Ngô Thanh Vân hé lộ cuộc sống sau sinh
GĐXH - Sau khi sinh con đầu lòng, “đả nữ màn ảnh Việt” Ngô Thanh Vân khiến công chúng xúc động với những chia sẻ chân thực về hành trình làm mẹ.
Trên trang Facebook cá nhân, Ngô Thanh Vân viết: "Mẹ vừa trải qua 1 tuần tắc tia đầu tiên từ ngày sinh em đến giờ. Mẹ sốt và người như đi mượn. Mẹ cứ tưởng mẹ sẽ bỏ cuộc vì cơn đau nó tấn công dữ dội…". Dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng chứa đựng bao nỗi niềm của người mẹ trẻ đã chạm đến trái tim của hàng nghìn người theo dõi.
Những dòng chia sẻ đầy xúc động của bà mẹ bỉm sữa Ngô Thanh Vân sau 1 tuần tắc tia đầu tiên sau khi sinh.
Nếu như trước đây khán giả quen thuộc với một Ngô Thanh Vân mạnh mẽ, kiên cường trên màn ảnh thì giờ đây cô khiến công chúng ngưỡng mộ bằng hình ảnh một người mẹ dịu dàng và tràn đầy hạnh phúc. "Việc của mẹ là ôm em thật nhiều, thơm em thật nhiều. Vì em lớn nhanh quá mà mẹ thì không có công cụ nào dừng thời gian lại hết", cô viết và thể hiện tình cảm sâu sắc dành cho con nhỏ.
Ánh mắt cô dịu dàng và tràn đầy hạnh phúc khi ôm con trong vòng tay.
Đây không phải là lần đầu tiên Ngô Thanh Vân chia sẻ về hành trình làm mẹ của mình. Từ khi mang thai và sinh con, cô luôn giữ sự kín đáo nhưng cũng không giấu được niềm hạnh phúc ngập tràn.
Trước đó, nữ diễn viên từng khiến mạng xã hội "ấm lòng" khi đăng tải hình ảnh khoảnh khắc đầu tiên được bế con trên tay. Cô cũng thường xuyên cập nhật những bức ảnh đời thường, nơi người ta thấy một Ngô Thanh Vân giản dị, không son phấn, không ánh đèn sân khấu, chỉ còn lại hình ảnh của một người phụ nữ đang tận hưởng từng khoảnh khắc thiêng liêng bên con nhỏ.
Ngô Thanh Vân tận hưởng cảm giác thiêng liêng của một người mẹ khi lần đầu tiên được ôm con.
Từ hình tượng "đả nữ" mạnh mẽ, luôn đối đầu với những cảnh quay mạo hiểm, Ngô Thanh Vân nay khiến khán giả ngưỡng mộ bởi sự dịu dàng, đầy bao dung của một người mẹ. Nhiều khán giả bình luận rằng họ nhìn thấy ở cô hình ảnh của "một người phụ nữ vừa kiên cường vừa mềm mại", vẫn là Ngô Thanh Vân của ngày nào, nhưng nay mang thêm ánh sáng ấm áp của tình mẫu tử. Sự thay đổi ấy khiến công chúng càng thêm yêu quý và trân trọng cô, không chỉ vì tài năng mà còn bởi cách cô sống thật, sống đẹp.
Sau khi sinh con, Ngô Thanh Vân gần như tạm gác lại guồng quay công việc để dành trọn thời gian cho gia đình. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc bình dị bên chồng là Huy Trần và con nhỏ. Từ những bữa ăn, giấc ngủ, đến ánh nhìn đầy yêu thương của người mẹ. Những chia sẻ mộc mạc, chân thành ấy nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận, đặc biệt là từ các bà mẹ bỉm sữa, những người tìm thấy sự đồng cảm trong từng câu chữ.
Những hình ảnh giản dị đời thường của gia đình Ngô Thanh Vân sau khi đón thêm thành viên mới.
Có thể nói, hành trình làm mẹ của Ngô Thanh Vân là một hành trình đầy cảm xúc: Có nụ cười, có nước mắt, có cả những đêm không ngủ và những buổi sáng đầy nắng bên con thơ. Nhưng trên tất cả, đó là câu chuyện của một tình yêu vô điều kiện, một thứ tình cảm khiến một người phụ nữ vốn mạnh mẽ trở nên mềm mại, khiến một ngôi sao điện ảnh trở thành "người mẹ bình thường" nhưng hạnh phúc nhất trên đời.
Sau thành công từ "Anh trai say hi" mùa đầu tiên, chàng rapper này vẫn duy trì được sức nóng và lượng khán giả ủng hộ đông đảo.
BTV trẻ nhất Vietnam Today Hà Thảo Trang chia sẻ hành trình từ thất bại đầu tiên đến chinh phục Global UGRAD, đam mê biên tập hơn dẫn chương trình.
"Người âm phủ" - ca khúc từng làm mưa làm gió một thời đã đưa tên tuổi của rapper Osad trở nên nổi đình đám.
