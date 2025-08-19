Một câu nói qua tin nhắn đã vạch trần toàn bộ sự thật về vợ tôi

Choáng váng khi biết đứa con gái mình yêu thương suốt 5 năm qua là con của ai GĐXH - Bỗng một ngày, tôi nhận ra đứa con gái mình thương bấy lâu nay không phải là con ruột của mình.

Tôi và vợ quen nhau từ hồi đại học nhưng lúc đó chưa bén duyên, chỉ là bạn xã giao. Cho đến khi tôi đi làm được 2 năm, tình cờ gặp lại và từ đó bọn tôi nên duyên vợ chồng. Đến nay đã cưới nhau được hơn một năm.

Cũng như bao cặp đôi khác, bọn tôi cũng có những lúc cãi nhau vì những chuyện đâu đâu. Với tôi, những chuyện đó nhỏ nhặt và nói xong thì thôi. Mà thực ra tôi thường là người im lặng để chuyện không đi quá xa, cảm xúc lúc đang tức sẽ khiến người ta làm những điều ngu ngốc. Tôi biết vậy nên luôn kiềm chế bản thân.

Gần đây lại một lần nữa hai vợ chồng cãi nhau vì chuyện vô cùng nhảm nhí. Tôi đi tắm quên tắt nóng lạnh (do tắm khuya nên mới phải bật). Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như nó diễn ra như mọi khi. Cãi nhau một hồi rồi tôi im lặng, vài ba hôm sau hết giận thì nói chuyện làm hòa. Nhưng không, vợ tôi lần này đã ném lọ mỹ phẩm đang dùng trên tay vào mặt tôi rồi chửi, xưng mày, tao… Những câu nói lúc đó thực sự khiến tôi sốc.

Trước giờ chưa một lần tôi đổi cách xưng hô, luôn luôn xưng "anh, em" kể cả khi cãi nhau, giận nhau tím mặt. Chưa bao giờ tôi chửi vợ dù cho vợ tôi sai và cãi vô lý. Và càng không bao giờ có ý định đụng chân đụng tay luôn. Hôm đó giận vợ, tôi bỏ ra ngủ riêng. Chuyện chưa dừng lại ở đây. Ngay hôm sau, vợ tôi cãi nhau với mẹ vợ (hai vợ chồng đang tạm ở nhà bố mẹ vợ đợi ngày lên Hà Nội). Kết quả là ngày hôm sau nữa, vợ tôi bỏ lên Hà Nội và đi du lịch với hội chị em của cô ấy.

Kế hoạch đi du lịch đã có từ trước khi hai vợ chồng cãi nhau nhưng tôi vẫn lo lắng vì vợ tôi lấy của tôi 10 triệu thay vì 5 triệu như dự kiến ban đầu cho chuyến đi (vợ xin tôi 2 triệu nhưng tôi bảo cầm 5 triệu đi). Tôi quyết định đăng nhập vào tài khoản Facebook của vợ để kiểm tra xem vợ đi đâu và kế hoạch thế nào, sao lại thay đổi, có phải bỏ nhà đi luôn không. Kết quả nhận được thực sự làm tôi buồn.

Ngay hôm cãi nhau với tôi, vợ tôi tâm sự ngay với hội chị em và một cậu bạn thân. Nội dung chính là nói xấu tôi, đòi ly dị, bảo thằng chồng như này như kia, nhìn mặt chồng mà sợ… Tâm sự với bạn thân thì chửi tôi, rồi cũng khai là thấy tài khoản tôi còn 15 triệu nên "chôm" 10 triệu để bỏ nhà đi. Rồi tiếc vì không "chôm" hết. Xong cũng hỏi bạn có nuôi vợ tôi được không trong tình huống tôi không nuôi vợ nữa… Tôi thực sự buồn và sốc. Tôi cũng thấy ghét thằng bạn kia vì không như hội chị em khuyên nhủ vợ tôi, nó hùa theo vợ tôi…

Hôm sau nữa, tôi quyết định dọn đồ ra Hà Nội ở nhờ nhà bạn thân của mình. Tôi không dám làm phiền bố mẹ vợ thêm. Trước khi đi tôi cũng thưa gửi với bố mẹ vợ, vẫn nói với bố mẹ là tôi chỉ lên Hà Nội vài hôm để chạy tiếp dự án với thằng bạn do hai thằng đang làm dự án ngoài.

Lên ở với bạn được vài hôm, một bạn trong nhóm hội chị em đi du lịch với vợ tôi có nhắn tin cho tôi rồi khuyên tôi chủ động làm hòa. Tôi suy nghĩ và quyết định bỏ hết tự trọng đi và chủ động nhắn tin hỏi han. Được vài hôm thì hai vợ chồng lại về nhà bố mẹ vợ. Nhưng tình cảm thì không còn như trước.

Hôm nay, do những suy nghĩ không yên trong lòng, một lần nữa tôi đăng nhập Facebook của vợ và kiểm tra cuộc trò chuyện giữa vợ và cậu bạn thân kia. Một lần nữa tôi bị sốc. Chuyện là cái hôm tôi chủ động nhắn tin hỏi han vợ, vợ tôi rủ đi ăn tối nhưng tôi từ chối vì thực sự tôi chưa hết giận. Ngay lập tức vợ tôi tâm sự với bạn kia… một đoạn hội thoại có thể tôi sẽ không bao giờ quên: "Tao cũng muốn thay chồng, nhưng bây giờ mà thay thì con đường sự nghiệp của tao dang dở, nên là cố nhịn, sau này đủ lông đủ cánh thì bay, chứ tao cũng không muốn ở với một thằng chồng như vậy".

Vậy là trước giờ cãi nhau tôi nhịn vợ vì hạnh phúc gia đình, còn vợ nhịn tôi là vì điều này. Đêm nay khi nằm ngủ tôi đã khóc. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai để rồi đến nỗi này?. Rượu chè không, cờ bạc không, trai gái cũng không. Cả ngày chỉ cày việc kiếm tiền về cho vợ tiêu xài, cho vợ đi học thêm chứng chỉ để sau này xin việc ngon lành hơn (vợ đang tạm nghỉ làm để tập trung học, tôi nuôi vợ từ lúc cưới). Nhưng rồi tôi nhận được gì đây?. Tôi thấy buồn vì mình bị lợi dụng. Thực sự thấy chán nản với cuộc hôn nhân này.