Quen 1 tháng đã cưới, chồng sốc khi phát hiện vợ hành động lạ vào ban đêm
Một người đàn ông 35 tuổi tại thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam đã lên tiếng tố cáo nhà vợ lừa dối.
Sự việc gây xôn xao dư luận Trung Quốc thời gian gần đây, theo thông tin từ Sohu.
Anh Lan, nhân vật chính trong vụ việc, cho biết năm ngoái anh kết hôn với người phụ nữ từng có 1 đời chồng, chỉ 1 tháng sau khi quen biết qua mai mối.
Dù vợ hơn tuổi và từng kết hôn, gia đình anh vẫn chấp nhận vì mong anh sớm yên bề gia thất. Họ đưa cho nhà gái 100.000 NDT (hơn 364 triệu đồng) tiền sính lễ, số tiền này do phía nhà gái giữ.
Sau khi cưới, anh Lan phát hiện vợ thường xuyên có những hành vi bất thường vào ban đêm như nói chuyện một mình, la hét, nổi giận vô cớ. Gia đình anh hỏi thăm thì nhà vợ cho biết cô bị trầm cảm nhẹ và đang uống thuốc điều trị.
Sự thật chỉ được phơi bày khi anh Lan phát hiện vợ mình sử dụng thuốc điều trị tâm thần phân liệt, chứ không phải thuốc trầm cảm thông thường. Anh sốc nặng, cho rằng gia đình vợ đã cố tình che giấu việc này.
Anh quyết định ly hôn và đòi lại tiền sính lễ. Tháng 1 năm nay, anh Lan đã khởi kiện, yêu cầu trả lại sính lễ. Tòa án sau đó tuyên bên nhà vợ anh phải hoàn trả 90% số tiền sính lễ, tương đương 90.270 NDT (gần 330 triệu đồng).
Tuy nhiên, đến ngày 1/8, gia đình vợ vẫn chưa hoàn tiền.
Phóng viên tìm đến nhà vợ anh Lan nhưng không gặp ai. Mẹ vợ anh sau đó trả lời điện thoại, nói rằng nhà họ “đã nói rõ ngay từ đầu” và “anh Lan tự đồng ý cưới”.
Chính quyền thôn xác nhận vợ anh Lan có hồ sơ bệnh tâm thần, đang hưởng trợ cấp và thuộc diện theo dõi đặc biệt tại địa phương. Họ cam kết sẽ đứng ra hòa giải và thúc đẩy phía nhà gái trả lại sính lễ theo phán quyết của tòa án.
Sự việc gây tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người chỉ trích việc kết hôn mà thiếu kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân.
Một số ý kiến bình luận: “Dù nóng ruột cưới vợ, cũng cần tìm hiểu kỹ lưỡng và kiểm tra tình trạng sức khỏe trước hôn nhân để tránh rơi vào bi kịch”.
