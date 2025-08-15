Vừa sinh con, Ngô Thanh Vân đã làm một việc đầy ý nghĩa, ai nghe cũng ngưỡng mộ
GĐXH - Sau khi sinh con đầu lòng, “đả nữ” màn ảnh Việt Ngô Thanh Vân chia sẻ câu chuyện: Cô đã quyết định lưu trữ tế bào gốc dây rốn của bé ngay sau khi sinh.
Ngô Thanh Vân: “Lưu trữ tế bào gốc dây rốn - để trao cho con thêm một cơ hội”
Ngô Thanh Vân và chồng doanh nhân Huy Trần chào đón con đầu lòng - bé Gạo vào đầu tháng 8/2025. Ngay từ những tháng đầu mang thai, cô đã tìm hiểu kỹ lưỡng các phương pháp y khoa giúp con được bảo vệ tốt nhất.
Trên trang cá nhân, nữ diễn viên – đạo diễn cho biết, đây là món quà đặc biệt mà vợ chồng cô muốn dành tặng cho con, đồng thời cũng là một khoản “bảo hiểm sức khỏe” quý giá cho cả gia đình. “Có những điều trong đời không thể đoán trước, nhưng chúng ta có thể chủ động chuẩn bị từ hôm nay. Giữa bao điều cần sẵn sàng để đón con, Vân đã chọn lưu trữ tế bào gốc dây rốn - để trao cho con thêm một cơ hội bảo vệ chính mình và cả gia đình trong tương lai”, Ngô Thanh Vân viết.
Ngô Thanh Vân vốn nổi tiếng với hình ảnh mạnh mẽ, quyết đoán trên màn ảnh. Nhưng trong vai trò mới - làm mẹ, cô mang đến một góc nhìn khác: Mềm mại, tận tâm và đầy trách nhiệm. Việc chủ động tìm hiểu và áp dụng phương pháp y khoa tiên tiến cho con ngay từ những ngày đầu cho thấy tư duy hiện đại của mẹ bỉm thời nay.
Tế bào gốc dây rốn – “kho báu” sinh học
Trong vài năm gần đây, lưu trữ tế bào gốc dây rốn trở thành xu hướng được nhiều gia đình trẻ ở Việt Nam quan tâm. Các dịch vụ ngân hàng tế bào gốc trong nước và quốc tế không ngừng mở rộng, cung cấp gói bảo quản dài hạn kèm các ưu đãi y tế bổ sung.
Theo các chuyên gia, máu cuống rốn và mô dây rốn chứa nguồn tế bào gốc dồi dào, có khả năng phát triển thành nhiều loại tế bào khác nhau trong cơ thể. Chúng được ứng dụng trong điều trị hơn 80 loại bệnh, bao gồm các bệnh về máu, hệ miễn dịch và một số bệnh di truyền.
Quy trình lưu trữ bắt đầu ngay sau khi em bé chào đời. Máu cuống rốn được thu thập, xử lý và lưu giữ trong điều kiện nhiệt độ cực thấp tại ngân hàng tế bào gốc. Thời gian bảo quản có thể kéo dài hàng chục năm, đảm bảo nguồn tế bào vẫn giữ được chất lượng để sử dụng khi cần.
Sự phát triển của y học tái tạo và kỹ thuật ghép tế bào gốc sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội điều trị bệnh trong tương lai. Vì vậy, việc lưu trữ tế bào gốc ngay từ khi trẻ chào đời được xem là một bước đi mang tính chiến lược về sức khỏe.
Câu chuyện của Ngô Thanh Vân không chỉ dừng ở việc chia sẻ một dịch vụ y tế. Nó phản ánh tư duy sống chủ động, chuẩn bị cho tương lai và đặt sức khỏe lên hàng đầu. Với cô, món quà dành cho con không nhất thiết phải là vật chất xa xỉ, mà có thể là một cơ hội quý giá để bảo vệ sức khỏe trong suốt cuộc đời.
