Chủ công ty chủ quản gây sức ép lên Hoa hậu Vi Minh

Trong trích đoạn giới thiệu tập 5 phim "Lời hứa đầu tiên", Hoa hậu Vi Minh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động để lấy hình ảnh tại quê nhà. Theo kế hoạch, Vi Minh sẽ tận dụng hoàn cảnh của Ngân Khánh - em gái Sơn, một bà mẹ trẻ đơn thân nuôi con. Nhưng Vi Minh không chỉ muốn tận dụng Ngân Khánh, cô còn muốn tranh thủ sự quan tâm của Sơn và tình cảm mà anh dành cho gia đình cô.

Trong cuộc nói chuyện riêng bên hồ với Sơn, Vi Minh đã nhắc lại lời nói của mẹ mình trước khi qua đời, muốn Sơn coi cô như em gái. Sau đó, cô xin anh cho mình đứng tên dự án thiện nguyện Ước mơ cho em - dự án mà Sơn đang thay bố cô tiếp quản.

Hoa hậu Vi Minh nhắc lại chuyện cũ và muốn Sơn giúp đỡ và coi cô như người em gái. Ảnh VTV

Tuy nhiên, điều khó khăn mới xuất hiện là Sơn không muốn bị ghi hình trong thời gian làm việc. Trong khi đó, đây chính là điều kiện cần và đủ để Vi Minh làm hình ảnh cho mình. Cả hai đã xảy ra bất đồng.



Không đạt được mong đợi, Vi Minh tỏ ngay thái độ: "Anh là ai mà anh có quyền phán xét tôi? Anh đồng ý thì chúng ta hợp tác, không thì đừng lên mặt dạy đời tôi kiểu đấy". Nói xong, cô đùng đùng bỏ về.

Vi Minh muốn ghi hình Sơn để chia sẻ những điều tốt đẹp về cô. Ảnh VTV

Trong khi đó, Quỳnh Mai ở thành phố vẫn theo dõi mọi hoạt động của Hoa hậu Vi Minh. Về bản chất, Quỳnh Mai chưa từng yêu thích hay muốn đầu tư vào Vi Minh lể từ sau khi cô đăng quang. Tuy nhiên,Vi Minh lại lọt vào sự quan tâm của thiếu gia Hải Đăng của Tập đoàn Hải Minh. Hải Đăng đã trực tiếp đến gặp Quỳnh Mai đề xuất việc hợp tác, trong đó, thiếu gia này muốn Quỳnh Mai đưa Vi Minh đi thi quốc tế và chỉ có Vi Minh là lựa chọn duy nhất.

Quỳnh Mai dù không thích Vi Minh nhưng với những lợi ích trước mắt cũng phải đưa ra quyết định đầu tư cho Vi Minh. Trong động thái mới nhất, khi thấy những hoạt động ở quê của Vi Minh có vẻ thuận lợi, Quỳnh Mai ra lệnh rút toàn bộ ê-kíp đang hỗ trợ Vi Minh. Quỳnh Mai muốn tạo sức ép cho Vi Minh và Quang khi phải một mình gồng gánh mọi thứ.

Quỳnh Mai buộc phải đầu tư cho Hoa hậu Vi Minh dù không muốn. Ảnh VTV

Tập 5 phim "Lời hứa đầu tiên" phát sóng vào 20h ngày 30/4 trên VTV3.



