Chồng gửi tin nhắn riêng của hai vợ chồng cho mẹ đọc: Tôi chết lặng vì một câu nói của anh

Tôi 29 tuổi, chồng 32 tuổi, kết hôn được hai năm và hiện đang sống cùng bố mẹ chồng. Trước khi cưới, tôi không quá ngại chuyện ở chung vì cả hai đều muốn tiết kiệm tiền mua nhà, hơn nữa mẹ chồng khi ấy khá niềm nở, thường xuyên đỡ đần con dâu chuyện cơm nước.

Tôi từng nghĩ sống cùng bố mẹ cũng có cái hay, vừa tiết kiệm được một khoản chi phí, vừa có người hỗ trợ khi vợ chồng bận rộn. Chỉ sau một thời gian sống chung, tôi mới nhận ra vấn đề không nằm ở chuyện mẹ chồng tốt hay không mà ở chỗ chồng tôi dường như không có khái niệm rõ ràng về ranh giới riêng tư giữa vợ chồng và gia đình.

Chúng tôi cãi nhau, anh kể với mẹ. Tôi được tăng lương, anh cũng báo cho mẹ biết. Có hôm tôi đi làm về mệt, than thở với chồng vài câu về áp lực công việc thì vài ngày sau mẹ chồng lại hỏi tại sao tôi kiếm được từng ấy tiền mà lúc nào cũng than mệt.

Có lần tôi gặp chuyện không vui ở công ty, chỉ tâm sự với chồng và còn cẩn thận dặn anh đừng kể với bất kỳ ai vì đó là chuyện cá nhân, vậy mà sáng hôm sau mẹ chồng đã hỏi đúng câu chuyện tôi vừa kể. Tôi bắt đầu có cảm giác bất cứ điều gì mình nói với chồng vào buổi tối đều có khả năng trở thành chủ đề để hai mẹ con bàn luận vào ngày hôm sau.

Ảnh minh họa.

Đỉnh điểm xảy ra gần đây, khi tôi phát hiện chồng chụp lại đoạn tin nhắn giữa hai vợ chồng rồi gửi cho mẹ đọc. Đó là cuộc tranh luận liên quan đến chuyện sinh con. Tôi chưa muốn có con ngay vì đang học thêm để chuẩn bị chuyển việc, trong khi chồng lại muốn sớm sinh con vì cho rằng bố mẹ hai bên đều mong có cháu. Tôi chỉ nghĩ đây là chuyện riêng của hai vợ chồng, cần phải ngồi lại với nhau để thống nhất, nhưng không ngờ những điều mình nói với chồng lại được đưa đến cho mẹ anh xem.

Sau đó, mẹ chồng gọi tôi xuống nói chuyện và phân tích rằng phụ nữ gần 30 tuổi không nên trì hoãn chuyện sinh con, thậm chí còn nói tôi đừng vì công việc mà “làm khổ chồng”. Tôi chết lặng vì từng câu từng chữ ấy đều liên quan trực tiếp đến những điều tôi chỉ nói với chồng. Khi hỏi anh tại sao lại gửi tin nhắn cho mẹ, anh thản nhiên nói mẹ là người từng trải, anh kể để xin lời khuyên chứ không có ý gì. Tôi giải thích rằng chuyện riêng của vợ chồng phải được cả hai đồng ý trước khi đem ra ngoài, nhưng anh lại hỏi: “Em coi mẹ là người ngoài à?”.

Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi chưa bao giờ yêu cầu chồng phải xa cách mẹ, càng không phản đối việc anh hỏi ý kiến bà khi gặp những vấn đề thực sự cần lời khuyên. Tôi hiểu mẹ chồng là người anh tin tưởng và việc một người con chia sẻ với mẹ những chuyện trong cuộc sống không phải lúc nào cũng sai. Nhưng tôi cho rằng khi đã kết hôn, hai vợ chồng cần có một khoảng riêng tư nhất định, trong đó những cuộc tranh luận, những điều người kia tâm sự hoặc những vấn đề nhạy cảm liên quan đến hôn nhân không thể mặc nhiên được đem kể lại cho bố mẹ.

Từ sau chuyện đó, tôi gần như không còn muốn tâm sự với chồng. Có chuyện buồn, tôi gọi cho bạn bè; có vấn đề cá nhân, tôi tự suy nghĩ và quyết định vì lúc nào cũng lo rằng nếu nói với chồng, sáng hôm sau mẹ anh sẽ biết. Điều đáng sợ không phải chỉ là mẹ chồng biết chuyện, mà là tôi bắt đầu mất cảm giác an toàn khi chia sẻ với chính người đáng lẽ phải là người gần gũi nhất với mình.

Tôi từng đề nghị hai vợ chồng thuê nhà ra riêng. Tôi chấp nhận việc phải tiết kiệm chậm hơn để đổi lấy không gian riêng và sự thoải mái trong hôn nhân, nhưng chồng phản đối vì cho rằng ở cùng bố mẹ vừa không mất tiền thuê nhà, vừa có người cơm nước, chuyển ra ngoài chỉ vì “mấy chuyện vặt” là lãng phí. Điều khiến tôi càng hụt hẫng là anh còn nói ngay cả khi ra riêng, anh vẫn sẽ tâm sự với mẹ như trước vì từ nhỏ hai mẹ con đã không giấu nhau điều gì.

Lúc ấy tôi mới nhận ra có lẽ vấn đề không nằm ở chuyện chúng tôi đang sống chung hay sống riêng, mà nằm ở cách chồng tôi nhìn nhận ranh giới trong hôn nhân. Nếu anh thực sự cho rằng mọi chuyện của mình đều có thể chia sẻ với mẹ, còn vợ không có quyền yêu cầu anh giữ lại một số điều riêng tư, thì dù chuyển ra ngoài sống, tôi cũng chưa chắc cảm thấy mình có một cuộc hôn nhân riêng.

Tôi không muốn bắt chồng phải lựa chọn giữa mẹ và vợ, cũng không muốn biến chuyện này thành cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu. Điều tôi cần chỉ là chồng hiểu rằng yêu thương và tôn trọng mẹ không đồng nghĩa với việc phải kể cho mẹ tất cả những gì xảy ra trong đời sống vợ chồng.

Tôi nên tiếp tục kiên nhẫn yêu cầu chồng thiết lập một ranh giới rõ ràng giữa gia đình nhỏ và bố mẹ, hay việc anh khẳng định sẽ không thay đổi đã là dấu hiệu cho thấy tôi cần nghiêm túc nhìn lại cuộc hôn nhân mới kéo dài hai năm của mình?

Phạm Ngọc Thảo (Bắc Ninh)

Nhà ngoại cho 200 triệu làm vốn, nhà nội liên tục nhờ tiền GĐXH - Bố mẹ tôi cho vợ chồng toàn bộ tiền mừng cưới, thậm chí còn thường xuyên tìm cách hỗ trợ hai con dù chúng tôi đã lập gia đình. Trong khi đó, từ sau đám cưới, chồng tôi gần như vẫn phải lo nhiều khoản cho bố mẹ và họ hàng bên nội.