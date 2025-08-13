Bị 'quỵt' 360 triệu sính lễ, chàng trai đến nhà phát hiện bạn gái đã là bà nội

Một câu chuyện khó tin nhưng có thật đang gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc.

Nam thanh niên họ Đinh (30 tuổi), sống tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã yêu cầu bạn gái trả lại 99.000 NDT (hơn 360 triệu đồng) tiền sính lễ sau khi phát hiện cô này không những từng kết hôn mà còn… đã lên chức bà nội.

"Bà nội" giấu thân phận

Đinh là một thanh niên chất phác sống ở vùng nông thôn Hà Nam. Qua mai mối, anh quen cô Trình, một phụ nữ ngoài 30 tuổi, xinh đẹp, nói chuyện nhẹ nhàng, vừa từ thành phố trở về quê mở cửa hàng.

Ấn tượng ban đầu của Đinh về Trình rất tốt. Cô gái điềm đạm, hiểu chuyện, lại tỏ ra nghiêm túc trong mối quan hệ. Dù có chút nghi ngờ về ngoại hình của bạn gái nhưng thấy Trình dịu dàng, khéo léo nên Đinh xác định sẽ cưới.

Sau một thời gian yêu nhau, Trình đề nghị Đinh đưa sính lễ 99.000 NDT. Dù số tiền không nhỏ, song Đinh vẫn cố gom góp. Ở tuổi của Đinh, việc lấy vợ đã khá gấp gáp nên anh càng mong muốn mọi việc được tiến hành nhanh chóng.

Đinh gặp bạn gái qua mai mối. Ảnh: Sohu

Sau khi nhận tiền, thái độ của Trình bắt đầu thay đổi. Cô ít trò chuyện, trả lời tin nhắn chậm và thờ ơ. Khi bị Đinh chất vấn, Trình bất ngờ đưa ra yêu cầu mới, muốn cưới thì cần thêm 108.000 NDT (hơn 390 triệu đồng).

Sự thật bẽ bàng

Không chấp nhận bị lợi dụng, Đinh yêu cầu hủy hôn và đòi lại tiền sính lễ. Trình từ chối hoàn trả, thậm chí lớn tiếng: “Không phục thì đi kiện”. Gia đình Đinh quyết định đến tận nhà Trình để đối chất, thông tin từ Sohu.

Tại đây, họ phát hiện một bí mật kinh hoàng. Trình đã gần 40 tuổi, từng kết hôn, có hai con và con trai lớn đã lập gia đình, sinh con. Tức là cô ta đã lên chức bà nội.

Cú sốc khiến cả nhà Đinh không thể tin vào tai mình. Người phụ nữ họ từng tin tưởng muốn cưới về làm dâu lại là người nói dối trắng trợn về thân phận, tuổi tác và hoàn cảnh gia đình.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận Trung Quốc. Nhiều người chỉ trích Trình không chỉ dối trá mà còn cố tình trục lợi tiền sính lễ.

Đinh phát hiện bạn gái đã lên chức... bà nội. Ảnh: Sohu

Dưới sức ép của truyền thông và pháp luật, Trình cuối cùng đã phải trả lại 99.000 NDT cho Đinh. “Tôi đã thực sự tin cô ấy. Giờ thì lòng tin đó không chỉ mất, mà còn trở thành một vết thương trong lòng tôi, khó xóa nhòa”, Đinh cho biết.

Vụ việc là một lời cảnh báo mạnh mẽ về sự minh bạch trong các mối quan hệ yêu đương, hôn nhân, đặc biệt trong bối cảnh nông thôn Trung Quốc vẫn duy trì những tập tục như tiền sính lễ , mai mối truyền thống.