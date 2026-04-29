Bảo Hân 'Về nhà đi con' bật khóc khi nghĩ về quá khứ của mẹ

Diễn viên Bảo Hân sinh năm 2000, gây chú ý khi đảm nhận vai Ánh Dương trong phim "Về nhà đi con". Với diễn xuất tự nhiên, chân thật, cô không chỉ gây ấn tượng với khán giả mà còn giành được giải thưởng Diễn viên triển vọng tại Cánh diều vàng 2019. Sau thành công của phim, Bảo Hân tiếp tục góp mặt trong một số dự án như "Hãy nói lời yêu", "Bình minh đỏ"…

Song song với việc đóng phim, Bảo Hân vẫn thi thoảng tham gia các gameshow, quay quảng cáo... Trong đời tư nữ diễn viên rất kín tiếng, trên trang cá nhân, Bảo Hân chỉ chia sẻ những hoạt động công việc hoặc sự kiện cùng bạn bè.

Không chỉ được yêu mến vì vai diễn Ánh Dương, Bảo Hân có được nhiều người yêu mến vì là người con rất hiếu thảo. Cô luôn coi gia đình là số 1, cố gắng mỗi ngày để giúp đỡ gia đình mình có cuộc sống tốt đẹp hơn, để người thân đỡ vất vả trong cuộc sống.

Diễn viên Bảo Hân.

Trong tập phát sóng mới nhất của "Vui khỏe có ích" với sự tham gia của gia đình diễn viên Bảo Hân, khán giả đã được lắng nghe những chia sẻ thú vị giữa hai thế hệ. Nói về cuộc sống gia đình mình, Bảo Hân cho biết mẹ cô là một người vô cùng chu đáo, đôi khi lo lắng cho con gái từng li từng tí.

Dù nữ diễn viên tự nhận mình đã lớn rồi và có thể tự lập, mẹ cô vẫn giữ thói quen chăm chút cho con từ những điều nhỏ nhất trước khi ra khỏi nhà, hỏi mặc bộ gì, quần áo, đi giày gì, tóc tai ra sao... Đứng trước sự quan tâm có phần bao bọc này, Bảo Hân chọn cách đón nhận đầy ấm áp.

Diễn viên Bảo Hân và mẹ trong chương trình "Vui khỏe có ích". Ảnh VTV

Nữ diễn viên tâm sự: "Từ bé đến lớn đã như thế nên cháu không nỡ làm cho mẹ buồn. Dù mình cũng muốn tự làm mọi việc hơn, nhưng mình biết đấy là niềm vui của mẹ nên không yêu cầu mẹ dừng việc đấy lại".

Điểm nhấn lấy đi nhiều nước mắt của khán giả và cả những người có mặt tại trường quay là khi Bảo Hân nghẹn ngào nhắc về quá khứ thiếu thốn tình cảm của mẹ. Cô khóc nói: "Ông bà mất khi mẹ 18 tuổi... Bằng một cách nào đấy, mẹ đã làm một người mẹ rất tuyệt vời. Mặc dù mẹ không có tình yêu thương đấy và không được lớn lên bằng tình yêu thương trọn vẹn đấy".



Bảo Hân chia sẻ niềm tự hào về gia đình, là động lực để cô phát triển khả năng diễn xuất. Ảnh VTV

Bảo Hân cũng không ít lần tự hào khi nhắc về gia đình. Cô từng chia sẻ bố mẹ là những người rất giản dị nhưng chưa bao giờ để cô phải chịu thiệt thòi. Tình yêu thương vô bờ bến và sự giáo dục tâm lý của gia đình chính là động lực, là bệ phóng vững chắc giúp cô tỏa sáng ngay từ vai diễn đầu tay trong "Về nhà đi con" và tiếp tục vững bước trên con đường nghệ thuật.

'Con rể Thượng tướng' nhận tin vui GĐXH - Diễn viên Steven Nguyễn sau những đóng góp vào thành công của bộ phim "Không giới hạn" đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Hà Việt Dũng tiết lộ về bạn diễn thân thiết, người thứ hai khiến khán giả bồi hồi xúc động GĐXH - Trong mắt Hà Việt Dũng, Duy Hưng và Huyền Lizzie là hai người bạn thân thiết nhất cả khi đóng phim lẫn ngoài đời.



