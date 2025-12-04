Mới nhất
Chồng ngoại tình và cái kết của người vợ 'cao tay'

Thứ năm, 19:21 04/12/2025 | Tâm sự

GĐXH - Không biết có ai cao tay như chị tôi không. Chồng ngoại tình mà không bỏ, một tháng vẫn chu cấp hơn trăm triệu...

Chồng ngoại tình và cái kết của người vợ 'cao tay' - Ảnh 1.Tôi đang đứng trước lựa chọn: Tình yêu nghèo khó 4 năm hay người đồng nghiệp đi xe sang, ở chung cư?

GĐXH - Tôi có nên chia tay người yêu hiện tại để bắt đầu một cơ hội khác không? Nếu chia tay, tôi dự định sẽ dành dụm tiền để trả lại anh khoản anh đã mua xe và giúp đỡ mình, để thấy lòng thanh thản hơn.

Không biết có ai cao tay như chị tôi không. Chồng ngoại tình mà không bỏ, một tháng vẫn chu cấp hơn trăm triệu...

Chồng chị hơn chị 4 tuổi, anh làm về mảng truyền thông, kiếm được nhé, tháng cũng kiếm 150-200 triệu đồng (trước thì ít hơn nhưng giờ khoảng đấy). Có điều anh có cái tính đào hoa… mà cũng khó hiểu lắm, chị gái tôi vừa xinh, trẻ đẹp, biết điều thì lại không thích, ông toàn ngoại tình với nào là tay vịn, đứa mát xa gội đầu, cả đứa rót bia nữa… 

Nhưng kỳ lạ hơn là, biết chồng ngoại tình nhưng chị không ly hôn, chị vẫn tiếp tục mối quan hệ vợ chồng, chung một nhà nhưng như ly thân. Chị thì cũng đi làm rồi về tập trung lo cho 2 con, kệ chồng ngoại tình, miễn sao tháng đưa chị 150 triệu đồng. Chị biết thu nhập của chồng nên bảo lấy thế thôi, kể cả tháng có 200 triệu cũng lấy 150 triệu… còn lại cho chồng đi đâu thì đi, làm gì thì làm…

Chồng ngoại tình và cái kết của người vợ 'cao tay' - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thế tôi hỏi ngược lại, tại sao chồng chị không li hôn mà vẫn chịu nộp tiền thì chị bảo là chị nắm thóp được, chị có đầy đủ hình ảnh, bằng chứng, thậm chí cả video… của chồng đi với mấy đứa khác. Chị nói chị thừa sức có thể hủy hoại cả sự nghiệp của chồng, mà tôi thấy chị nói được làm được, vì nếu không được tại sao anh rể vẫn chấp nhận đưa tiền cho chị hằng tháng? Thậm chí chị tôi còn đi xe xịn hơn cả xe của chồng. À mà cả câu chuyện căn nhà anh chị đang ở nữa, nghe đâu lúc mua chỉ 6 tỷ, mà lâu rồi, giờ gần 20 tỷ. Phần lớn tiền thì là của chồng và nhà chồng, hồi ấy nhà tôi góp 2 tỷ. 

Đại loại là chị tôi cũng cao tay, nắm thóp của chồng. Chị bảo giờ có nhà cao cửa rộng, có xe, đi làm bản thân mỗi tháng 20-30 triệu, chồng đưa thêm 150 triệu, ăn tiêu cũng không đến mức thiếu thốn. Tình cảm thì cũng chẳng còn, tập trung nuôi con, tội gì mà phải ly hôn? Ly hôn xong mà lấy người khác chẳng may đối xử với con mình không tốt thì sao. Rồi bà cười bà bảo: “Nếu mà có ly hôn chắc phải ông nào chu cấp cho chị với con khoảng 1 tỷ 1 tháng thì ok”, xong bà cứ ngồi bà cười…

Rồi tôi hỏi là nếu một ngày anh đòi quay lại thì như nào, chị bảo:

"Ok thôi, nhưng chắc chắn nói về tình cảm thì sẽ không được như lúc đầu. Giờ chỉ mong ông hiểu ra vấn đề rồi quay lại, tình cảm với các con, lo cho vợ, cho con. Lúc ấy chị tin dần dần thì cả nhà cũng sẽ yêu thương nhau. Với lại giờ sống với nhau là trách nhiệm rồi, chứ nói về chuyện tình cảm, chị thấy có cũng được, không có cũng chẳng cần… Giờ chỉ mong các con ăn học đầy đủ, lớn lên vui vẻ hạnh phúc, vậy là đủ", chị nói.

Tôi đọc trên mạng xã hội thấy rất nhiều câu chuyện có cái kết là chia tay, ly hôn nhưng không biết có trường hợp nào giống chị gái tôi không? 

