Chồng âm thầm chi hơn 3,6 tỷ đồng mua sắm online khiến vợ bật khóc cầu cứu
Nghiện mua sắm online, chồng chi hơn 1 tỷ đồng sắm đủ các món hàng không có giá trị sử dụng, giấu trên gác mái để không ai phát hiện.
Một vụ việc gây xôn xao dư luận vừa xảy ra tại Ninh Ba (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).
Một người đàn ông đã âm thầm chi hơn 1 triệu nhân dân tệ (hơn 3,6 tỷ đồng) để mua sắm trực tuyến hàng nghìn món đồ không có giá trị sử dụng, khiến vợ phải khóc lóc cầu cứu truyền thông.
Theo chia sẻ của bà Chu, vợ người đàn ông, gia đình bà vốn không khá giả. Bản thân bà mù chữ, hằng ngày phải làm hai công việc để nuôi con và trang trải cuộc sống. Trong khi đó, chồng bà, thay vì phụ giúp gia đình lại đắm chìm trong việc mua hàng online.
Sự việc bắt đầu bị bại lộ khi bà Chu phát hiện chồng mình vay 30.000 tệ (hơn 100 triệu đồng) từ em gái mà không nói lý do.
Bà về nhà tra hỏi thì chồng thừa nhận đã chi tiền mua sắm trực tuyến. Ông còn khăng khăng rằng những món đồ mình mua “còn quý hơn vàng”.
Bà Chu lên kiểm tra gác mái, nơi xưa nay không ai lui tới, thì sốc hơn. Cả căn phòng chất đầy kiện hàng chưa mở. Đủ loại hộp, túi, thùng chất ngổn ngang, trông như một kho hàng.
Con trai bà giúp mẹ kiểm tra hàng thì phát hiện đa số là những món đồ trang sức rẻ tiền như dây chuyền, vòng tay, nhẫn... Tất cả các món đồ này đều không có giá trị thực tế và gần như chưa từng được sử dụng.
Khi được hỏi có bao nhiêu kiện hàng, bà Chu nghẹn ngào nói: “Không phải hàng trăm mà là hàng ngàn cái”.
Theo thông tin từ ngân hàng, từ năm 2023, chồng bà đã bắt đầu hành vi mua sắm mất kiểm soát. Có tháng chi tới 160.000 tệ (hơn 580 triệu đồng), với hơn 60 giao dịch lớn nhỏ. Tổng cộng số tiền đã chi lên đến hơn 1 triệu tệ, chưa kể nợ nần bên ngoài, thông tin từ 163.
Điều không ngờ là sau khi mọi chuyện vỡ lở, người chồng đã bỏ trốn, để lại khoản nợ khổng lồ cho vợ và con gánh chịu. Bà Chu buộc phải liên hệ các nền tảng trực tuyến và cửa hàng để xin trả hàng, hoàn tiền.
Một số cửa hàng đồng ý hoàn tiền khi biết hoàn cảnh, nhưng nhiều nơi từ chối vì thời gian đổi trả đã quá hạn hoặc cửa hàng đã đóng cửa.
Một chủ shop còn xác nhận chồng bà Chu từng chi hàng chục nghìn tệ mua hàng tại cửa hàng họ, nhưng không thể hoàn tiền do chi phí và hoa hồng đã được quyết toán. Nếu trả lại cho khách hàng thì cửa hàng sẽ bị lỗ.
Sự việc này cho thấy mức độ nghiêm trọng của việc "nghiện mua sắm trực tuyến", đặc biệt với những người thiếu kiểm soát tài chính hoặc bị tác động bởi các phiên livestream, chiêu trò khuyến mãi.
Các chuyên gia khuyến nghị cần quan tâm nhiều hơn đến người lớn tuổi trong gia đình, đồng thời cài đặt các chế độ giới hạn thanh toán trên điện thoại để kịp thời kiểm soát hành vi.
