đến đất đai và có nhắc đến tôi. Vì một chút tò mò, tôi đã dừng lại để nghe.

- Nhà mình làm như thế có bất công với mẹ con con M không ông?

- Tôi nghĩ kỹ rồi. Giờ con M còn trẻ, con nó còn bé nên nó vẫn ở đây với nhà mình. Mấy nữa nó gặp được người yêu thương, lập gia đình mới, nó sẽ đi nơi khác sống. Hơn nữa, cái N là con gái, sau lớn lên cũng đi lấy chồng nên bà không phải lăn tăn chuyện không chia đất cho mẹ con nó.

Giờ nhà mình còn mỗi thằng Thành là con trai. Sau nó còn lấy vợ, sinh con. Mình phải nghĩ đường dài cho tương lai của nó.

- Trước mắt cứ bán mảnh vườn cho nó lo công việc. Sau này khi tôi với bà già yếu, làm di chúc nốt căn nhà này cho nó là xong.

Nghe những gì bố chồng nói, tôi chết lặng. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi chấp nhận ở vậy, không đi bước nữa để gồng gánh lo cho bố mẹ chồng, vậy mà trong mắt ông bà, tôi mãi chỉ là "người ngoài", không có một chút quan hệ gì hay sao? Thực tế ấy như nhát dao cứa vào lòng tôi, đau nhói.

Đêm ấy, tôi không sao chợp mắt nổi. Sáng hôm sau, tôi thấy mình cô đơn, lạc lõng trong chính căn nhà mình đã từng muốn gắn bó lâu dài. Không phải tôi ham của nhà chồng nhưng chính suy nghĩ của bố chồng khiến tôi cảm thấy bị tổn thương, không còn muốn tiếp tục là người con dâu "có hiếu" được nữa.

Và chỉ sau một đêm, tôi từ dâu hiền trở thành kẻ bất hiếu trong chính suy nghĩ của mình. Tôi đã nghĩ đến chuyện đưa con đi nơi khác sinh sống, mặc kệ bố mẹ chồng cho con trai của ông bà chăm sóc.

Liệu tôi có nên làm vậy hay không?

