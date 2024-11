Chồng giở trò biến thái với phụ nữ rồi bị bắt quả tang, vợ chia sẻ câu chuyện khiến CĐM dậy sóng

Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh xấu xí của một người đàn ông ở Malaysia đã khiến cộng đồng mạng nước này dậy sóng.

Điều đáng chú ý là ngay sau sự việc này, vợ của người đàn ông đã có những chia sẻ khiến nhiều người cảm thông. Một số người còn khuyên người phụ nữ nên sớm ly hôn với người chồng biến thái như vậy.

Giở trò biến thái với phụ nữ, người đàn ông bị bắt quả tang

Theo thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz, vụ việc mới xảy ra vào chiều tối ngày thứ Hai, 21/10 vừa qua tại một chung cư ở Johor Bahru, Malaysia. Từ hình ảnh do camera an ninh ở đây ghi lại được, có thể thấy một người đàn ông mặc quần đen, áo trắng đang lảng vảng gần một cô gái trẻ mặc váy ngắn.

Lợi dụng việc cô gái đang bận một tay cầm túi đồ, một tay mở cửa nên không chú ý, người đàn ông đã đi đến sát ngay sau và dùng điện thoại ghi lại hình ảnh dưới váy của cô gái.

Gã đàn ông tiếp cận cô gái để giở trò biến thái nhưng đã bị người khác phát hiện.

Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi biến thái này, hắn ta đã bị một người đàn ông khác đứng ở phía xa phát hiện ra và lên tiếng cảnh cáo. Không rõ cô gái có phát hiện ra không nhưng cũng nhanh chóng mở cửa vào nhà. Còn gã đàn ông thì mau chóng đi ra xa và có hành động xua tay như thể biện hộ cho hành vi của mình, rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm.

Ngay sau khi hành vi này bị ghi lại và đoạn clip bị đưa lên mạng, nó đã trở nên vô cùng viral. Nhiều cư dân mạng đã tràn vào bài đăng để phê phán hành vi xấu xí của hắn ta. Ngay sau đó, khi tin tức lan nhanh, gã đàn ông đã bị cho nghỉ việc. Ngày 23/10, trang Facebook cá nhân của hắn ta đã bị khóa.

Vợ gã đàn ông lên tiếng khiến CĐM cảm thông, tuyên bố muốn ly hôn

Ngay sau khi vụ việc trở nên ầm ĩ khiến người đàn ông mất việc và bị dư luận lên án, vợ của hắn ta đã có những chia sẻ khiến nhiều người ngỡ ngàng. Hóa ra, đây không phải là lần đầu chồng cô có hành vi quấy rối phụ nữ như vậy. Hắn ta đã có những hành vi biến thái từ rất lâu, trước cả khi họ có con. Người vợ đều đã biết và tha thứ, cũng mong chồng thay đổi nhưng cuối cùng, "ngựa quen đường cũ" khiến cô đã phải thất vọng.

"Anh ta đã có những hành vi biến thái như vậy từ trước khi chúng tôi có con. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta làm vậy và tôi muốn anh ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi", người vợ chia sẻ.

Người phụ nữ cho biết, mọi việc đều có giới hạn và đến giờ, cô đã đạt đến giới hạn của mình. Hành động thiếu suy nghĩ của người chồng không những khiến cả gia đình họ phải xấu hổ, mà nó còn khiến anh ta gặp rắc rối, bị mất việc, ảnh hưởng đến thu nhập của họ.

Hắn ta đi ra xa và như muốn biện hộ cho hành vi của mình.

"Tôi đã tha thứ cho anh ta, đã từng cứu anh ta và giúp đỡ anh ta nhưng lần này thì hết rồi. Tôi không thể tha thứ cho anh ta nữa", người vợ tuyên bố.

Ngoài ra, người vợ cũng nói rõ rằng cô sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả do người chồng gây ra. Cô nhấn mạnh rằng chính anh ta đã hủy hoại cuộc đời của chính mình.

"Anh ta đã hủy hoại cuộc đời mình và làm tổn thương tôi, cả các con chúng tôi cũng như bố mẹ anh ta", cô nói tiếp.

Người vợ cũng bày tỏ sự cảm thông với bố mẹ chồng đã chăm sóc cô và các con chu đáo. Cô còn bày tỏ sự tức giận, nói rằng cô không thể chấp nhận được việc người đàn ông này đã làm tổn thương những đứa trẻ vô tội đến mức nào.

Cuối cùng, người vợ nhấn mạnh cô không muốn gặp hay nghe tin tức gì từ chồng mình nữa. "Tôi thực sự muốn ly hôn. Xin hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi và cả cuộc đời các con tôi nữa. Tôi hy vọng anh ta có thể đồng ý ly dị tôi và biến khỏi cuộc đời chúng tôi", người phụ nữ không giấu nổi sự bức xúc.

Gia Linh