Hiện bà Chu vẫn cố gắng khắc phục hậu quả. Vụ việc cũng là lời cảnh báo đến các gia đình đang lơ là trong việc quản lý chi tiêu và sử dụng công nghệ trong thời đại số.
Chú rể Thái Nguyên nhập viện giữa đám cưới, cô dâu bần thần và cái kết ấm lòngChuyện vợ chồng - 12 giờ trước
Gặp sự cố bất ngờ về sức khỏe, chú rể quê Thái Nguyên phải nhập viện ngay khi hôn lễ đang diễn ra.
Sau cú sốc chồng ngoại tình, người phụ nữ hạnh phúc bên tình trẻ kém 25 tuổiChuyện vợ chồng - 3 ngày trước
Từng đau khổ khi phát hiện chồng ngoại tình, người phụ nữ trung niên đã đưa ra quyết định bất ngờ và hiện viên mãn bên chàng trai kém mình 25 tuổi.
Chồng đi làm về đột xuất, bắt quả tang vợ ngoại tình và cái kếtChuyện vợ chồng - 3 ngày trước
Chồng đi làm ăn xa, vợ ở nhà ngoại tình. Vì ghen tuông, chồng đã lên kế hoạch tấn công vợ khiến cô bị thương nặng.
Vợ chở con đi mua đồ phát hiện chồng ngoại tình, đánh ghen ngay giữa phốChuyện vợ chồng - 3 ngày trước
Vợ đang đưa con đi mua đồ thì bắt quả tang chồng ngoại tình, lái xe SUV chở một phụ nữ trẻ. Người vợ lập tức chặn đường, đánh ghen và yêu cầu giải thích.
‘Khổ nhục kế’ moi tiền chồng ki boChuyện vợ chồng - 5 ngày trước
Để ông chồng keo kiệt chịu bỏ tiền cho các khoản chi tiêu trong gia đình, nhiều bà vợ phải linh hoạt nghĩ ra đủ loại mưu kể, trong đó có khổ nhục kế.
Vợ chồng tôi tiết kiệm 3 triệu đồng mỗi tháng nhờ mang cơm trưa đi làmChuyện vợ chồng - 5 ngày trước
Ngoài việc giúp vợ chồng tôi tiết kiệm khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng, thói quen mang cơm trưa đi làm còn mang lại những giá trị khác như thắt chặt tình đồng nghiệp.
Vợ giả độc thân để cặp bồ, chồng nhận kết quả cay đắng khi kiện tình địchChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
Phát hiện vợ ngoại tình, chồng cô Hạ kiện tình địch đòi bồi thường, không ngờ phải nhận cái kết đắng tại tòa do sự dối trá của vợ.
Giả vờ yêu giúp việc để chọc vợ cũ ghenChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Uất ức vì đám cưới với ông chủ giàu có bị hủy, nhận ra anh ta chỉ vờ yêu mình để làm vợ cũ ghen, cô giúp việc Trung Quốc gây án mạng và bị kết án tù chung thân.
Người cha mất nhân tính đánh con gái dã man để ép vợ cũ nhận nuôiChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Trần Cường chủ động cung cấp cho cảnh sát loạt ảnh thương tích của con gái nhằm chứng minh mình không phù hợp để nuôi con, muốn đẩy con gái về ở với vợ cũ.
Chồng chăm vợ chạy thận 10 năm, để vợ đứng tên nhà, còn mình gánh khoản nợChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
Người đàn ông âm thầm thể hiện tình yêu với người vợ đau ốm, phải chạy thận suốt nhiều năm. Anh mua nhà để vợ đứng tên, còn mình đứng tên trên khoản vay hàng tỷ đồng.
Thấy chúng tôi làm 1 việc trước cưới, bố mẹ can ngăn "đừng thực dụng vậy" nhưng giờ 2 bên gia đình đều tấm tắc khenChuyện vợ chồng
Hôn nhân không bắt đầu bằng hiệp ước nhưng có thể vững bền nhờ sự rõ ràng khi còn đang yêu.