Gần 400 triệu tiền sính lễ và nỗi đau của người đàn ông mất 2 tay lần đầu yêu
Được mai mối với bạn gái quen qua mạng, người đàn ông mất 2 tay tin rằng mình đã tìm được tình yêu thực sự, quyết định gửi gần 400 triệu đồng cho cô ta.
Mới đây, anh Trịnh, 36 tuổi, sống tại Tân Trịnh (Trung Quốc) đã nhờ một chương trình truyền hình giúp đỡ, sau khi bị cha anh phản đối chuyện tình cảm với bạn gái quen qua mạng ở Hàng Châu. Lý do cha anh đưa ra là “2 người không môn đăng hộ đối!”.
Anh Trịnh cho biết mình chưa từng yêu ai cho đến năm 2023, khi tình cờ được mời vào một nhóm chat, rồi được trưởng nhóm giới thiệu làm quen với một cô gái xinh đẹp, trẻ trung. Họ đã trò chuyện suốt nhiều năm trước khi chính thức yêu nhau trong năm nay.
Anh kể, bạn gái thường gửi video, chia sẻ cuộc sống khiến anh vui vẻ. Tuy nhiên, anh chưa từng gửi hình ảnh hay video của mình cho cô gái.
Hai người yêu nhau một thời gian thì bàn tính chuyện cưới xin dù chưa gặp mặt. Cô gái hứa hẹn sẽ gặp anh, thưa chuyện với cha anh Trịnh về mối quan hệ của hai người. Cô dùng những lời lẽ ngọt ngào thuyết phục, khiến anh Trịnh càng thêm tin tưởng.
Cách đây 2 tuần, bạn gái yêu cầu anh gửi sính lễ 388.888 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng) để làm đám cưới. Tin tưởng bạn gái, anh đã chuyển trước 100.000 NDT (hơn 360 triệu đồng). Lúc này, cha anh mới biết chuyện và kịch liệt phản đối, cho rằng con đang bị lợi dụng.
Ông cho biết con trai bị tai nạn, mất cả 2 tay. Số tiền được đền bù đã gửi hết cho cô gái. Anh Trịnh hiện không có việc làm, không thu nhập, lại sống ở vùng nông thôn.
“Nó không có đôi tay, còn cô kia trẻ trung, xinh đẹp, sống ở thành phố. Con tôi hơn cô gái kia gần 10 tuổi. Con trai tôi nghĩ cô ấy thật lòng nhưng tôi thấy rõ là lừa đảo”, ông nói.
Bất chấp mọi lời can ngăn, anh Trịnh vẫn tin vào tình cảm của mình.
Anh nói: “Tôi thật thà, chân thành, cô ấy thích tôi vì điều đó”. Anh cho biết bạn gái hứa cuối tháng sẽ đưa lại anh một nửa số tiền sính lễ để anh tin tưởng cô. Bởi hiện tại cô đang đi công tác ở Pakistan nên chưa thể chuyển tiền.
Điều bất ngờ hơn, anh Trịnh tin rằng bạn gái là con gái của “lãnh đạo lớn”. Cha anh bật cười cay đắng: “Toàn nói chuyện nhảm nhí! Con thực sự mơ lấy con quan, bảo đi Pakistan công tác cũng tin? Con bị lừa thật rồi!”.
Để chứng minh tình cảm của bạn gái với mình, anh Trịnh gọi điện cho bạn gái trước mặt cha nhưng không ai bắt máy. Liên lạc với trưởng nhóm chat, người giới thiệu hai người, thì người này trả lời: “Tôi chẳng quen ai hết. Báo công an đi!”.
Tuy vậy, anh Trịnh vẫn chần chừ: “Cô ấy còn nhỏ, lỡ có chuyện gì thì sao...”.
Theo luật sư, nếu hai người đã bàn đến chuyện cưới xin và bên nữ nhận sính lễ nhưng không làm thủ tục kết hôn thì theo quy định của Bộ luật Dân sự, cô gái phải hoàn trả sính lễ. Nếu có bằng chứng cho thấy bên nữ cố tình lừa đảo, có thể báo công an xử lý.
Sau nhiều lần khuyên nhủ, cha con anh Trịnh đã quyết định trình báo vụ việc với cảnh sát, thông tin từ Sohu.
Cơ quan chức năng cảnh báo, những kẻ lừa đảo tình cảm, hôn nhân qua mạng thường sử dụng hình ảnh đẹp, danh tính giả (con nhà giàu, quan chức, trí thức) để tạo lòng tin, từ đó lấy cớ đầu tư, chữa bệnh hay khó khăn tài chính để yêu cầu chuyển tiền. Sau khi đạt mục tiêu, kẻ lừa đảo sẽ cắt đứt liên lạc, biến mất cùng số tiền nạn nhân gửi.
Có lẽ anh Trịnh cũng là một trong những nạn nhân đó. Lúc này, anh Trịnh mới vỡ lẽ. Lần đầu trong đời gặp được tình yêu không ngờ lại bị lừa dối. Anh thực sự không còn dám tin vào tương lai.
Thật may, anh có cha bên cạnh luôn động viên, an ủi anh vượt qua cú sốc tinh thần.
