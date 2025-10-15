Ngô Thanh Vân đang ăn chay trường nhiều năm bỗng dưng chuyển sang 'full mặn' từ khi mang thai, khác hẳn với Võ Hạ Trâm
GĐXH - Ngô Thanh Vân ăn chay trường trong nhiều năm và tâm niệm ăn chay không chỉ giúp duy trì sự tĩnh tại trong tâm hồn mà còn thấy an yên, tuy nhiên thời gian gần đây nữ nghệ sĩ đã "quay xe".
Theo ThS.BS Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng, ăn thuần chay là chế độ nghiêm khắc nhất của việc ăn chay. Chế độ ăn thuần chay loại bỏ tất cả các sản phẩm từ động vật, bao gồm cả sữa, mật ong, trứng... hoặc thực phẩm có chất phụ gia có nguồn gốc động vật như gelatin hoặc váng sữa. Chế độ ăn chay cũng có hạn chế, đặc biệt là đối với một số người ăn chay trường chỉ ăn những thực phẩm chủ yếu dựa vào ngũ cốc, rau quả, củ và các loại hạt nên thường bị thiếu một số khoáng chất cần thiết như: sắt, canxi, kẽm, vitamin B12...
Cho dù áp dụng chế độ ăn chay nào nhưng để đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ chất để duy trì hoạt động và khỏe mạnh, theo ThS.BS Đặng Ngọc Hùng, chúng ta cần lưu ý cung cấp đủ các nhóm thực phẩm bao gồm: protein, canxi, sắt, kẽm… Cần ăn đa dạng thực phẩm từ 15-20 loại khác nhau, nếu từ 20-30 loại thì càng tốt. Nếu có ăn trứng, uống sữa được thì sẽ cân bằng protein tốt hơn cho cơ thể…
(Theo SK&ĐS)
(Ảnh: Tư liệu, Internet, FB nhân vật)
