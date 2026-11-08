3 cây cảnh được ví như 'nam châm hút lộc', nhà thiếu sáng vẫn xanh tốt quanh năm

Chủ nhật, 10:00 08/11/2026 | Phong thủy
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GĐXH - Nhà thiếu sáng vẫn có thể trồng cây xanh nếu chọn đúng loại. 3 loại cây cảnh dưới đây đều dễ chăm sóc, đồng thời mang ý nghĩa phong thủy về tài lộc, bình an và sự bền vững.

3 cây cảnh được ví như 'nam châm hút lộc', nhà thiếu sáng vẫn xanh tốt quanh năm - Ảnh 1.
3 cây cảnh được ví như 'nam châm hút lộc', nhà thiếu sáng vẫn xanh tốt quanh năm - Ảnh 1.Loại cây cảnh được đánh giá đẹp nhưng khó chăm, dễ chết nếu điều kiện không phù hợp

GĐXH - Cây cảnh là lựa chọn phổ biến để làm đẹp không gian sống, đồng thời giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Tuy nhiên, không phải loại cây nào đẹp cũng dễ sống.

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