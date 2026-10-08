Nhà ngoại cho 200 triệu làm vốn, nhà nội liên tục nhờ tiền

Tôi biết không nên so bì tình cảm giữa hai bên gia đình, nhưng càng sống lâu, tôi càng thấy ấm ức vì cảm giác nhà ngoại luôn muốn cho, còn nhà nội dường như quen với việc nhận.

Tôi 28 tuổi, kết hôn hơn hai năm. Hai vợ chồng đều đi làm, tổng thu nhập khoảng 45 triệu đồng mỗi tháng, hiện vẫn thuê nhà và cố gắng tiết kiệm để vài năm nữa có thể mua một căn hộ.

Mâu thuẫn trong suy nghĩ của tôi về chuyện tiền bạc với nhà chồng thực ra bắt đầu ngay sau đám cưới. Khi lấy chồng, bố mẹ đẻ lo gần như toàn bộ phần chi phí của nhà gái, từ tiệc cưới, dựng rạp đến chụp ảnh. Sau khi trừ các khoản, tiền mừng và vàng còn khoảng 200 triệu đồng, bố mẹ đưa hết cho hai vợ chồng và bảo giữ làm vốn. Tôi biết đó là số tiền không nhỏ đối với bố mẹ nên rất trân trọng, càng hiểu rằng ông bà muốn con gái sau khi lấy chồng có một khoản làm nền tảng cho cuộc sống riêng.

Bên nhà trai thì hoàn toàn khác. Tối hôm cưới, sau khi kiểm tiền mừng, chồng nói phải hoàn lại cho bố mẹ những khoản ông bà đã ứng trước như tiền cỗ, dựng rạp, chụp ảnh và trang điểm cho người nhà. Tính toán xong, số tiền còn lại chẳng đáng bao nhiêu. Khi ấy tôi cũng có chút hụt hẫng nhưng tự nhủ mỗi gia đình có một cách làm khác nhau, chúng tôi mới cưới, không nên vì chuyện tiền bạc mà so đo với bố mẹ chồng.

Thế nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra đó không phải một chuyện riêng của đám cưới. Nhà chồng có bốn người con, tất cả đều đã lập gia đình, trong đó có một người vẫn sống khá gần bố mẹ. Dù vậy, tiền điện, Internet và một số khoản sinh hoạt của ông bà phần lớn vẫn do chồng tôi chi trả. Mỗi cuối tuần về thăm, chúng tôi thường mua thêm thực phẩm, thuốc men hoặc đồ dùng trong nhà. Họ hàng bên chồng có đám cưới, đám hỏi hay việc hiếu hỷ, bố mẹ cũng nhiều lần gọi bảo vợ chồng tôi gửi tiền mừng thay. Có lần tôi thắc mắc tại sao những khoản đó không được chia đều cho các anh chị em, chồng chỉ nói rằng anh kiếm được khá hơn thì giúp bố mẹ nhiều hơn cũng là chuyện bình thường, người nhà với nhau không nên tính toán.

Tôi hiểu suy nghĩ của chồng và cũng không phản đối việc anh chăm sóc bố mẹ. Điều khiến tôi khó chịu là trong khi gia đình nhỏ của chúng tôi vẫn đang thuê nhà, phải tích góp từng tháng để mua căn hộ thì những khoản hỗ trợ bên nội dường như không có điểm dừng. Tôi bắt đầu lo nếu cứ duy trì cách chi tiêu như vậy, kế hoạch mua nhà của hai vợ chồng sẽ ngày càng xa.

Nhà ngoại luôn sợ con gái thiệt, còn nhà nội dường như quen được con cái lo

Điều khiến tôi càng khó xử là sự khác biệt giữa hai bên gia đình ngày càng rõ. Mỗi lần vợ chồng về nhà ngoại, bố mẹ tôi thường chuẩn bị đồ ăn mang lên, mua quà cho cháu, thậm chí còn tìm cách gửi thêm tiền dù tôi luôn từ chối. Năm ngoái, khi nhà bố mẹ cần sửa lại mái, tôi định gửi một khoản để phụ giúp thì bố lập tức chuyển trả và nói hai vợ chồng còn đang thuê nhà, trước hết hãy lo cho gia đình nhỏ.

Có lẽ chính vì vậy mà mỗi lần bên chồng lại phát sinh thêm một khoản, tôi càng dễ đem hai nhà ra so sánh. Tôi biết điều đó không hoàn toàn công bằng. Bố mẹ hai bên có điều kiện khác nhau, tính cách khác nhau và quan trọng nhất là cách thể hiện tình cảm với con cái cũng khác nhau. Không thể lấy chuyện bố mẹ tôi cho tiền để làm thước đo tình cảm của bố mẹ chồng, càng không thể nói cứ bố mẹ nhận tiền từ con là không thương con.

Nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận cảm giác ấm ức của mình. Tôi có cảm giác nhà ngoại luôn sợ con gái sau khi lấy chồng phải chịu thiệt nên cố gắng cho đi, còn nhà nội dường như mặc nhiên coi việc con trai hỗ trợ bố mẹ là trách nhiệm. Điều khiến tôi lo hơn cả là chồng dường như không thấy đó là vấn đề. Với anh, bố mẹ đã nuôi mình cả đời thì khi có khả năng, giúp được gì cứ giúp, không nên tính toán quá nhiều.

Tôi không muốn trở thành người con dâu tính từng đồng với bố mẹ chồng, càng không muốn vì chuyện tiền bạc mà khiến chồng khó xử với gia đình. Nhưng tôi cũng nghĩ sau khi kết hôn, hai vợ chồng cần có trách nhiệm với tương lai của chính mình, đặc biệt khi chúng tôi còn đang phải thuê nhà và chưa có một khoản tài sản đáng kể.

Tôi đang muốn ngồi lại với chồng để thống nhất một mức hỗ trợ cố định cho bố mẹ mỗi tháng, những khoản phát sinh lớn thì hai vợ chồng cùng bàn bạc trước, còn chuyện hiếu hỷ của họ hàng bên chồng thì nên để các anh chị em cùng chia sẻ thay vì mặc nhiên gọi cho chúng tôi. Nhưng tôi sợ nếu đặt ra những giới hạn ấy, chồng sẽ cho rằng tôi ích kỷ, tính toán với bố mẹ anh và không muốn anh làm tròn chữ hiếu.

Tôi có quá ích kỷ khi cảm thấy không công bằng giữa cách hai bên bố mẹ đối xử với con cái? Hay sau khi lập gia đình, vợ chồng thực sự cần đặt ra một giới hạn tài chính rõ ràng với hai bên nội ngoại, để báo hiếu không trở thành gánh nặng cho gia đình nhỏ?

Hiểu Thuận (Hà Nội)

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