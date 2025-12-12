Chạy theo trào lưu nghỉ hưu sớm, tôi đã tự đưa cuộc đời vào ngõ cụt

Trào lưu nghỉ hưu sớm: Giấc mơ hay chiếc bẫy của người trẻ?

Trong thời đại kỹ thuật số, xu hướng FIRE (viết tắt của cụm "Độc lập tài chính, Nghỉ hưu sớm") trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều người trẻ muốn rời khỏi áp lực công việc và sớm tận hưởng tự do.

Tuy nhiên, phía sau những lời quảng bá hấp dẫn ấy là vô số đánh đổi mà không phải ai cũng nhận ra ngay từ đầu.

Anh W, một người Trung Quốc hiện đã bước sang tuổi U40, từng là người theo đuổi phong trào nghỉ hưu sớm.

Anh nhớ lại rằng trong những năm đôi mươi, thu nhập của cả hai vợ chồng chỉ khoảng 100.000 NDT mỗi năm, vừa đủ cho sinh hoạt.

Vì thiếu thốn, họ luôn khao khát tăng thu nhập, làm nhiều việc hơn, và mong một ngày có thể đạt được tự do tài chính.

Vì khát khao được nghỉ hưu sớm, hai vợ chồng vẫn tiếp tục thắt chặt chi tiêu. Họ không mua sắm, không đi chơi, không du lịch, hạn chế mọi hoạt động xã hội tốn kém. Ảnh minh họa

Mù quáng chạy theo mục tiêu nghỉ hưu sớm, cuộc sống dần bị siết chặt

Sau tuổi 30, sự nghiệp khởi sắc giúp thu nhập của gia đình anh W cải thiện rõ rệt. Anh cũng có các khoản đầu tư sinh lời 5–10% mỗi năm. Nhưng đúng lúc đó, con đầu lòng của họ chào đời, khiến chi phí gia tăng nhanh chóng.

Dù vậy, vì khát khao được nghỉ hưu sớm, hai vợ chồng vẫn tiếp tục thắt chặt chi tiêu. Họ không mua sắm, không đi chơi, không du lịch, hạn chế mọi hoạt động xã hội tốn kém.

Mục tiêu tiết kiệm được đặt lên hàng đầu, còn chất lượng cuộc sống lại bị đẩy xuống tận cùng.

Lối sống khắc khổ kéo dài hàng năm trời khiến cả hai trở nên mệt mỏi. Cảm giác kiệt quệ về tinh thần ngày càng rõ rệt khi họ nhận ra mình đã hy sinh quá nhiều niềm vui của tuổi trẻ chỉ để chạy theo một mục tiêu chưa chắc phù hợp.

Nghỉ hưu sớm nhưng đánh mất tuổi trẻ: Cái giá không ai cảnh báo

Khi bước vào ngưỡng U40, anh W mới thực sự bừng tỉnh. Anh thẳng thắn nhìn lại và thừa nhận rằng việc ép bản thân sống nghèo khổ để nghỉ hưu sớm khiến họ đánh mất những điều đáng quý nhất.

Anh nói: "Trào lưu nào cũng có người hợp, người không. Nếu mù quáng chạy theo, bạn sẽ tự đẩy mình vào cửa tử".

Sau nhiều năm theo đuổi, hai vợ chồng buộc phải ngồi xuống trao đổi nghiêm túc và thay đổi toàn bộ kế hoạch tài chính.

Họ ưu tiên xây dựng một cuộc sống cân bằng, lành mạnh hơn thay vì cố gồng mình để đạt đến mục tiêu nghỉ hưu sớm bằng mọi giá.

Trước khi nghỉ hưu sớm, hãy tự hỏi: Bạn có thật sự sẵn sàng từ bỏ?

Không phải ai cũng có cơ hội được bắt đầu lại khi đã hối hận. Bởi vậy, trước khi lựa chọn nghỉ hưu sớm, mỗi người cần tự hỏi bản thân: Nếu từ bỏ sự nghiệp, đam mê và cơ hội thăng tiến ở giai đoạn sung sức nhất, liệu sau này có còn đủ khả năng quay lại đường đua?

Nghỉ hưu sớm không chỉ là sống bằng một khoản lãi cố định. Nó đồng nghĩa với việc phải tính toán kỹ lưỡng cho vài chục năm cuộc đời: chi phí sinh hoạt, giáo dục, y tế, rủi ro tài chính và cả những nhu cầu phát sinh trong tương lai.

Khi mọi lựa chọn trong cuộc sống buộc phải xoay quanh tiêu chí "tiết kiệm", bạn có còn cảm thấy đó là tự do?

Nghỉ hưu sớm không đồng nghĩa với hạnh phúc nếu bạn không có mục tiêu sống

Nhiều người trên thế giới từng thử nghỉ hưu sớm. Họ đi du lịch, trải nghiệm, tận hưởng cuộc sống. Nhưng chỉ một đến hai năm sau, không ít người thú nhận cảm giác trống rỗng và nhàm chán.

Không làm việc có thể mang lại sự thoải mái tạm thời, nhưng khi nó kéo dài, con người dễ đánh mất động lực, đam mê và mục đích sống.

Vì vậy, việc "không làm gì" chỉ là trạng thái nhàn rỗi, chứ không thể gọi là nghỉ hưu sớm đúng nghĩa. Con người vẫn cần một công việc hoặc hoạt động khiến bản thân cảm thấy có giá trị.

Tự do thực sự không nằm ở chỗ buông bỏ mọi thứ, mà ở khả năng được chọn công việc mình yêu thích, dành vài giờ mỗi ngày để làm việc có mục đích, rồi tận hưởng phần thời gian còn lại theo cách mong muốn.

Một cuộc sống ý nghĩa không đến từ việc ép bản thân tiết kiệm cực độ, mà từ khả năng tận hưởng và cân bằng.

Khi con người được sống với điều mình quan tâm, có thời gian trải nghiệm và tìm thấy niềm vui mỗi ngày, họ mới cảm nhận được giá trị thật sự của tự do.

Nghỉ hưu sớm chỉ là lựa chọn đúng đắn khi nó giúp bạn sống tốt hơn, chứ không phải sống ít đi.

Và đôi khi, điều chúng ta cần không phải là "nghỉ hưu sớm", mà là học cách sống hạnh phúc ngay trong hiện tại.

Theo Zhihu