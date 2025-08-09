Vợ chồng không ai chịu nuôi con khuyết tật, quan tòa tức giận không cho ly hôn

Tòa án Nhân dân huyện Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc gần đây thụ lý một vụ ly hôn đặc biệt thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận.

Tòa không chỉ tập trung vào sự đổ vỡ trong mối quan hệ của cặp đôi mà còn quan tâm đến việc họ trốn tránh trách nhiệm nuôi dạy đứa con bị khuyết tật ngôn ngữ nghiêm trọng.

Theo Xiaoxiang Morning News, nguyên đơn họ Cung và bị đơn họ Hùng kết hôn năm 2006, có hai con trai. Con cả sinh năm 2007, và con thứ hai – Tiểu Hùng - sinh năm 2013.

Mặc dù thỉnh thoảng có cãi vã, cuộc sống vợ chồng nhìn chung hòa thuận cho đến năm 2023, khi anh Cung đi làm việc ở Đông Quan khiến họ sống ly thân.

Cùng năm đó, anh Cung đệ đơn ly hôn lần đầu tiên, nhưng tòa án bác bỏ.

Năm 2025, anh Cung lại đệ đơn ly hôn . Để bảo vệ hạnh phúc của đứa trẻ chưa thành niên, tòa án nhiều lần tổ chức hòa giải, nhưng hai bên vẫn bất đồng sâu sắc, thậm chí còn trốn tránh trách nhiệm nuôi dưỡng Tiểu Hùng. Cả hai vợ chồng đều muốn người kia chăm sóc đứa con khuyết tật, thể hiện thái độ vô trách nhiệm đối với cậu bé.

(Ảnh minh họa: Bronzinolaw)

Phán quyết của tòa án nêu rõ, ly hôn không đơn thuần là vấn đề tình cảm vợ chồng mà còn liên quan đến quyền nuôi con, giáo dục và thăm nom con chưa thành niên. Cả cha lẫn mẹ đều không muốn nuôi dạy đứa trẻ khuyết tật nặng, thậm chí coi con là "gánh nặng", đây là sự vi phạm nghiêm trọng về đạo đức xã hội và trật tự công cộng.

Theo luật, cha mẹ có nghĩa vụ chu cấp cho con chưa thành niên và không thể trốn tránh trách nhiệm này chỉ vì con bị bệnh hoặc khuyết tật. Tòa án cho rằng việc chấp thuận ly hôn mà không giải quyết thỏa đáng các thỏa thuận về quyền nuôi con sẽ gây bất lợi rất lớn cho sự phát triển của trẻ.

Để thúc đẩy các giá trị cốt lõi của xã hội, bảo vệ truyền thống tốt đẹp cũng như bảo đảm trách nhiệm gia đình, tòa án cuối cùng ra phán quyết bác đơn ly hôn. Cả hai vợ chồng đều không kháng cáo, tuyên bố chấp nhận phán quyết.