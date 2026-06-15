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Tuyết Lan bất ngờ tới nhà Khuê học nhóm

Thứ hai, 14:45 15/06/2026 | Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Tuyết Lan đến nhà Khuê để học nhóm, tiện thể thăm mẹ Khuê khi nghe tin bà bị ốm.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 12 phim "Phía bên kia thành phố", Tuyết Lan tới nhà Khuê để học nhóm và tiện thể thăm hỏi mẹ Khuê khi nghe tin bà Xuân bị ốm. Cả mẹ Khuê và bà Phúc - mẹ của Cương đều rất bất ngờ. 

Với bà Xuân, đây là lần đầu Khuê dẫn bạn gái đến nhà còn bà Phúc không nghĩ Cương lại quen một bạn vừa xinh vừa học giỏi như thế.

Phía bên kia thành phố - Tập 12: Tuyết Lan bất ngờ ghé chơi nhà Khuê - Ảnh 1.

Tuyết Lan đến nhà Khuê chơi trong sự bất ngờ của nhiều người. Ảnh VTV

Tuyết Lan thú nhận với Cương rằng chưa nói với mẹ mình về việc nhóm của cô có cả cậu với lý do mẹ Tuyết Lan chỉ muốn cô học nhóm với Khuê. 

"Không sao đâu, nếu tớ là mẹ cậu cũng sẽ làm như thế. Phải cho con mình học với những người như Khuê mới tiến bộ được. Các cụ có câu gần mực thì đen, gần đèn thì rạng", Cương đáp.

Phía bên kia thành phố - Tập 12: Tuyết Lan bất ngờ ghé chơi nhà Khuê - Ảnh 3.

Tuyết Lan phải giấu mẹ chuyện nhóm học có sự tham gia của Cương. Ảnh VTV

Đối với những suy nghĩ của Cương, Tuyết Lan nói đó chỉ là suy nghĩ của mẹ, còn cô vẫn thích học chung với nhóm có Cương bởi có cậu, Tuyết Lan rất vui. Trước sự động viên của Tuyết Lan, Cương đã hứa từ giờ sẽ học thật giỏi, bằng một nửa Khuê cũng được.

Phía bên kia thành phố - Tập 12: Tuyết Lan bất ngờ ghé chơi nhà Khuê - Ảnh 4.

Lời động viên của Tuyết Lan khiến Cương thích thú và hứa sẽ cố gắng học tốt. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, cô bạn xấu tính ở lớp tới tận nhà rủ Thái đi chơi như đã hẹn nhưng cậu bạn từ chối với lý do không còn tâm trạng. Thái tìm cách ngăn cản cô bạn gặp bố mình đồng thời nhắn từ nay đừng tới nhà tìm kẻo bị bố mình chửi lây. Quá bức xúc vì bị coi thường, cô bạn cho rằng Thái tỏ ra có giáo dục nhưng không hơn ai mà hay ra vẻ.

Phía bên kia thành phố - Tập 12: Tuyết Lan bất ngờ ghé chơi nhà Khuê - Ảnh 5.

Thái khước từ lời rủ đi chơi của bạn cùng lớp. Ảnh VTV

Tập 12 phim "Phía bên kia thành phố" phát sóng lúc 21h ngày 15/6 trên VTV1.

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