Chồng ngoại tình và cái kết của người vợ 'cao tay'
GĐXH - Không biết có ai cao tay như chị tôi không. Chồng ngoại tình mà không bỏ, một tháng vẫn chu cấp hơn trăm triệu...
Chồng chị hơn chị 4 tuổi, anh làm về mảng truyền thông, kiếm được nhé, tháng cũng kiếm 150-200 triệu đồng (trước thì ít hơn nhưng giờ khoảng đấy). Có điều anh có cái tính đào hoa… mà cũng khó hiểu lắm, chị gái tôi vừa xinh, trẻ đẹp, biết điều thì lại không thích, ông toàn ngoại tình với nào là tay vịn, đứa mát xa gội đầu, cả đứa rót bia nữa…
Nhưng kỳ lạ hơn là, biết chồng ngoại tình nhưng chị không ly hôn, chị vẫn tiếp tục mối quan hệ vợ chồng, chung một nhà nhưng như ly thân. Chị thì cũng đi làm rồi về tập trung lo cho 2 con, kệ chồng ngoại tình, miễn sao tháng đưa chị 150 triệu đồng. Chị biết thu nhập của chồng nên bảo lấy thế thôi, kể cả tháng có 200 triệu cũng lấy 150 triệu… còn lại cho chồng đi đâu thì đi, làm gì thì làm…
Thế tôi hỏi ngược lại, tại sao chồng chị không li hôn mà vẫn chịu nộp tiền thì chị bảo là chị nắm thóp được, chị có đầy đủ hình ảnh, bằng chứng, thậm chí cả video… của chồng đi với mấy đứa khác. Chị nói chị thừa sức có thể hủy hoại cả sự nghiệp của chồng, mà tôi thấy chị nói được làm được, vì nếu không được tại sao anh rể vẫn chấp nhận đưa tiền cho chị hằng tháng? Thậm chí chị tôi còn đi xe xịn hơn cả xe của chồng. À mà cả câu chuyện căn nhà anh chị đang ở nữa, nghe đâu lúc mua chỉ 6 tỷ, mà lâu rồi, giờ gần 20 tỷ. Phần lớn tiền thì là của chồng và nhà chồng, hồi ấy nhà tôi góp 2 tỷ.
Đại loại là chị tôi cũng cao tay, nắm thóp của chồng. Chị bảo giờ có nhà cao cửa rộng, có xe, đi làm bản thân mỗi tháng 20-30 triệu, chồng đưa thêm 150 triệu, ăn tiêu cũng không đến mức thiếu thốn. Tình cảm thì cũng chẳng còn, tập trung nuôi con, tội gì mà phải ly hôn? Ly hôn xong mà lấy người khác chẳng may đối xử với con mình không tốt thì sao. Rồi bà cười bà bảo: “Nếu mà có ly hôn chắc phải ông nào chu cấp cho chị với con khoảng 1 tỷ 1 tháng thì ok”, xong bà cứ ngồi bà cười…
Rồi tôi hỏi là nếu một ngày anh đòi quay lại thì như nào, chị bảo:
"Ok thôi, nhưng chắc chắn nói về tình cảm thì sẽ không được như lúc đầu. Giờ chỉ mong ông hiểu ra vấn đề rồi quay lại, tình cảm với các con, lo cho vợ, cho con. Lúc ấy chị tin dần dần thì cả nhà cũng sẽ yêu thương nhau. Với lại giờ sống với nhau là trách nhiệm rồi, chứ nói về chuyện tình cảm, chị thấy có cũng được, không có cũng chẳng cần… Giờ chỉ mong các con ăn học đầy đủ, lớn lên vui vẻ hạnh phúc, vậy là đủ", chị nói.
Tôi đọc trên mạng xã hội thấy rất nhiều câu chuyện có cái kết là chia tay, ly hôn nhưng không biết có trường hợp nào giống chị gái tôi không?
