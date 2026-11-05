Chồng không còn hôn vợ, bí mật ngoại tình bị chính con gái nhỏ bóc trần

Hôn nhân nguội lạnh, người chồng ngày càng xa cách

Jean, một phụ nữ sống tại Thái Lan, từng nghĩ mình có cuộc sống gia đình khá viên mãn sau 8 năm kết hôn. Vợ chồng cô có một cô con gái nhỏ, cả hai đều chăm chỉ làm việc và cố gắng vun vén cho tổ ấm, theo VTC News.

Dù tình cảm không còn nồng nhiệt như thuở ban đầu, Jean vẫn tin rằng hai người hiểu và trân trọng nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt về lịch trình làm việc khiến vợ chồng cô ngày càng ít có thời gian dành cho gia đình.

Khoảng một năm trước, Jean bắt đầu nhận thấy chồng có những biểu hiện khác lạ. Anh trở nên lạnh nhạt, ít quan tâm đến vợ và dường như không còn hứng thú với những khoảnh khắc riêng tư của hai người.

Không muốn tình cảm vợ chồng tiếp tục rạn nứt, Jean chủ động sắp xếp công việc, tìm cách tạo ra những buổi hẹn hò để hâm nóng hôn nhân. Thế nhưng, mỗi lần cô đề nghị, chồng đều tìm cách từ chối.

Lý do anh đưa ra luôn là quá mệt mỏi vì công việc, không còn sức lực để lãng mạn hay yêu đương.

Nhiều lần bị khước từ, Jean dần mất đi sự nhiệt tình. Cô không ngờ đằng sau thái độ thờ ơ ấy có thể là một bí mật khiến cuộc hôn nhân của mình đứng bên bờ vực tan vỡ.

Những lời nói tưởng chừng vô tư của đứa trẻ 5 tuổi lại khiến Jean đau đớn. Những biểu hiện bất thường của chồng suốt một năm qua bỗng trở nên có lời giải. Ảnh minh họa

Bí mật ngoại tình bị con gái 5 tuổi vô tình tiết lộ

Biến cố xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 5 của con gái Jean. Muốn lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ của gia đình, cô đề nghị chồng hôn nhẹ lên má mình để chụp một bức ảnh kỷ niệm.

Người chồng ban đầu tỏ ra ngập ngừng, sau đó mới miễn cưỡng làm theo. Đối với Jean, đó là một nụ hôn đặc biệt bởi đã rất lâu rồi hai người không còn những cử chỉ âu yếm như vậy.

Không lâu sau, người chồng ra ngoài mua đồ uống. Đúng lúc này, cô con gái bất ngờ hỏi mẹ một câu khiến Jean sững sờ: "Mẹ có biết tại sao bố không còn muốn hôn mẹ nữa không?".

Khi thấy mẹ ngạc nhiên, cô bé ngây thơ kể rằng mỗi buổi chiều, trong lúc đi đón con, bố đều hôn một cô gái xinh đẹp.

Không chỉ vậy, người bố còn dặn con gái phải giữ kín chuyện này, coi đó là bí mật riêng giữa hai cha con và tuyệt đối không được kể với mẹ.

Những lời nói tưởng chừng vô tư của đứa trẻ 5 tuổi lại khiến Jean đau đớn. Những biểu hiện bất thường của chồng suốt một năm qua bỗng trở nên có lời giải.

Cuộc hôn nhân 8 năm kết thúc vì sự phản bội

Sau khi biết chuyện, Jean không thể tiếp tục giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường. Cô lập tức chất vấn chồng về những gì con gái vừa tiết lộ.

Cuộc đối thoại nhanh chóng biến thành một trận cãi vã căng thẳng. Những nghi ngờ, tổn thương và thất vọng dồn nén bấy lâu khiến cả hai không thể tìm được tiếng nói chung.

Cuối cùng, Jean và chồng quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm.

Sau sự việc, Jean chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của nhiều người. Cô cũng muốn nhắn nhủ mọi người đừng xem nhẹ những thay đổi dù nhỏ trong đời sống vợ chồng.

Theo Jean, đôi khi sự lạnh nhạt, né tránh gần gũi hay thiếu giao tiếp không đơn thuần xuất phát từ áp lực công việc. Nếu những rạn nứt không được nhìn nhận và giải quyết kịp thời, khoảng cách giữa hai người có thể ngày càng lớn.

Câu chuyện cũng là lời nhắc nhở rằng, trong hôn nhân, sự chân thành và tin tưởng luôn là nền tảng quan trọng. Bởi một khi lòng tin bị phản bội, việc hàn gắn đôi khi không còn dễ dàng như trước.

20 dấu hiệu cần để ý nếu nghi ngờ chồng ngoại tình

Tom Martin, thám tử tư hàng đầu - một cựu đặc vụ liên bang tại Mỹ với 40 năm kinh nghiệm, cho rằng, người lừa dối trong một mối quan hệ luôn hành xử theo những khuôn mẫu giống nhau, theo Lao Động.

Nếu phát hiện ra một hoặc hai dấu hiệu khả nghi, bạn cũng không nên quá lo lắng. Nếu có từ bốn dấu hiệu trở lên, Martin đánh giá khả năng một người đang lừa dối chắc chắn hơn.

Người lừa dối trong một mối quan hệ luôn hành xử theo những khuôn mẫu giống nhau. Ảnh minh họa

Dưới đây là 20 dấu hiệu cho thấy bạn đời có thể đang lừa dối:

1. Thay đổi thói quen

2. Ra khỏi nhà sớm và về muộn

3. Đi công tác đột xuất thường xuyên hơn

4. Vắng mặt trong các kỳ nghỉ lễ hoặc sự kiện gia đình

5. Làm thêm giờ quá mức

6. Chi tiêu không rõ nguyên nhân

7. Tài khoản mạng xã hội bí mật

8. Che giấu lịch sử giao dịch hóa đơn, thẻ tín dụng

9. Ăn vận, chải chuốt quá mức

10. Mùi hương lạ trên quần áo

11. Mua những món quà mà bạn chưa từng thấy

12. Sự xuất hiện của những món đồ không giải thích được, ví dụ bao cao su trong ví

13. Đến phòng gym

14. Cuộc gọi nhỡ từ số lạ

15. Tin nhắn dưới dạng mật mã hoặc hộp thư cài mật khẩu

16. Ít quan hệ tình dục

17. Lảng tránh hoặc đề phòng trước những câu hỏi

18. Nói dối lộ liễu

19. Cáu gắt hoặc nóng nảy

20. Ghét những cuộc gặp bất ngờ hoặc không báo trước của vợ/chồng

Tuy nhiên, một trong những dấu hiệu quan trọng nhất không nên bỏ qua chính là trực giác, theo Martin. Bởi, mọi người hầu như đều có thể nhận ra bạn đời đang hành xử khác lạ, hoặc không trung thực 100%.

Trong thời đại công nghệ, Martin khẳng định, mọi người có thể chủ động tìm kiếm những dấu hiệu hơn khi bạn đời lẻn ra ngoài nghe một cuộc điện thoại, giấu giếm những tin nhắn, xóa lịch sử trò chuyện hoặc hộp thư thoại trống trơn.

Thám tử Martin khuyên mọi người tránh hoảng sợ trong những tình huống nhạy cảm hoặc vội vàng đi đến kết luận.

Mọi phản ứng mất bình tĩnh có thể "gây nguy hiểm cho một mối quan hệ vì những lo lắng vô căn cứ".