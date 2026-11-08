3 cây cảnh được ví như 'nam châm hút lộc', nhà thiếu sáng vẫn xanh tốt quanh năm
GĐXH - Nhà thiếu sáng vẫn có thể trồng cây xanh nếu chọn đúng loại. 3 loại cây cảnh dưới đây đều dễ chăm sóc, đồng thời mang ý nghĩa phong thủy về tài lộc, bình an và sự bền vững.
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