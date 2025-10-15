Mới nhất
Ngô Thanh Vân đang ăn chay trường nhiều năm bỗng dưng chuyển sang 'full mặn' từ khi mang thai, khác hẳn với Võ Hạ Trâm

Thứ tư, 09:00 15/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Ngô Thanh Vân ăn chay trường trong nhiều năm và tâm niệm ăn chay không chỉ giúp duy trì sự tĩnh tại trong tâm hồn mà còn thấy an yên, tuy nhiên thời gian gần đây nữ nghệ sĩ đã "quay xe".

Ngô Thanh Vân - Ảnh 1.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979 tại tỉnh Trà Vinh cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long), cô là con út trong một gia đình có 3 chị em. Khi lên 16 tuổi, cô cùng mẹ định cư ở Na Uy. Sống ở nước ngoài được 4 năm, Ngô Thanh Vân trở về Việt Nam theo đuổi làng giải trí.

Ngô Thanh Vân - Ảnh 2.

Ngô Thanh Vân từng là ca sĩ trước khi hoạt động trong ngành phim ảnh. Cô có biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim "Dòng máu anh hùng" (2007), đóng cùng Johnny Trí Nguyễn.

Ngô Thanh Vân - Ảnh 3.

Tiếp sau thành công của "Dòng máu anh hùng", Ngô Thanh Vân lại nổi bật qua một loạt phim gây sốt như: "Bẫy rồng", "Biệt đội ứng biển", "Ngọc viễn đông", "Ngôi nhà trong hẻm"...

Ngô Thanh Vân - Ảnh 4.

Về đời tư, Ngô Thanh Vân và Huy Trần tổ chức hôn lễ tại nhà thờ ở Na Uy năm 2021 và làm đám cưới ở Đà Nẵng tháng 5/2022. Ông xã của cô sinh năm 1990, là Việt kiều, sống ở nước ngoài nhiều năm. Gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần vừa chào đón con gái đầu lòng vào ngày 9/8 vừa qua.

Ngô Thanh Vân - Ảnh 5.

Nhiều năm qua, Ngô Thanh Vân chọn ăn chay trường và kêu gọi đóng góp giúp đỡ người khó khăn. Nữ nghệ sĩ giải thích rằng có rất nhiều lý do để mọi người chọn ăn chay. Đó là vì muốn cải thiện sức khỏe của bản thân, đồng thời tránh các tác động xấu đến môi trường. Ăn chay không chỉ giúp duy trì sự tĩnh tại trong tâm hồn mà còn thấy an yên.

Ngô Thanh Vân - Ảnh 6.

Ngô Thanh Vân từng chia sẻ về bí quyết chống lão hóa của mình như sau: Cô luôn cố gắng duy trì thói quen luyện tập, chế độ ăn uống cân bằng... Tại nhà, nữ diễn viên thường tự nấu sữa hạt, ăn nhiều rau củ quả để bổ sung vitamin, chất xơ... giúp giữ dáng và đẹp da.

Ngô Thanh Vân - Ảnh 7.

Biết bà xã theo đuổi chế độ ăn chay, Huy Trần luôn chuẩn bị các món ăn chay giàu vitamin, chất xơ và protein từ thực vật để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày cho cô. Huy Trần có thể nấu bún riêu chay, bún chả chay, bánh đúc chay... món nào cũng rất ngon và đẹp mắt.

Ngô Thanh Vân - Ảnh 8.

Thời gian vừa qua, thông tin Ngô Thanh Vân sinh con gái đầu lòng ở tuổi U50 thu hút sự quan tâm từ khán giả. Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, chế độ ăn uống của Ngô Thanh Vân lại gây nhiều ý kiến tranh luận khi cô từ ăn chay trường chuyển sang ăn mặn. Cụ thể, doanh nhân Huy Trần chia sẻ trước đó, hai vợ chồng ăn chay trường nhưng kể từ ngày vợ mang bầu, sinh con đã chuyển sang thực đơn "full mặn". Nam doanh nhân chế biến cho vợ ăn các món ăn hấp dẫn dành cho mẹ bỉm như: Salad Caprese, gà chanh đút lò, vẹm hấp, creme brulee chanh...

