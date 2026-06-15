Tuyết Lan bất ngờ tới nhà Khuê học nhóm
GĐXH - Tuyết Lan đến nhà Khuê để học nhóm, tiện thể thăm mẹ Khuê khi nghe tin bà bị ốm.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 12 phim "Phía bên kia thành phố", Tuyết Lan tới nhà Khuê để học nhóm và tiện thể thăm hỏi mẹ Khuê khi nghe tin bà Xuân bị ốm. Cả mẹ Khuê và bà Phúc - mẹ của Cương đều rất bất ngờ.
Với bà Xuân, đây là lần đầu Khuê dẫn bạn gái đến nhà còn bà Phúc không nghĩ Cương lại quen một bạn vừa xinh vừa học giỏi như thế.
Tuyết Lan thú nhận với Cương rằng chưa nói với mẹ mình về việc nhóm của cô có cả cậu với lý do mẹ Tuyết Lan chỉ muốn cô học nhóm với Khuê.
"Không sao đâu, nếu tớ là mẹ cậu cũng sẽ làm như thế. Phải cho con mình học với những người như Khuê mới tiến bộ được. Các cụ có câu gần mực thì đen, gần đèn thì rạng", Cương đáp.
Đối với những suy nghĩ của Cương, Tuyết Lan nói đó chỉ là suy nghĩ của mẹ, còn cô vẫn thích học chung với nhóm có Cương bởi có cậu, Tuyết Lan rất vui. Trước sự động viên của Tuyết Lan, Cương đã hứa từ giờ sẽ học thật giỏi, bằng một nửa Khuê cũng được.
Ở diễn biến khác trong tập phim, cô bạn xấu tính ở lớp tới tận nhà rủ Thái đi chơi như đã hẹn nhưng cậu bạn từ chối với lý do không còn tâm trạng. Thái tìm cách ngăn cản cô bạn gặp bố mình đồng thời nhắn từ nay đừng tới nhà tìm kẻo bị bố mình chửi lây. Quá bức xúc vì bị coi thường, cô bạn cho rằng Thái tỏ ra có giáo dục nhưng không hơn ai mà hay ra vẻ.
Tập 12 phim "Phía bên kia thành phố" phát sóng lúc 21h ngày 15/6 trên VTV1.
Diệu (Quỳnh Châu) vừa thoát 'bẫy tình' của đối tác đã nhận ngay cú sốc từ chồngXem - nghe - đọc - 12 giờ trước
GĐXH - Diệu đã trải qua cơn ác mộng khi gặp gỡ đối tác để cứu vãn công ty, nhưng cô buồn hơn khi phát hiện chồng bộc lộ thêm dấu hiệu ngoại tình.
Avin Lu mừng sinh nhật lớn với phim trăm tỷXem - nghe - đọc - 12 giờ trước
GĐXH - Sau 9 ngày khởi chiếu (5-13/6), doanh thu của phim Ma xó đã vượt mốc 100 tỷ. Tối cùng ngày, nhà sản xuất cũng đã chính thức giới thiệu OST của phim do Avin Lu sáng tác.
Xem phim kinh dị 'Lầu chú Hỏa', phát hiện 6 chi tiết bí ẩn gây tò mòXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Bộ phim kinh dị "Lầu chú Hỏa" ra mắt đúng dịp hè đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc chân thực và bất ngờ. Trong phim có nhiều chi tiết bí ẩn cùng những phân cảnh rùng rợn, gây ám ảnh nhưng vẫn khiến người xem không khỏi tò mò.
Cái kết của Hoa hậu Vi MinhXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Sau những biến cố, Hoa hậu Vi Minh cũng đã tìm thấy sự yên ổn cho cuộc đời mình và quyết tâm quay trở lại trường học.
Hoa hậu Vi Minh bất ngờ được đề nghị hợp tác lấy lại hình ảnhXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Quang Lee đã sắp xếp một cuộc gặp có cả Hoa hậu Vi Minh lẫn Á hậu Linh Anh và đưa ra lời đề nghị hợp tác, giúp Hoa hậu Vi Minh lấy lại hình ảnh trong mắt công chúng.
Khoảnh khắc ấm áp của Tuấn Hưng bên vợ và các con trong bữa cơm gia đìnhXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Tham gia một gameshow truyền hình, Tuấn Hưng đã chia sẻ những khoảnh khắc gần gũi, giản dị và đầy ấm áp bên gia đình.
Gia đình căng thẳng khi ông ngoại của Khuê xuất hiệnXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Sự xuất hiện bất ngờ của ông ngoại đã khiến nhà Khuê căng thẳng, nhất là sau tình huống bà Xuân bị người đàn ông lạ mặt quấy rối.
Lịch phát sóng trực tiếp bảng A FIFA World Cup 2026 trên VTVXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Toàn bộ các trận đấu của bảng A - FIFA World Cup 2026 sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng quốc gia.
Sách về tài chính tuổi 20: Ba bài học về đầu tư cốt lõi người trẻ nên đọcXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Cuốn sách đặc biệt phù hợp với các bạn sinh viên sắp ra trường, người đi làm những năm đầu, hoặc bất kỳ ai đang cảm thấy tháng nào cũng không biết tiền đi đâu hết.
Lịch phát sóng trực tiếp toàn bộ 104 trận đấu FIFA World Cup 2026 trên VTVXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp trọn vẹn 104 trận đấu của Vòng Chung kết FIFA World Cup 2026 trên sóng VTV.
Lịch phát sóng trực tiếp toàn bộ 104 trận đấu FIFA World Cup 2026 trên VTVXem - nghe - đọc
GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp trọn vẹn 104 trận đấu của Vòng Chung kết FIFA World Cup 2026 trên sóng VTV.