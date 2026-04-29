Bảo Hân 'Về nhà đi con' bật khóc khi nghĩ về quá khứ của mẹ
GĐXH - Bảo Hân nghẹn ngào nhắc về quá khứ thiếu thốn tình cảm của mẹ vì ông bà ngoại mất khi mẹ 18 tuổi.
Diễn viên Bảo Hân sinh năm 2000, gây chú ý khi đảm nhận vai Ánh Dương trong phim "Về nhà đi con". Với diễn xuất tự nhiên, chân thật, cô không chỉ gây ấn tượng với khán giả mà còn giành được giải thưởng Diễn viên triển vọng tại Cánh diều vàng 2019. Sau thành công của phim, Bảo Hân tiếp tục góp mặt trong một số dự án như "Hãy nói lời yêu", "Bình minh đỏ"…
Song song với việc đóng phim, Bảo Hân vẫn thi thoảng tham gia các gameshow, quay quảng cáo... Trong đời tư nữ diễn viên rất kín tiếng, trên trang cá nhân, Bảo Hân chỉ chia sẻ những hoạt động công việc hoặc sự kiện cùng bạn bè.
Không chỉ được yêu mến vì vai diễn Ánh Dương, Bảo Hân có được nhiều người yêu mến vì là người con rất hiếu thảo. Cô luôn coi gia đình là số 1, cố gắng mỗi ngày để giúp đỡ gia đình mình có cuộc sống tốt đẹp hơn, để người thân đỡ vất vả trong cuộc sống.
Trong tập phát sóng mới nhất của "Vui khỏe có ích" với sự tham gia của gia đình diễn viên Bảo Hân, khán giả đã được lắng nghe những chia sẻ thú vị giữa hai thế hệ. Nói về cuộc sống gia đình mình, Bảo Hân cho biết mẹ cô là một người vô cùng chu đáo, đôi khi lo lắng cho con gái từng li từng tí.
Dù nữ diễn viên tự nhận mình đã lớn rồi và có thể tự lập, mẹ cô vẫn giữ thói quen chăm chút cho con từ những điều nhỏ nhất trước khi ra khỏi nhà, hỏi mặc bộ gì, quần áo, đi giày gì, tóc tai ra sao... Đứng trước sự quan tâm có phần bao bọc này, Bảo Hân chọn cách đón nhận đầy ấm áp.
Nữ diễn viên tâm sự: "Từ bé đến lớn đã như thế nên cháu không nỡ làm cho mẹ buồn. Dù mình cũng muốn tự làm mọi việc hơn, nhưng mình biết đấy là niềm vui của mẹ nên không yêu cầu mẹ dừng việc đấy lại".
Điểm nhấn lấy đi nhiều nước mắt của khán giả và cả những người có mặt tại trường quay là khi Bảo Hân nghẹn ngào nhắc về quá khứ thiếu thốn tình cảm của mẹ. Cô khóc nói: "Ông bà mất khi mẹ 18 tuổi... Bằng một cách nào đấy, mẹ đã làm một người mẹ rất tuyệt vời. Mặc dù mẹ không có tình yêu thương đấy và không được lớn lên bằng tình yêu thương trọn vẹn đấy".
Bảo Hân cũng không ít lần tự hào khi nhắc về gia đình. Cô từng chia sẻ bố mẹ là những người rất giản dị nhưng chưa bao giờ để cô phải chịu thiệt thòi. Tình yêu thương vô bờ bến và sự giáo dục tâm lý của gia đình chính là động lực, là bệ phóng vững chắc giúp cô tỏa sáng ngay từ vai diễn đầu tay trong "Về nhà đi con" và tiếp tục vững bước trên con đường nghệ thuật.
Ở tuổi U50, quý ông Vbiz hát 'Tháng Tư là lời nói dối của em' vẫn độc thân, chăm làm từ thiệnGiải trí - 11 phút trước
GĐXH - Hà Anh Tuấn ở tuổi U50 chọn cách sống bình yên với sự nghiệp âm nhạc bền vững cùng các hoạt động thiện nguyện thầm lặng.
Sau thành công của phim trăm tỷ 'Địa đạo', đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trở lại với dòng phim chiến tranhXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên năm 2025 thành công với phim điện ảnh trăm tỷ "Địa đạo", sắp tới, anh lại có phim về đề tài chiến tranh mang tên "Cận kề cái chết".
Nữ nghệ sĩ hài nức tiếng miền Bắc vượt qua bệnh ung thư nhờ sự lạc quan, lối sống tích cựcGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Thanh Tú là nghệ sĩ hài nổi tiếng, được khán giả miền Bắc gọi với cái tên thân thương Tú "cháo lòng". Ở tuổi trung niên, phát hiện bệnh ung thư tuyến giáp đã di căn hạch nhưng nhờ tinh thần sống tích cực, chị đã vượt qua.
Doãn Hải My có động thái gây chú ýGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Doãn Hải My khoe ảnh cùng con trai trong chuyến về quê chồng, một chi tiết trang phục khiến fan dấy lên nghi vấn có tin vui.
'Con rể Thượng tướng' nhận tin vuiGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Steven Nguyễn sau những đóng góp vào thành công của bộ phim "Không giới hạn" đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Trang bất an vì vợ cũ của Dũng dọa kiệnXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Sau khi xảy ra xô xát, vợ cũ của Dũng đã nhập viện và liên tục vòi vĩnh, đe dọa kiện Trang.
Khán giả bật đèn flash, lightstick, tạo thành bầu trời sao hoà nhịp cùng nghệ sĩ trong 'Âm vang Tổ quốc'Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Cái nắng oi đầu giờ cùng cơn mưa cuối chương trình cũng không làm giảm nhiệt huyết của hơn 40 nghìn khán giả tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Khán giả liên tục hô vang "Tự hào là người Việt Nam" và bật đèn flash, lightstick, tạo thành bầu trời sao trên khán đài hoà nhịp cùng nghệ sĩ.
Nữ phiên dịch viên tiếng Trung quê Bắc Ninh đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026Giải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Nguyễn Khuê Thu - nữ phiên dịch viên quê Bắc Ninh - vừa đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026. Cô sẽ đại diện Việt Nam tại Mrs Earth International 2026.
Ngọc Trinh được nam đồng nghiệp khen tài năng, cởi mở, chuyên nghiệpXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Ngọc Trinh được bạn diễn trong phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" khen là một người tài năng, cở mở và chuyên nghiệp.
Mãn nhãn màn diễu binh của các lực lượng Công an, Quân đội tại concert Âm vang Tổ quốcXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Tối qua 28/4, chương trình chính luận nghệ thuật "Âm vang Tổ quốc" đã diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Màn biểu diễn thực cảnh, diễu binh của 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Quân đội nhân dân ngay trên sân khấu đã mang đến sự bùng nổ cho chương trình.
Hà Việt Dũng tiết lộ về bạn diễn thân thiết, người thứ hai khiến khán giả bồi hồi xúc độngGiải trí
GĐXH - Trong mắt Hà Việt Dũng, Duy Hưng và Huyền Lizzie là hai người bạn thân thiết nhất cả khi đóng phim lẫn ngoài đời.