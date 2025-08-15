Mẹ chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý với khoảnh khắc lần đầu gặp cháu nội
GĐXH - Ngô Thanh Vân tạo ra bất ngờ cho đại gia đình sau 3 ngày sinh con, phản ứng mẹ chồng đón cháu nội gây chú ý.
Mới đây, Ngô Thanh Vân chia sẻ lại khoảnh khắc hai bên Nội - Ngoại lần đầu gặp thiên thần nhỏ. Nữ diễn viên tiết lộ: "Hôm nay là Gạo được hơn một tuần rồi. Ba mẹ cũng lên bờ xuống ruộng với em. Mẹ sẽ kể hành trình bỉm sữa sau. Giờ xem lại Gạo họp fanclub với hai bên Nội Ngoại nhé".
Theo chia sẻ, khoảng 3 ngày sau sinh, vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần tổ chức buổi tiệc nhỏ ngay tại bệnh viện, mời cả hai bên gia đình đến thăm. Đặc biệt, để tạo bất ngờ, cặp đôi thống nhất giả vờ chưa sinh con.
Vì thế, ngay khi mẹ chồng bước vào, Ngô Thanh Vân vẫn vô tư trò chuyện như vẫn còn đang trong giai đoạn mang thai. Cô thể hiện sự thân thiết và gần gũi với mẹ Huy Trần, trong khi bà liên tục xoa bụng con dâu, không giấu được sự lo lắng và mong chờ. Bất ngờ là khoảnh khắc Huy Trần giả vờ đi đón thêm người thân, rồi bế bé Gạo 3 ngày tuổi bước vào phòng.
Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc bé Gạo gặp bà nội, chú út.
Mẹ chồng Ngô Thanh Vân vui mừng khi đón cháu nội.
Khoảnh khắc nhìn thấy cháu nội, mẹ chồng Ngô Thanh Vân đã bật lên tiếng reo vui: "Trời ơi, cháu yêu quá trời", rồi còn nhảy múa vì hạnh phúc. Thấy con dâu sau sinh vẫn khỏe mạnh, bà vô cùng yên tâm. Niềm vui được nhân lên khi bà được bế cháu nội trong vòng tay, liên tục xuýt xoa về vẻ đáng yêu của nhóc tỳ.
Ở phía gia đình nhà ngoại, không khí hồi hộp bao trùm khi mọi người biết sắp được gặp cháu gái. Giây phút Huy Trần bế bé Gạo bước vào, cả gia đình Ngô Thanh Vân đã không kìm được cảm xúc và bật khóc nức nở.
Mẹ nữ diễn viên rưng rưng nước mắt, liên tục hỏi thăm tình hình sức khỏe của con gái. Khi bế cháu ngoại trên tay, bà không ngừng mỉm cười và tranh thủ chụp lại những tấm hình kỷ niệm.
Video nhanh chóng thu hút lượng lớn lượt xem và bình luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả để lại những lời chúc mừng đầy xúc động: "Trộm vía chị Vân sinh xong nhìn khỏe quá", "Chảy nước mắt xúc động! Hạnh phúc chúc mừng gia đình", "Hạnh phúc quá, cả nhà yêu quá đi".
Trước đó, ngày 9/8, Ngô Thanh Vân hạ sinh con gái đầu lòng. "Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn vũ trụ… vì món quà tuyệt vời nhất – con đã chào đời an toàn, khỏe mạnh. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo", nữ diễn viên chia sẻ.
Huy Trần cũng xúc động: "Chỉ một tiếng khóc thôi, tôi đã hiểu trọn vẹn ý nghĩa của đời mình — đó là yêu thương và chở che cho hai mẹ con đến khi thế giới ngừng quay". Ông xã Ngô Thanh Vân cũng thừa nhận: "Sống sót qua tuần đầu mất ngủ. Có hơi mệt, hơi xấu tí, nhưng tim thì đầy ắp yêu thương".
Huy Trần chính thức gia nhập hội ông bố bỉm sữa.
GĐXH - Diễn viên Tô Dũng đảm nhận vai Toàn trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh', dù mới chỉ vài tập đầu song vai diễn đã gây nhiều tranh cãi với khán giả.