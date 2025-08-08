Chồng âm thầm chi hơn 3,6 tỷ đồng mua sắm online khiến vợ bật khóc cầu cứu

Một vụ việc gây xôn xao dư luận vừa xảy ra tại Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).

Một người đàn ông đã âm thầm chi hơn 1 triệu nhân dân tệ (hơn 3,6 tỷ đồng) để mua sắm trực tuyến hàng nghìn món đồ không có giá trị sử dụng, khiến vợ phải khóc lóc cầu cứu truyền thông.

Theo chia sẻ của bà Chu, vợ người đàn ông, gia đình bà vốn không khá giả. Bản thân bà mù chữ, hằng ngày phải làm hai công việc để nuôi con và trang trải cuộc sống. Trong khi đó, chồng bà, thay vì phụ giúp gia đình lại đắm chìm trong việc mua hàng online.

Sự việc bắt đầu bị bại lộ khi bà Chu phát hiện chồng mình vay 30.000 tệ (hơn 100 triệu đồng) từ em gái mà không nói lý do.

Bà về nhà tra hỏi thì chồng thừa nhận đã chi tiền mua sắm trực tuyến. Ông còn khăng khăng rằng những món đồ mình mua “còn quý hơn vàng”.

Các đơn hàng chồng lên nhau, nhiều đơn không có giá trị sử dụng. Ảnh: 163





Bà Chu lên kiểm tra gác mái, nơi xưa nay không ai lui tới, thì sốc hơn. Cả căn phòng chất đầy kiện hàng chưa mở. Đủ loại hộp, túi, thùng chất ngổn ngang, trông như một kho hàng.

Con trai bà giúp mẹ kiểm tra hàng thì phát hiện đa số là những món đồ trang sức rẻ tiền như dây chuyền, vòng tay, nhẫn... Tất cả các món đồ này đều không có giá trị thực tế và gần như chưa từng được sử dụng.

Khi được hỏi có bao nhiêu kiện hàng, bà Chu nghẹn ngào nói: “Không phải hàng trăm mà là hàng ngàn cái”.

Theo thông tin từ ngân hàng, từ năm 2023, chồng bà đã bắt đầu hành vi mua sắm mất kiểm soát. Có tháng chi tới 160.000 tệ (hơn 580 triệu đồng), với hơn 60 giao dịch lớn nhỏ. Tổng cộng số tiền đã chi lên đến hơn 1 triệu tệ, chưa kể nợ nần bên ngoài, thông tin từ 163.

Nhiều món đồ không có giá trị sử dụng. Ảnh: 163

Điều không ngờ là sau khi mọi chuyện vỡ lở, người chồng đã bỏ trốn, để lại khoản nợ khổng lồ cho vợ và con gánh chịu. Bà Chu buộc phải liên hệ các nền tảng trực tuyến và cửa hàng để xin trả hàng, hoàn tiền.

Một số cửa hàng đồng ý hoàn tiền khi biết hoàn cảnh, nhưng nhiều nơi từ chối vì thời gian đổi trả đã quá hạn hoặc cửa hàng đã đóng cửa.

Một chủ shop còn xác nhận chồng bà Chu từng chi hàng chục nghìn tệ mua hàng tại cửa hàng họ, nhưng không thể hoàn tiền do chi phí và hoa hồng đã được quyết toán. Nếu trả lại cho khách hàng thì cửa hàng sẽ bị lỗ.

Bà Chu bất lực vì chồng. Ảnh: 163

Sự việc này cho thấy mức độ nghiêm trọng của việc "nghiện mua sắm trực tuyến", đặc biệt với những người thiếu kiểm soát tài chính hoặc bị tác động bởi các phiên livestream, chiêu trò khuyến mãi.

Các chuyên gia khuyến nghị cần quan tâm nhiều hơn đến người lớn tuổi trong gia đình, đồng thời cài đặt các chế độ giới hạn thanh toán trên điện thoại để kịp thời kiểm soát hành vi.

Hiện bà Chu vẫn cố gắng khắc phục hậu quả. Vụ việc cũng là lời cảnh báo đến các gia đình đang lơ là trong việc quản lý chi tiêu và sử dụng công nghệ trong thời đại số.