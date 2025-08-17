Ngô Thanh Vân trải lòng sau 2 tuần làm mẹ: 'Có lúc đau đến suy sụp và bật khóc'

Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên – nhà sản xuất phim Ngô Thanh Vân đăng tải dòng chia sẻ dài kèm nhiều cảm xúc, hé lộ những trải nghiệm đầu tiên sau khi chính thức bước vào hành trình làm mẹ. Bài đăng mang tên “Ti mẹ” ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ: Cú cắn đầu đời của bé Gạo – con đầu lòng của vợ chồng Ngô Thanh Vân và Huy Trần.

Khoảnh khắc "cú cắn đầu đời" của bé Gạo để cô cảm nhận được mình đã thực sự trở thành mẹ.

Ngô Thanh Vân viết: “Cú cắn đầu đời của con và là hồi chuông thức tỉnh cho biết là mẹ chính thức đã làm mẹ. Với mong muốn được con ti sữa mẹ hoàn toàn là cả một sự phấn đấu. Cú cắn đầu đời của con thiệt thốn. Và liên tục 2 tuần sau đó, vừa đau vừa thốn cứ thế dồn dập, sưng tấy ti mẹ. Hứng từng giọt sữa để cho con bú. Có đôi lần mẹ đã suy sụp và khóc vì đau và vì thấy sao nó khó quá...”.

Ngô Thanh Vân: Hành trình không dễ dàng của lần đầu làm mẹ

Nữ diễn viên cho biết, những ngày đầu chăm con sơ sinh là chuỗi thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô nhiều lần bật khóc vì đau đớn khi cho con bú, đôi lúc còn lo sợ không đủ sữa cho bé.

Những đêm nữ diễn viên phải thức trắng để chăm con.

“Nhiều đêm mẹ thức trắng ôm con, sợ sữa mẹ không về kịp cho con bú. Mắt mẹ thâm quầng như gấu panda. Vậy mà cả sự cố gắng và kèm theo sự giúp đỡ của cô Helen Nguyễn Thị Trà My nên mẹ đã vượt qua” – Ngô Thanh Vân trải lòng.

Chia sẻ của “đả nữ” nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả, đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa từng trải qua cảm giác tương tự. Nhiều người gửi lời chúc mừng, động viên và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần kiên trì, bền bỉ của nữ diễn viên.

Sau hai tuần đầy gian nan, Ngô Thanh Vân cho biết cô đã có thể vắt sữa trữ cho con, cảm nhận niềm hạnh phúc khi bé phát triển tốt và lớn nhanh.

Một bình luận để lại: “Được làm mẹ là điều thiêng liêng nhất và cho con ti mình mới thấy sự gắn kết tình mẹ con, vì chị sinh con ở tuổi tứ tuần nên cũng vất vả hơn các mẹ sinh đẻ sớm, cố lên cái gì cũng qua".

Một số ý kiến khác cũng chia sẻ trải nghiệm cá nhân, khẳng định rằng những khó khăn trong giai đoạn đầu nuôi con sẽ dần qua đi, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc khi nhìn con lớn lên từng ngày.

Ngô Thanh Vân: Từ “đả nữ” đến mẹ bỉm sữa

Ngô Thanh Vân vốn nổi tiếng là nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt, từng thành công ở nhiều vai trò từ ca sĩ, diễn viên cho đến nhà sản xuất phim. Hình ảnh mạnh mẽ, quyết đoán của cô trên màn ảnh với danh xưng “đả nữ” đã trở thành biểu tượng.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn cùng Huy Trần vào năm 2022 và sinh con đầu lòng, Ngô Thanh Vân đang trải qua một vai trò hoàn toàn mới, trở thành một người mẹ tận tụy, dịu dàng và đầy hy sinh.

Những dòng chia sẻ chân thật của cô càng khiến công chúng thêm yêu mến, bởi nó phản ánh đúng thực tế mà hầu hết các bà mẹ đều phải trải qua. Kết lại bài viết, Ngô Thanh Vân chia sẻ: “Giờ mẹ hút sữa trữ cho con được rồi. Mà thôi cứ từ từ thôi con nhé. Chỉ sợ chớp mắt con đã quá lớn khôn, không còn bé tí ôm ấp đòi sữa mẹ nữa…”.

Cô luôn muốn trân trọng từng khoảnh khắc nuôi dưỡng và đồng hành cùng con trong những năm tháng đầu đời.

Hình ảnh một Ngô Thanh Vân từng mạnh mẽ trên màn ảnh nay lại rơi nước mắt vì những “cú cắn đầu đời” của con đã chạm đến trái tim nhiều người. Đó cũng là minh chứng rõ ràng rằng, dù ở bất cứ vị trí hay hoàn cảnh nào, thiên chức làm mẹ luôn là hành trình thiêng liêng, đầy thử thách nhưng cũng vô cùng hạnh phúc.