Ngô Thanh Vân - Ảnh 9.

Doanh nhân Huy Trần trổ tài làm các món ăn ngon, bổ dưỡng để tẩm bổ cho vợ và giúp cô có nhiều sữa cho em bé. Trong một đoạn clip được đăng tải, Huy Trần kỳ công chuẩn bị món cá lóc hấp bầu. Khi hoàn thành, anh nhẹ nhàng gọi vợ đến cùng thưởng thức.

Ngô Thanh Vân - Ảnh 10.

Thông tin Ngô Thanh Vân chuyển sang ăn mặn từ lúc mang thai, sinh con cộng với quá trình mang thai cô từng tuyên bố không động vào công việc nhà đã khiến đồng mạng bàn tán, tranh luận. Một số ý kiến ủng hộ Ngô Thanh Vân bởi cô cần đảm bảo chất dinh dưỡng để nuôi con. Song không ít ý kiến cho rằng trước đó cô từng chia sẻ rằng ăn chay vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng, sức khỏe tốt, hơn nữa hai vợ chồng nữ nghệ sĩ mở quán chay rất đông khách cũng từ truyền cảm hứng ăn chay tới nhiều người, nay "quay xe" khiến nhiều người hụt hẫng.

Ngô Thanh Vân đang ăn chay trường nhiều năm bỗng dưng chuyển sang 'full mặn' từ khi mang thai, khác hẳn với Võ Hạ Trâm - Ảnh 11.

Khác với Ngô Thanh Vân, trong showbiz Việt có nữ nghệ sĩ ăn chay trường và giữ thói quen này ngay cả khi mang thai và nuôi con nhỏ, đó là ca sĩ Võ Hạ Trâm. Được biết, gia đình Võ Hạ Trâm 3 đời ăn chay, bố xuất gia, bản thân nữ ca sĩ đã theo chế độ ăn chay trường từ năm 17 tuổi, coi đó là cách thanh lọc cơ thể và nuôi dưỡng tâm hồn. Trong thời gian mang thai bé Milo, nữ ca sĩ từng chia sẻ cô ăn chay hoàn toàn suốt 9 tháng. Mong muốn của Hạ Trâm là con được “nuôi dưỡng bằng nguồn sữa chay tinh khiết” ngay từ trong bụng mẹ. Trước đó, trong lần sinh bé đầu lòng Moon, nữ ca sĩ cũng hoàn toàn ăn chay từ lúc mang bầu tới nuôi con, bé khỏe mạnh, phát triển toàn diện... Võ Hạ Trâm cũng hướng con ăn chay từ nhỏ vì muốn con có sự tích cực trong đời sống lẫn sức khỏe.

Theo ThS.BS Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng, ăn thuần chay là chế độ nghiêm khắc nhất của việc ăn chay. Chế độ ăn thuần chay loại bỏ tất cả các sản phẩm từ động vật, bao gồm cả sữa, mật ong, trứng... hoặc thực phẩm có chất phụ gia có nguồn gốc động vật như gelatin hoặc váng sữa. Chế độ ăn chay cũng có hạn chế, đặc biệt là đối với một số người ăn chay trường chỉ ăn những thực phẩm chủ yếu dựa vào ngũ cốc, rau quả, củ và các loại hạt nên thường bị thiếu một số khoáng chất cần thiết như: sắt, canxi, kẽm, vitamin B12...

Cho dù áp dụng chế độ ăn chay nào nhưng để đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ chất để duy trì hoạt động và khỏe mạnh, theo ThS.BS Đặng Ngọc Hùng, chúng ta cần lưu ý cung cấp đủ các nhóm thực phẩm bao gồm: protein, canxi, sắt, kẽm… Cần ăn đa dạng thực phẩm từ 15-20 loại khác nhau, nếu từ 20-30 loại thì càng tốt. Nếu có ăn trứng, uống sữa được thì sẽ cân bằng protein tốt hơn cho cơ thể…

(Theo SK&ĐS)

(Ảnh: Tư liệu, Internet, FB nhân vật)

Top