B.P
Con dâu đòi ly hôn vì chuyện chăm mẹ chồng bệnh, tôi lặng người xót xa

Con dâu đòi ly hôn vì chuyện chăm mẹ chồng bệnh, tôi lặng người xót xa

Tâm sự - 25 phút trước

Thấy mình trở thành nguyên nhân khiến hạnh phúc của các con rạn nứt, lòng tôi quặn thắt.

Tôi đang đứng trước lựa chọn: Tình yêu nghèo khó 4 năm hay người đồng nghiệp đi xe sang, ở chung cư?

Tôi đang đứng trước lựa chọn: Tình yêu nghèo khó 4 năm hay người đồng nghiệp đi xe sang, ở chung cư?

Tâm sự - 6 giờ trước

GĐXH - Tôi có nên chia tay người yêu hiện tại để bắt đầu một cơ hội khác không? Nếu chia tay, tôi dự định sẽ dành dụm tiền để trả lại anh khoản anh đã mua xe và giúp đỡ mình, để thấy lòng thanh thản hơn.

Chàng trai căng thẳng trước đám cưới vì bất đồng với nhà gái

Chàng trai căng thẳng trước đám cưới vì bất đồng với nhà gái

Tâm sự - 13 giờ trước

Muốn đám cưới của mình thật gọn gàng, thân mật nên tôi dự định chỉ mời những người thật sự gần gũi, thân thiết. Thế nhưng ý tưởng của tôi bị cả gia đình cô dâu phản đối.

Giúp việc vừa nghỉ 3 tháng, tôi đã muốn ly hôn chồng

Giúp việc vừa nghỉ 3 tháng, tôi đã muốn ly hôn chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Ba tháng trước, cuộc sống gia đình tôi vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng từ khi bác giúp việc xin nghỉ hẳn để về quê “dưỡng lão”, tôi đã hơn 1 lần nghĩ đến chuyện ly hôn.

Thông gia không dự đám tang dù hai nhà thân thiết, con dâu rơi lệ khi biết lý do

Thông gia không dự đám tang dù hai nhà thân thiết, con dâu rơi lệ khi biết lý do

Tâm sự - 1 ngày trước

Hành động lạ lùng của vị thông gia giàu có khiến gia quyến ban đầu buông lời trách móc nhưng dần cảm thông, xúc động nghẹn ngào khi biết lý do.

Tôi thà 'chịu nhục' ở rể còn hơn tốn tiền thuê nhà 10 triệu đồng/tháng

Tôi thà 'chịu nhục' ở rể còn hơn tốn tiền thuê nhà 10 triệu đồng/tháng

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi chấp nhận buông bỏ sĩ diện, đi ở rể để tiết kiệm 10 triệu đồng thuê nhà mỗi tháng, coi đây là lựa chọn đúng giúp mơ ước mua nhà riêng trở nên khả thi.

Nợ nần, hiếm muộn và cái giá của việc nuông chiều vợ thái quá

Nợ nần, hiếm muộn và cái giá của việc nuông chiều vợ thái quá

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Khi ngồi viết những lời tâm sự này thì vợ đã giận tôi được một tuần và đang đòi ly hôn.

Họp lớp 20 năm, tôi bàng hoàng nhận ra: Điểm cao không còn quyết định cuộc đời

Họp lớp 20 năm, tôi bàng hoàng nhận ra: Điểm cao không còn quyết định cuộc đời

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Buổi họp lớp cuối năm sau 20 năm tốt nghiệp khiến tôi nhìn thấu những bài học sâu sắc về thành công và hạnh phúc.

Tôi sợ hãi trước quan điểm dạy con của nhà vợ: 'Con gái chỉ cần có ngoại hình'

Tôi sợ hãi trước quan điểm dạy con của nhà vợ: 'Con gái chỉ cần có ngoại hình'

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Quan điểm của cả nhà vợ rất lạ: "Con gái chỉ cần có ngoại hình, có 1 công việc làm cho vui còn lại chồng lo hết", "Phụ nữ quan trọng nhất là chọn chồng vừa tốt vừa giàu".

Thông gia nghèo gửi 50 triệu tiền phúng điếu, cả nhà xôn xao, làm việc ý nghĩa

Thông gia nghèo gửi 50 triệu tiền phúng điếu, cả nhà xôn xao, làm việc ý nghĩa

Tâm sự - 3 ngày trước

Chiếc phong bì phúng điếu chứa số tiền lớn khiến cả gia đình chồng tôi xôn xao, bàn tán. Sau khi biết lý do, mọi người quyết định thực hiện một điều ý nghĩa bằng khoản tiền này.

