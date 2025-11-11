Chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý trong ngày đặc biệt

Ngô Thanh Vân hé lộ cuộc sống sau sinh GĐXH - Sau khi sinh con đầu lòng, “đả nữ màn ảnh Việt” Ngô Thanh Vân khiến công chúng xúc động với những chia sẻ chân thực về hành trình làm mẹ.

Mới đây, Ngô Thanh Vân gây chú ý khi gửi lời chúc mừng sinh nhật đến ông xã theo cách đặc biệt. Theo đó, nữ diễn viên chia sẻ 30 khoảnh khắc Huy Trần làm cha: thiếu ngủ, loay hoay, phờ phạc,... từ khi cả hai chào đón con gái đầu lòng. Theo Ngô Thanh Vân, Huy Trần xứng đáng là "ông bố của năm".

"Sinh nhật của ba năm nay đặc biệt hơn mọi năm, vì có thêm một cô gái nhỏ cùng thổi nến – bé Gạo. Tròn 100 ngày kể từ khi con đến bên ba mẹ và cũng là 100 ngày ba bắt đầu hành trình làm cha – một hành trình mới, đầy yêu thương nhưng cũng không ít những lần bỡ ngỡ, loay hoay. 100 ngày qua, mẹ thấy ba kiên nhẫn hơn, dịu dàng hơn, và thương nhiều hơn những gì có thể nói thành lời.

Từ những đêm thức cùng mẹ ru con ngủ, những buổi sáng ba lặng lẽ pha bình sữa đến những lúc con khóc giữa khuya, ba vẫn luôn là người đầu tiên bật dậy. Không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần nhìn cách ba ôm con, nhìn ánh mắt ba dõi theo từng hơi thở nhỏ bé, mẹ biết – tình yêu của ba lớn đến nhường nào", Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Loạt khoảnh khắc Huy Trần chăm con gái được Ngô Thanh Vân chia sẻ. Cô cho biết bản thân cùng ông xã Huy Trần đã gặp nhiều bất ngờ, bối rối, có lúc không biết phải xử lý thế nào trong những ngày đầu chăm sóc con gái cưng - bé Gạo.

Người đẹp 7X biết ơn chồng luôn nỗ lực làm mọi thứ để cô có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau sinh. "Có những ngày mẹ mệt mỏi, kiệt sức và tưởng chừng muốn sụp đổ, ba vẫn ở đó – lặng lẽ ôm lấy mẹ, không nói nhiều, chỉ một ánh nhìn và cái ôm đủ để mẹ biết mình không đơn độc. Ba là điểm tựa, là bờ vai vững chãi để mẹ dựa vào, là người giữ bình yên cho mẹ và con giữa những hỗn độn đầu đời. 100 ngày – không dài, nhưng là 100 ngày của bao yêu thương, nỗ lực, và cả những thay đổi sâu sắc trong cuộc sống nhỏ này.

Chúc mừng sinh nhật ba Huy – người đàn ông của mẹ, người hùng của Gạo. Và chúc mừng 100 ngày của bé Gạo – món quà ngọt ngào nhất mà cuộc đời đã gửi tặng cho chúng ta. Cảm ơn ba – vì luôn ở đây, vì yêu thương không điều kiện và vì đã là điểm tựa vững vàng nhất khi mẹ thấy mình yếu đuối nhất. Hôm nay là sinh nhật của ba, nhưng với mẹ, đó cũng là ngày để nói: Cảm ơn ba, vì đã làm cho hai mẹ con có một mái nhà đầy yêu thương!".

Bên cạnh những khó khăn, bỡ ngỡ vì chưa có kinh nghiệm chăm con nhỏ, diễn viên còn đối mặt với tình trạng suy giảm hoóc-môn, bị mất ngủ, đau đớn do tắc sữa. "Thực sự bị tắc tia sữa là trải nghiệm rất kinh khủng", Ngô Thanh Vân nói.

Mẹ bỉm 7X biết ơn chồng - doanh nhân Huy Trần - luôn ở bên động viên, hỗ trợ cô hết mình trong việc chăm sóc con gái. Theo Ngô Thanh Vân, ông xã xứng đáng là "ông bố của năm". Diễn viên khoe sau thời gian đầu bỡ ngỡ, hiện chồng cô khéo léo, đảm đang, biết làm mọi việc từ cho con bú, tắm con, vỗ ợ hơi và ru bé ngủ. "Trộm vía, con gái tôi lớn nhanh, khỏe mạnh", Ngô Thanh Vân nói.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Ngô Thanh Vân - Huy Trần.

Theo diễn viên, vì muốn toàn tâm toàn ý lo cho thiên thần nhỏ nên thời gian qua cô gác lại mọi nhu cầu của bản thân để ở bên con tối đa, gần như 24/7. Trong video, Ngô Thanh Vân chia sẻ hình ảnh cô vừa đánh răng vừa bế con và hốt hoảng, bỏ dở việc vệ sinh cá nhân khi phát hiện bé Gạo "gặp sự cố".

Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần cử hành hôn lễ tại nhà thờ ở Na Uy năm 2021, tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng tháng 5/2022. Diễn viên trải qua 730 ngày làm IVF gian nan mới có tin vui, rồi lại đối mặt thai kỳ vất vả, gặp nhiều vấn đề sức khỏe như ứ mật, tiểu đường, đa nhân xơ, dị ứng thực phẩm... Đến ngày 9/8, cô thông báo mẹ tròn con vuông, bé Gạo chào đời khỏe mạnh ở tuần thai thứ 39.